الاحتفاء بالتاريخ الأسطوري لكرة القدم في المملكة العربية السعودية من خلال مشروع تعاوني بارز

متحف FIFA يدعم الاتحاد السعودي لكرة القدم لتسطير التاريخ الرسمي لكرة القدم في المملكة

بناء مركزية لسجلات كرة القدم والعمليات والأحداث المهمة في المملكة العربية السعودية من خلال المشروع

تبادل المعرفة والاستثمار في مركز الأبحاث يمكّن المؤرخين السعوديين الآن من إدارة بيانات كرة القدم الرسمية

جرى توحيد وتحديث السجلات الوفيرة لكرة القدم المحلية في المملكة العربية السعودية بفضل مشروع تعاوني بارز بين الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومتحف FIFA، ووزارة الرياضة السعودية، ومؤسسة الملك عبد العزيز للأبحاث والمحفوظات، والدوري السعودي للمحترفين، وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، وخبراء كرة القدم الدوليين والمحليين. ولدعم تقرير مشروع تاريخ كرة القدم السعودية النهائي، عمل متحف FIFA بصفة استشارية كجزء من لجنة الخبراء الدوليين، وذلك بهدف مشاركة المعلومات التاريخية التي تحتفظ بها أرشيفات FIFA وتوفير معايير تاريخية حول كيفية تعامل اتحادات FIFA أعضاء الأخرى مع المشاريع المماثلة.

وكجزء من البحث، تمت مراجعة أكثر من 500,000 مقال صحفي وأكثر من 800 وثيقة ومقابلة وأكثر من 90 كتاباً ومرجعًا آخر، والتي حدّدت 1141 مباراة للمنتخب الوطني، وأكثر من 3900 مسابقة للأندية، ومشاركة حكام المباريات السعوديين في أكثر من 3300 مباراة دولية. وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، دعم تبادل المعرفة نشر تقرير مشروع تاريخ كرة القدم السعودية، ونتج عنه تشكيل مركز أبحاث مدعوم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، مجهز لإدارة مثل هذه المواقف بشكل مستدام مستقبلاً، ولكي يكون أميناً على البيانات التاريخية المتعلقة بكرة القدم في المملكة العربية السعودية.

وقال الأمين العام لـFIFA ماتياس غرافستروم: "يهنئ FIFA الاتحاد السعودي لكرة القدم على إنجاز هذا المشروع التاريخي المهم، وإرساء منهجية شفافة وعلمية تحت مسؤولية الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم. ومع تاريخ كرة القدم السعودية الذي يعود لأكثر من 120 عاماً وأكثر من ألف مباراة خاضها المنتخب الوطني والسِجل الطويل للمسابقات والبطولات على مستوى الأندية، وضع هذا المشروع التاريخي تعريفات من شأنها أن تبرز إرث كرة القدم في المملكة العربية السعودية وتضمن الحفاظ على تراث كرة القدم في المملكة للأجيال القادمة." وبعد انضمام الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى FIFA في 9 يونيو/حزيران 1956 في كونغرس FIFA الثلاثين الاعتيادي الذي عُقد في لشبونة بالبرتغال، يأمل الاتحاد السعودي لكرة القدم في الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيسه ومرور 70 عاماً على عضويته FIFA في عام 2026 من خلال الظهور في كأس العالم FIFA السابعة.