الاتحاد الأفريقي وFIFA يُعزّزان التعاون في اجتماع بوروندي

FIFA يعرض خططه للمرحلة المقبلة من برنامج Football For Schools

مبادرة ”FIFA أرينا“ توفر الدعم للبنية التحتية

تعزيز الروابط بين المدارس واللعبة الهواة أمر بالغ الأهمية للنمو

شارك FIFA في اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة الخامسة للاتحاد الأفريقي المعنية بالشباب والثقافة والرياضة (STC-YCS-V) في بوجومبورا، بوروندي، الشهر الماضي، والذي شكل خطوة مهمة إلى الأمام لتطوير كرة القدم في القارة.

اجتمع وزراء من جميع أنحاء الاتحاد الأفريقي لمناقشة مستقبل الشباب والثقافة والرياضة، مع إعطاء أولوية قصوى لبرنامج Football For Schools من FIFA ومبادرة FIFA Arena.

قدّم FIFA تقريراً عن التقدم المحرز في برنامج Football For Schools من FIFA – وهو برنامج عالمي تم تطويره بالتعاون مع اليونسكو، ويهدف إلى دمج تعليم المهارات الحياتية في جلسات كرة القدم مع زيادة مشاركة الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاماً. حالياً، يغطي البرنامج 151 دولة، منها 46 دولة في أفريقيا.

سلّط العرض الضوء على النجاح الذي حققته المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية، مع وجود مشاريع تجريبية قيد التنفيذ بالفعل في النيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى.

تهدف المرحلة الجديدة إلى تعزيز كرة القدم للهواة، بالاعتماد على الدروس المستفادة من تحليل كرة القدم للهواة العالمي الذي أجرته FIFA، مع مواصلة تعزيز الخبرات الحالية للمعلمين في نقل المهارات الحياتية الأساسية من خلال كرة القدم والاستفادة منها. وكما أشار رئيس FIFA جياني إنفانتينو، "كرة القدم هي مدرسة للحياة"، حيث تعلم الأطفال قيم العمل الجماعي والمرونة والروح الرياضية.

لضمان الاستدامة، يعمل FIFA مع الاتحادات الأعضاء والحكومات لدمج كرة القدم في المناهج الدراسية الوطنية. ويدعم ذلك نموذج تدريب متتالي وتطبيق مخصص متوفر بعدة لغات لتزويد المعلمين بموارد تدريب عالية الجودة.

تكمل مبادرة FIFA Arena التركيز التعليمي لبرنامج Football For Schools، وهي ركيزة أساسية لتحسين البنية التحتية للرياضة المدرسية. في إطار هذا البرنامج، تمول FIFA وتركب ما يصل إلى ملعبين صغيرين لكل منطقة إدارية في مواقع مختارة لتوسيع نطاق الوصول الآمن إلى اللعبة.

وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذه المرافق، حيث تم الانتهاء من التركيبات لعام 2025 في الجزائر وجيبوتي وليبيريا والمغرب والنيجر. ومن المقرر توسيع النطاق في عام 2026 ليشمل دولًا مثل بنين وكينيا وموزمبيق ورواندا. بينما توفر FIFA الإرشادات الفنية والبنية التحتية، تتولى الحكومات المضيفة مسؤولية إعداد المنصة وتسهيل الإجراءات الجمركية.

وقد رحب الدكتور ديسيوس هيكابوا تشيباندي، رئيس مجلس الرياضة التابع للاتحاد الأفريقي، بهذا التعاون بحرارة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للمجلس في مجال المساواة والاندماج والأداء.

وقال: ”نحن سعداء بمشاركة FIFA في الاجتماع الخامس للجنة الفنية المتخصصة في شؤون الشباب والثقافة والرياضة، ونحن سعداء بشكل خاص بالتعاون في برنامج FIFA Football For Schools (F4S)، حيث تساهم هذه البرامج في تحقيق الركائز الثلاث الرئيسية للخطة الاستراتيجية الخمسية لمجلس الرياضة التابع للاتحاد الأفريقي: المساواة والشمولية والمشاركة والأداء في كرة القدم ومن خلالها“.