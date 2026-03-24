الأمين العام لـFIFA يشاهد "الأداء والابتكار يجتمعان" خلال زيارته لمقر الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم

ماتياس غرافستروم يزور مقر الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم في زايست

يتواجد المنتخب الهولندي للرجال في معقله مع استمرار التحضيرات لكأس العالم 2026 FIFA™ القادمة

تتزامن الزيارة مع الذكرى العاشرة لرحيل يوهان كرويف، النجم العالمي الأشهر في كرة القدم الهولندية

في زيارته الأولى على الإطلاق إلى مقر الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم، أعرب الأمين العام لـFIFA ماتياس غرافستروم عن سعادته بمشاهدة التطورات الجارية في زايست عن كثب، حيث يستعد المنتخب الهولندي لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™ القادمة.

وقال الأمين العام لـFIFA، الحامل للجنسيتين الهولندية والسويدية "يتميّز مقر الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم بصغر حجمه وحداثته بشكل مثير للإعجاب، وهو مكان يجتمع فيه الأداء والابتكار حقاً – في مكان تاريخي لكرة القدم الهولندية. كانت الزيارة إلى زايست فرصةً رائعةً للتحدث مع رئيس الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم فرانك باو والأمين العام للاتحاد جيس دي يونغ، وفهم الموقف التقدمي الذي يتمتع به الاتحاد محلياً في هولندا، ودولياً كذلك، في أوروبا وخارجها."

وقد تزامنت الزيارة إلى مقر الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم، موطن أحد الاتحادات الأعضاء المؤسسة لـFIFA، مع الذكرى السنوية العاشرة لرحيل نجم المنتخب الهولندي الأسطوري في الميدان والموهبة الفريدة والمبتكر العالمي في كرة القدم يوهان كرويف.

وقال الأمين العام لـFIFA "يُمثّل يوهان كرويف كرة القدم الهولندية ومفهوم كرة القدم الشاملة، والتي كانت بمثابة بطاقة تعريف للطريقة التي اتبعتها هولندا في لعب كرة القدم، وهي أسلوب مميز صعد ’بالبرتقالي‘ بقيادة رينوس ميتشلز إلى نهائي كأس العالم FIFA عام 1974 للمرة الأولى. شكّل هذا الفريق علامة فارقة لجيل كامل حول العالم، ولا يزال تأثير يوهان كرويف في صميم كرة القدم الهولندية. أنا متأكد أنه كان ليتمنى لهذا الجيل أيضاً أن يصل إلى قمة كرة القدم للمنتخبات الوطنية للرجال في كأس العالم FIFA القادمة."

وأضاف "شخصياً، تابعت عن كثب حظوظ المنتخب الهولندي، منذ أيامي الأولى في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عندما كانوا يستعدون لكأس العالم 1998 FIFA في نيون بسويسرا، وصولاً إلى مشاهدة دينيس بيركامب يسجل هدفاً رائعاً في ربع نهائي تلك البطولة على ملعب فيلودروم في مرسيليا ضد الأرجنتين. هذه الذكريات هي التي تظل معك مدى الحياة."

وتابع "واليوم، كان التركيز منصبًّا بالكامل على استكشاف ما يخبئه المستقبل لهذا الجيل من مواهب كرة القدم الهولندية. كان من الرائع مشاهدة المنتخب الهولندي للرجال يتدرب بجدية في زايست مواصلًا تحضيراته لأكبر حدث في عالم كرة القدم. أتطلع بشوق لرؤية الجيل الحالي من المواهب الهولندية على الساحة العالمية يجابهون أفضل الفِرق في العالم على أراضي كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال فصل الصيف، في ما سيكون بلا شك مهرجاناً رائعاً لكرة القدم."

زيارة الأمين العام لـFIFA إلى الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم
The Dutch men's national team training at the KNVB Campus in Zeist
KNVB Campus, Zeist
KNVB General Secretary Gijs de Jong pictured with the FIFA Secretary General Mattias Grafström at the KNVB Campus in Zeist

وقال الأمين العام للاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم خيس دي يونغ "كان شرفاً عظيماً استضافة الأمين العام لـFIFA في مقر الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم في زايست. وباعتباره أحد الأعضاء المؤسسين لـFIFA، يشعر الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم بارتباط وثيق بعالم كرة القدم الدولي. في قلب مركز الابتكار لدينا، ناقشنا مستقبل كرة القدم وتطلّعنا معاً إلى كونغرس FIFA في فانكوفر أبريل/نيسان المقبل، بالإضافة إلى كأس العالم FIFA في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف. ونظراً للخلفية الهولندية للأمين العام لـFIFA، تحمل زيارته اليوم أهمية خاصة بالنسبة لنا جميعاً بطبيعة الحال."