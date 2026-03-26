الأمين العام لـFIFA ماتياس غرافستروم يزور مدينة أتلانتا مع تسارع عجلة التطوير في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم

حلَّ غرافستروم بالمركز التدريبي الوطني الجديد التابع للاتحاد الأمريكي لكرة القدم

مشروع رائد سيُحدث نقلة نوعية في تطوير كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية

تستعد أتلانتا لاستضافة ثماني مباريات في بطولة كأس العالم FIFA 2026™

في إطار التحضيرات المتسارعة لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ والاستثمارات الكبيرة والطويلة الأمد التي تهدف للنهوض بكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، زار الأمين العام لـFIFA ماتياس غرافستروم مدينة أتلانتا هذا الأسبوع.

وخلال زيارته، حضر الأمين العام جلسات مؤتمر صناعة كرة القدم 2026 وجال في مركز التدريب الوطني الجديد الذي يحمل اسم آرثر موريس بلانك، والذي سيضطلع بدور محوري في التطوير المستمر للعبة بأرجاء البلاد.

وإلى جانب غرافستروم، كان بمقدِّمة المشارِكين في الزيارة لمعاينة المنشأة الكروية الجديدة ومَرافقها كلٌّ من رئيسة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم وعضوة مجلس FIFA سيندي بارلو كون، والرئيس التنفيذي للاتحاد الأمريكي لكرة القدم، جي تي باتسون، الذي قاد الزيارة شخصياً وقدّم عرضاً عن المركز ورؤيته طويلة الأمد.

يُذكر أن مساحة هذا المركز المتطوِّر تبلغ 200 فدان وسيكون المقر الجديد لكافة المنتخبات الكروية الأمريكية التي يبلغ عددها الإجمالي 27، بالإضافة لتحوُّله إلى منصة لإعداد المدربين والمدربات والحكام والحَكَمات، إلى جانب تسخيره لإجراء أبحاث في مجال الأداء العالي والأبحاث الكروية والتفاعل المجتمعي. وبفضل ما يضمّه من بنية تحتية متطورة، وتوظيفه لأحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا، سيكون المركز بمثابة شريان لدعم اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات والحُكام والحَكَمات وأفراد الكوادر الإدارية في مختلف مراحل إعدادهم.

وخلال الزيارة، نوّه غرافستروم إلى الأهمية البالغة لمثل هذا الاستثمار، وما سيتركه من أثر على المدى الطويل على واقع كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال في هذا الصدد "مركز آرثر موريس بلانك التدريبي الوطني يُمثِّل إنجازاً نوعياً بالنسبة لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومثل هذا الاستثمار حيوي لتطوير اللعبة على المدى الطويل، ويُشكِّل بيئة مناسبة لدعم المواهب، والنهوض بالمنتخبات، وإتاحة مستقبل مستدام لكرة القدم على كافة المستويات."

كما نوَّه غرافستروم بالروح القيادية التي تقف خلف هذا المشروع.

وقال الأمين العام "أودّ أن أتوجه بالتهنئة إلى سيندي بارلو كون وجي تي باتسون على روحهما القيادية ورؤيتهما للمضي قُدماً بهذا المشروع. من شأن مثل هذه المبادرات ترك أثر دائم على مستقبل كرة القدم الأمريكية."

يُذكر أن أتلانتا هي واحدة من المدن الأمريكية المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™، وستشهد إقامة ثماني مباريات، بما فيها نصف النهائي، وهو ما من شأنه أن يعزز حضور هذه المدينة في المشهد الكروي لأمريكا الشمالية.

وأضاف غرافستروم "مع قرب انطلاق كأس العالم FIFA، ترتفع مستويات الإثارة في أرجاء البلاد. وبفضل إتاحة بنية تحتية عالمية المستوى وتواجد جماهير شغوفة واستثمارات على المدى الطويل في تطوير اللعبة، يتم إرساء أُسس متينة للنجاح، سواء للبطولة أو لمستقبل كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية."