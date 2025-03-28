الأمين العام لـ FIFA يتوقع مستقبلًا مشرقًا لكرة القدم في أوقيانوسيا بعد تأهل نيوزيلندا التاريخي إلى كأس العالم FIFA 26™

تواجد الأمين العام لـ FIFA في أوكلاند ليشهد على حجز نيوزيلندا لمقعد في كأس العالم FIFA 26™

استفاد البيض من الزيادة الجديدة في عدد مقاعد كأس العالم FIFA™ ليصنعوا تاريخًا كرويًا جديدًا في "لحظة فخر" لكرة القدم الأوقيانوسية

السيد جرافستروم يشيد أيضًا بتطور كرة القدم في المنطقة ككل مع اقتراب إطلاق النسخة الأولى من الدوري الأوقيانوسي للمحترفين.

هنأ الأمين العام لـ FIFA ماتياس جرافستروم نيوزيلندا على حصولها على أول مقعد مضمون لأوقيانوسيا في نهائيات كأس العالم FIFA، ووصف الإنجاز التاريخي بأنه "علامة فارقة أخرى في تطور كرة القدم في المنطقة".

فبعد فوز نيوزيلندا 7-0 على فيجي في الدور نصف النهائي من تصفيات اتحاد أوقيانوسيا الأسبوع الماضي، حجز البيض مقعدًا في كأس العالم 26 FIFA™ بعد الفوز 3-0 على كاليدونيا الجديدة في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب إيدن بارك في أوكلاند يوم الاثنين. هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها البيض إلى كأس العالم لكرة القدم بعد خوض مرحلة المجموعات في عامي 1982 و2010، ولكنها المرة الأولى التي يتأهل المنتخب فيها دون الحاجة إلى لعب مباراة فاصلة بين القارات للوصول إلى البطولة. وتأتي هذه الفرصة نتيجة لقرار اتخذه مجلس FIFA في يناير 2017 بزيادة عدد مقاعد البطولة إلى رقم قياسي، من 32 فريقًا إلى 48 فريقًا، اعتبارًا من نسخة 2026.

الأمين العام لـFIFA ماتياس غرافستروم يزور نيوزيلندا Previous 01 / 03 FIFA Secretary General Mattias Grafström visits New Zealand 02 / 03 FIFA Secretary General Mattias Grafström visits New Zealand 03 / 03 FIFA Secretary General Mattias Grafström visits New Zealand Next

انضمت نيوزيلندا إلى اليابان، التي أصبحت مؤخراً أول منتخب يصل إلى نهائيات كأس العالم 26 FIFA من خلال التصفيات القارية، إلى جانب الدول المضيفة كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

"تهانينا لنيوزيلندا على التأهل المباشر إلى كأس العالم 26 FIFA. فبعد بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023 القوية التي تشاركت في استضافتها أستراليا ونيوزيلندا، وتأهل نادي أوكلاند سيتي لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 الجديدة في وقت لاحق من هذا الصيف، يمثل هذا الآن علامة فارقة أخرى في تطور كرة القدم في المنطقة" على حد تعبير الأمين العام لـ FIFA، الذي حضر المباراة مع العديد من رؤساء الاتحادات الأعضاء من المنطقة، والذين اجتمعوا في أوكلاند لهذه المناسبة. وقد استقطب الحدث حشدًا تجاوز 25,000 ألف مشجع كانوا شاهدين على حجز نيوزيلندا لمقعدها في كأس العالم FIFA 26™.

وزار السيد جرافستروم مقر الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم للمرة الأولى، بعد يوم واحد من الفوز التاريخي الذي حققته نيوزيلندا، واجتمع هناك مع رئيسة اتحاد نيوزيلندا لكرة القدم جوهانا وود والأمين العام أندرو براجنيل. كما اغتنم الفرصة لزيارة مكاتب الاتحاد والالتقاء بالموظفين وتهنئتهم بتأهل الاتحاد التاريخي لـكأس العالم 26 FIFA.

"هذا التأهل هو لحظة فخر تُظهر تقدم كرة القدم في هذا الجزء الرائع من العالم وتعبّر عن العمل الهائل الذي يقوم به اتحاد نيوزيلندا لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم ."

اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم (OFC) هو أحد الاتحادات الستة ويضم 11 اتحادًا عضوًا - معظمها عبارة دول جزرية صغيرة من جنوب المحيط الهادئ. وتشهد شعبية كرة القدم في المنطقة نمواً متزايداً، حيث يساهم التمويل الحيوي من برنامج FIFA Forward في توجيه الاهتمام إلى الرياضة على مستوى القاعدة الشعبية إلى أعلى المستويات من خلال نهج مستدام وممتد.

كما زار السيد جرافستروم مقر اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم (OFC) بشكل منفصل واجتمع مع أمينه العام، فرانك كاستيلو. وكانت أحد أهم المواضيع التي نوقشت هي إنشاء دوري المحترفين المكون من ثمانية فِرق مؤخرًا، برعاية اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، والذي من المقرر إطلاقه في يناير 2026 ويُعد الخطوة التالية في تحسين اللعبة في جميع أنحاء المنطقة وإضفاء الطابع الاحترافي عليها.

وأوضح السيد جرافستروم قائلاً: "يُعد الدوري الأوقيانوسي للمحترفين مشروعًا مهمًا جدًا ولديه القدرة على تحويل مشهد كرة القدم هنا".

بالإضافة إلى ذلك، زارالسيد جرافستروم أيضًا المكتب الإقليمي لـ FIFA في أوكلاند للمرة الأولى، حيث التقى بفريق FIFA الإقليمي من أجل مناقشة المبادرات الجارية والدعم المستمر المُقدَم من FIFA لكامل منطقة أوقيانوسيا.