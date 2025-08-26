اكتمال الجولة النهائية من الزيارات التفقّدية استعداداً لكأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™

تُقام مباريات البطولة تحت شعار "أساطير في طور التكوين™"، في الفترة من 27 سبتمبر/أيلول إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول على أرضية ملعب خوليو مارتينيث برادانوس الوطني في سانتياغو، وملعب إلياس فيغيروا براندر في فالبارايسو، وملعب إل تينيينتي في رانكاغوا، وملعب فيسكال في تالكا. وقام خبراء عمليات التفقّد الميداني خلال الزيارات بتقييم مَرافق الملاعب، والتدابير الأمنية، والجوانب الفنية في البُنى التحتية. وأكدت الاجتماعات مع السلطات وممثلي الحكومة والمنظمين المحليين على الجاهزية، بالإضافة إلى قدر كبير من مشاعر الترقب العالية في جميع الملاعب. ستكون هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها تشيلي بطولة العالم تحت 20 سنة للرجال، بعدما نظمت البطولة لأول مرة في عام 1987 – حين كانت تُعرف باسم بطولة العالم للشباب FIFA – حيث تُوِّجت يوغوسلافيا باللقب بعد فوزها على ألمانيا الغربية بركلات الترجيح. كما استضافت تشيلي أيضاً كأس العالم 1962 FIFA™، وكأس العالم تحت 20 سنة للسيدات 2008 FIFA™، وكأس العالم تحت 17 سنة 2025 FIFA™. يُشارك في البطولة 23 منتخباً إلى جانب منتخب البلد المُضيف، ومن بينها الوافد الجديد منتخب كاليدونيا الجديدة، في ثاني أقدم بطولة ينظمها FIFA: الاتحاد الآسيوي: أستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية الاتحاد الأفريقي: مصر، والمغرب، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي: كوبا، والمكسيك، وبنما، والولايات المتحدة الأمريكية اتحاد أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، والبرازيل، وكولومبيا، وباراغواي اتحاد أوقيانوسيا: كاليدونيا الجديدة، ونيوزيلندا الاتحاد الأوروبي: فرنسا، وإيطاليا، والنرويج، وأسبانيا، وأوكرانيا وقد صرّح روبرتو غراسي، رئيس بطولات الشباب في FIFA قائلاً: "نتطلّع بشغف كبير إلى إقامة البطولة في تشيلي الشهر المقبل،" مضيفاً "خلال هذه الزيارات التفقدية الأخيرة، لمسنا حماساً هائلاً لا يقتصر على البطولة نفسها فحسب، بل يشمل أيضاً الإرث الذي ستُخلِّفه في جميع المدن المُضيفة. ونود أن نتقّدم بجزيل الشكر إلى الاتحاد التشيلي لكرة القدم وجميع السلطات الوطنية والمحلية على التزامهم بإنجاح كأس العالم تحت 20 سنة FIFA." يُذكر أن هذه البطولة لطالما كانت بنسخها السابقة منصة عالمية لتألق أسماء تحوّلت إلى أساطير في عالم اللعبة الجميلة، ويأتي في طليعتها دييغو مارادونا وليونيل ميسي ورونالدينيو وألكسيس سانشيز وإيرلينغ هالاند. بادر بزيارة موقع FIFA.com/tickets اليوم لشراء تذاكر البطولة.