افتتاح ملعب مصغّر في جورجيا بمناسبة انطلاق مشروع FIFA Arena

تعهّد جياني إنفانتينو رئيس FIFA بإنشاء ألف ملعب مصغّر ليستفيد منها الأطفال حول العالم

ستتوزّع الملاعب الصغيرة على المناطق المدنية والريفية الفقيرة

مشروع FIFA Arena سيغيّر حياة ملايين الأطفال حول العالم

أصبحت جورجيا الدولة الأولى التي تفتتح ملعباً مصغّراً في إطار مشروع FIFA Arena بعد تعهُّد جياني إنفانتينو بإنشاء ألف ملعب مصغّر حول العالم لتوفير فرص اللعب للأطفال دعماً لأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

وقد افتُتح المرفق الجديد في مركز فاركيتيلي لكرة القدم التابع للاتحاد الجورجي لكرة القدم، على أن يتمّ افتتاح ملعب ثانٍ في مركز غلداني لكرة القدم. يستفيد من هذين الملعبين 3 آلاف فتاة وشابّ من المدارس وبرامج كرة قدم البراعم والأندية المجتمعية للشباب في المناطق المحيطة.

وقد حضر حفل الافتتاح ليفان كوبياشفيلي رئيس اتحاد جورجيا لكرة القدم، وإيراكلي ميدزمارياشفيلي، نائب وزير الثقافة والرياضة الجورجي، وإلخان مامادوف مدير قسم الاتحادات الأعضاء وغيرهم من كبار الشخصيات.

ومن المفترض بناء ما لا يقلّ عن ألف ملعب مصغّر حول العالم ضمن إطار برنامج FIFA Arena، بحسب التعهد الذي قطعه السيد إنفانتينو في قمة الرياضات المستدامة في باريس في يوليو/تموز 2024. وتجدر الإشارة إلى جورجيا هي في طليعة الاتحادات الـ11 الوطنية الأعضاء في FIFA التي ستبني هذه الملاعب وتفتتحها.

إطلاق ملعب FIFA أرينا في جورجيا Previous 01 / 15 FIFA Arena: Georgia Inauguration 02 / 15 FIFA Arena: Georgia Inauguration 03 / 15 FIFA Arena: Georgia Inauguration 04 / 15 FIFA Arena: Georgia Inauguration 05 / 15 FIFA Arena: Georgia Inauguration 06 / 15 FIFA Arena: Georgia Inauguration 07 / 15 FIFA Arena: Georgia Inauguration 08 / 15 FIFA Arena: Georgia Inauguration 09 / 15 FIFA Arena: Georgia Inauguration 10 / 15 FIFA Arena: Georgia Inauguration 11 / 15 FIFA Arena: Georgia Inauguration 12 / 15 FIFA Arena: Georgia Inauguration 13 / 15 FIFA Arena: Georgia Inauguration 14 / 15 FIFA Arena: Georgia Inauguration 15 / 15 FIFA Arena: Georgia Inauguration Next

"وفي هذا الإطار، وجّه السيد إنفانتينو رسالة عبر تسجيل مصوّر قال فيها: "أتقدّم بالتهاني الحارة إلى جورجيا وإلى اتحاد جورجيا لكرة القدم بقيادة الرئيس ليفان كوبياشفيلي، على كونها واحدة من الدول الـ11 التي ستفتتح رسمياً ملعباً مصغراً ضمن برنامج FIFA Arena، وعلى إطلاق مشروع من شأنه تغيير حياة ملايين الأطفال".

وأردف: "يحقّ لكلّ شابّ وفتاة يريدون أن يلعبوا كرة القدم أن يتمتعوا بمساحة آمنة يتعلّمون فيها ويلعبون وينمون. وهذا هو الهدف الأساسي من مشروع FIFA Arena، ونحن نفتخر بالتعاون مع اتحاد جورجيا لكرة القدم من أجل توفير كلّ ذلك إلى الأطفال هنا. ونسعى إلى بناء ما لا يقل عن ألف ملعب مصغّر حول العالم، وتوسيع فريق FIFA Arena من أجل الحرص على توفير الفرص لأجيال وأجيال من الأطفال حول العالم، وبخاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق مدنية وريفية فقيرة، ليمارسوا هذه اللعبة التي نحبّها جميعنا، ويستمتعوا بها."