إطلاق الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™

تنطلق اليوم بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™ وتستمر حتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يمكن لعشاق الساحرة المستديرة الحصول على تذاكر المباريات عبر الرابط FIFA.com/tickets تحت عنوان "مَرْحْبا بيك"، تُعتبر الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™ مزيجاً من الأصوات الآسرة والإيقاعات الجذّابة، التي تُضفي طابعاً موسيقياً مميّزاً وساحراً على أجواء البطولة المقررة في المغرب ابتداءً من اليوم وحتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني، باعتبارها أول مسابقة ينظمها FIFA على أرضٍ أفريقية ضمن منافسات كرة قدم السيدات، علماً أن هذه الأغنية الحماسية متاحة للتنزيل عبر جميع منصّات البثّ الرئيسية. وقد رأت الأغنية الرسمية النور نتيجة عمل إبداعي مشترك بين الفنانة المغربية ريم والمغنية المغربية الهولندية إنيز. وتُعد ريم من الأصوات الرائدة في الجيل الجديد من الفنانين المتألقين على الساحة الموسيقية في شمال أفريقيا، حيث يزخر رصيد هذه المغنية الشابة المنحدرة من الدار البيضاء بإبداعات موسيقية تجمع ببراعة بين الأنغام المغربية الأصيلة وإيقاعات البوب الإلكتروني المعاصر. من جانبها، أطلقت إنيز أولى أغنياتها المنفردة عام 2019 بعد أن حقّقت شهرةً واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتواصل منذ ذلك الحين إنتاج سلسلة من الأعمال الناجحة التي حصدت أكثر من 180 مليون استماع على مختلف المنصات. وقالت الفنانة بهذه المناسبة: "ما من شيءٍ يوحِّد الناس مثلما تفعل كرة القدم والموسيقى، إذ تجسّد هذه الأغنية أجواء الترحيب الدافئة التي سيحظى بها الجميع في المغرب خلال هذا الحدث التاريخي".