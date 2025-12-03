إحاطة من مكتب مجلس FIFA بخصوص كأس الأمم الأفريقية 2025

اتُّخذ القرار المعني بتسريح اللاعبين إثر مباحثات بناءة وعلى أساس روح التضامن

يبدأ التسريح الإلزامي للاعبين يوم الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول 2025

يأتي القرار متماشياً مع نفس المبدأ الذي طُبِّق خلال بطولة كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™

اتخذ مكتب مجلس FIFA قراراً يتعلّق بالتسريح الإلزامي للاعبين قصد المُشارَكة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي يستضيف المغرب منافساتها بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني 2026، ويأتي هذا القرار إثر مباحثات بناءة قادها FIFA ومجموعة من الجهات الفاعلة، وبفضل مقاربة تبنّاها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقوم على أساس روح التضامن لتقليص أثر القرار على مختلف الأطراف المعنية.

وتماشياً مع نفس المبدأ الذي طُبِّق خلال كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™، سيتم تقليص فترة التسريح إلى سبعة أيام، بحيث تبدأ يوم الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وقد اتُّخذ قرارٌ بتشجيع الاتحادات الوطنية الأعضاء المشارِكة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والأندية التي تُسرِّح لاعبين مشارِكين في منافسات قارية على الانخراط في محادثات ثنائية انطلاقاً من مبدأ حسن النية للتوصُّل إلى أفضل الحلول الممكنة والمناسِبة لكل حالة.