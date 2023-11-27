التأكيد على إجراءات قرعة بطولتي كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ وكأس العالَم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™

تجري القرعة في زيوريخ نهار الخميس، الذي يُصادف انطلاق الأسبوع العالمي لكرة القدم

ستجري منافسات البطولتين بين شهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول

سيتم نشر الجدول النهائي لمباريات البطولتين بعد القرعة، حيث يتضمن تاريخ إجراء كل مباراة ومكان إقامتها

تستضيف قطر والمغرب هاتين البطولتين للفئات العمرية تحت 17 سنة للسّنة الثانية على التوالي، وسيواصلان استضافتها حتّى عام 2029 ضمناً.

يستضيف المغرب النسخة العاشرة من بطولة كأس العالَم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ بين 17 أكتوبر/تشرين الأول و7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. ويُذكر أنّ النسخة الماضية من البطولة، التي جرت للمرّة الأولى بشكلها الموسّع ليضمّ 24 منتخباً، شهدت تتويج جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التي ستدخل التاريخ من البوابة العريضة لهذه البطولة في حال حقّقت اللقب للمرة الثالثة على التوالي هذا العام.

قبل بدء القرعة، سيتمّ وضع المنتخبات الـ 24 المتأهلة في أربعة أوعية، يضمّ كلّ واحد منها ستّة منتخبات، بحيث يكون المغرب المستضيف في الوعاء رقم 1، أمّا بقية المنتخبات، فسيتمّ توزيعها بحسب مكانها ضمن تصنيف FIFA، الذي يستند إلى إجمالي عدد النقاط التي حصل عليها كل منتخب خلال النسخ الخمس الأخيرة من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™، والتي أقيمت في أعوام 2016 و2018 و2022 و2024 و2025 على التوالي، بحيث تُعطى القيمة الأكبر من النقاط للنتائج الصادرة عن النسخة الأخيرة من البطولة، وتنخفض هذه القيمة كلّما انتقلنا إلى النسخة السابقة.

وإلى جانب المغرب، يحتوي الوعاء رقم 1 على المنتخبات التي تحتلّ المراتب الخمس الأولى في التصنيف، وتُوزَّع المنتخبات الأخرى على الأوعية الثاني والثالث والرابع تباعاً. وسيتم توزيع منتخبات البطولة على ست مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، بواقع منتخب واحد من كل وعاء. ويتمثل مبدأ FIFA العام في الحرص على عدم وجود أكثر من منتخب من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة، كلما أمكن ذلك،

نظراً إلى أنّ هوية أربعة من المنتخبات المتأهلة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لن يتمّ الكشف عنها إلا بعد القرعة، سيتمّ استبدال أسمائها باسم الاتحاد القاري.

تخصيص الأوعية للمنتخبات المتأهلة في قرعة بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA المغرب 2026™

الوعاء رقم 1: المغرب، إسبانيا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا

الوعاء رقم 2: البرازيل، المكسيك، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1، ألمانيا، فرنسا، جمهورية الصين الشعبية

الوعاء رقم 3: نيوزيلندا، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2، بولندا، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 3، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 4، تشيلي

الوعاء رقم 4: فنزويلا، النرويج، ساموا، أستراليا، بورتوريكو، الأرجنتين

أمّا النسخة الواحدة والعشرون من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2026 FIFA™، فتجري أحداثها من 19 نوفمبر/تشرين الثاني ولغاية 13 ديسمبر/كانون الأول بمشارَكة 48 منتخباً. ويُذكر أنّ البرتغال ظفرت باللقب في النسخة الماضية، والتي كانت الأولى التي تُلعب بالشكل الموسّع.

قبل بدء القرعة، سيتمّ وضع المنتخبات الـ 48 المتأهلة في أربعة أوعية، يضمّ كلّ واحد منها 12 منتخباً، بحيث يكون منتخب قطر المستضيف في الوعاء رقم 1، أمّا بقية المنتخبات، فسيتمّ توزيعها بحسب مكانها ضمن تصنيف FIFA، الذي يستند إلى إجمالي عدد النقاط التي حصل عليها كل منتخب خلال النسخ الخمس الأخيرة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™، والتي أقيمت أعوام 2015، 2017 و2019 و2023 و2025 على التوالي، بحيث تُعطى القيمة الأكبر للنتائج الصادرة عن النسخة الأخيرة من البطولة، وتنخفض هذه القيمة كلّما انتقلنا إلى النسخة السابقة.

وإلى جانب قطر، يحتوي الوعاء رقم 1 على المنتخبات التي تحتلّ المراتب الأولى في التصنيف، وتوزّع المنتخبات الأخرى على الأوعية الثاني والثالث والرابع تباعاً. وسيتم توزيع منتخبات البطولة على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، يُسحَب اسم منتخب واحد من كل وعاء.

ونظراً إلى أنّ هويّة منتخبين من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لن تُعرف قبل القرعة، لم تُحدَّد بعد طريقة توزيع المنتخبات على أوعية السحب، وسيتمّ استبدال اسميهما باسم الاتحاد القاري. سيكون عدد المنتخبات المتأهلة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 10 منتخبات.

أمّا المنتخبات المتأهلة فهي التالية:

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: قطر (الدولة المستضيفة)، أستراليا، جمهورية الصين الشعبية، اليابان، جمهورية كوريا، المملكة العربية السعودية، طاجيكستان، أوزبكستان، فيتنام.

اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي: كوستاريكا، كوبا، هايتي، هندوراس، جامايكا، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، أوروغواي، فنزويلا

اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم: فيجي، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: بلجيكا، كرواتيا، الدنمارك، فرنسا، اليونان، إيطاليا، الجبل الأسود، جمهورية إيرلندا، رومانيا، صربيا، إسبانيا

وسيتم نشر الجدول النهائي لمباريات البطولة، بما يشمل الملاعب ومواعيد انطلاق جميع المباريات، عقب انتهاء مراسم القرعة. يمكن العثور على المزيد من المعلومات عن بطولتي كأس العالم تحت 17 سنة FIFA وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA، على صفحتي البطولتين على موقع FIFA.com. أمّا القرعتان اللتان ستجري مراسمهما في مقرّ FIFA، فيصادفان في يوم انطلاق الأسبوع العالمي لكرة القدم (21 إلى 25 مايو/أيار). وفي هذا الأسبوع، سيتمّ الترويج لعدد من المبادرات وأهمّها مبادرة "معاً من أجل النشاط البدني" التي أطلقها FIFA بالتعاون مع منظمة الصحة الدولية، والتي تركّز على تشجيع الأطفال لممارسة ما لا يقلّ عن 60 دقيقة يومياً من الأنشطة البدنية، بهدف التحسين صحتهم الجسدية والعقلية.