أيتانا بونماتي وعثمان ديمبيلي في طليعة المكرّمين بحفل جوائز The Best من FIFA™ لعام 2025

حقّقت نجمة نادي برشلونة والمنتخب الإسباني أيتانا بونماتي إنجازاً استثنائياً بنيل جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة للسنة الثالثة على التوالي

حصد أسطورة باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي عثمان ديمبيلي جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب التي منحه إياها رئيس FIFA جياني إنفانتينو في حفل عشاء بالعاصمة القطرية الدوحة

تم إعلان الفائزين والفائزات بمختلف فئات الجوائز خلال حفل حضرته كوكبة من النجوم في لوسيل

في فعالية كروية مميزة استضافتها العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء، حققت الإسبانية أيتانا بونماتي إنجازاً تاريخياً بنيل جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة، بينما حصد الفرنسي عثمان ديمبيلي جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب.

وكانت نجمة نادي برشلونة للسيدات قد ظفرت بهذا التكريم بفضل أدائها الاستثنائي مع النادي والمنتخب الإسباني، لتُصبح أول لاعبة على الإطلاق تنال اللقب لثلاث سنوات متتالية.

وفي كلمة عبر الفيديو توجّهت بها للحاضرين، قالت بونماتي "أشعر بامتنان كبير، وأنا فخورة للغاية بنيل جائزة The Best من FIFA للمرة الثالثة، كما أشعر بالامتنان لكل من صوَّت لي، من لاعبات ومدربين ومدربات وأفراد الجمهور. [أجمل ما في هذا] بالنسبة لي هو أن لاعبات ومدربات ومدربين من الفرق المنافِسة صوّتوا لي! هذا هو أفضل ما في هذه الجائزة!"

أما ديمبيلي، فقد اضطلع بدور محوري في موسم استثنائي لناديه باريس سان جيرمان، وحصد معه لقب كأس فرنسا، ولقب دوري الدرجة الأولى للمرة 13 في تاريخ النادي، بالإضافة إلى التربّع على عرش دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرة النادي الباريسي، بينما اكتفى بمركز الوصيف في بطولة كأس العالم للأندية FIFA™.

وبعد تسلّمه الجائزة من رئيس FIFA جياني إنفانتينو خلال العشاء الاحتفالي في العاصمة القطرية الدوحة عشية نهائي كأس القارات للأندية قطر 2025 FIFA™ الذي سيشهد مواجهة باريس سان جيرمان وفلامينغو، قال النجم ابن الثامنة والعشرين "أولاً وقبل كل شيء، أود أن أشكر جميع زملائي، حيث تبيَّن أن العمل الجاد يؤتي ثماره. لقد كان عاماً رائعاً بالنسبة لي، من الناحية الفردية والجماعية على حد سواء."

وتابع بالقول "أود أيضاً أن أشكر عائلتي التي كانت سندي ودعامتي على الدوام، والشكر موصول لنادي باريس سان جيرمان الذي قضيت معه عاماً رائعاً، كما ذكرت سابقاً، ولرئيس النادي وموظفيه وكل العاملين فيه، وكذلك لويس كامبوس. كما أود أن أشكرك أنت، سيدي الرئيس، حيث أتلقى منك دائماً رسالة تهنئة لطيفة بمناسبة عيد ميلادي، وهذا أمر يسعدني دائماً. أتمنى أن أعود إلى هنا مجدداً العام المقبل."

وكما هو الحال بالنسبة لبقية الجوائز الفردية الهامة (أفضل حارس، وأفضل حارسة، وأفضل مدرب للرجال، وأفضل مدرب للسيدات، تم تحديد الفائزين والفائزات بالجوائز بموجب تصويت موزَّع بالتساوي بين الجمهور، والقادة والمدربين الحاليين لمنتخبات السيدات والرجال، وممثلي وسائل الإعلام.

وكانت جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب للسيدات لعام 2025 من نصيب سارينا ويغمان إثر قيادتها المنتخب الإنجليزي لمنصة التتويج في كأس الأمم الأوروبية للسيدات للمرة الثانية على التوالي.

وعن تكريمها، قالت مدربة منتخب اللبؤات الثلاث "يا لها من لحظة مميزة للغاية. أشعر بكثير من الفخر والاعتزاز. إنها لحظة تعني الشيء الكثير وتُظهر بجلاء جوهر الفرق التي عملت معها. يا لها من مسيرة رائعة تلك التي خضتها مع تلك الفرق. وآمل أن تستمر هذه الرحلة مستقبلاً."

وعن الشعور الذي غمرها عند الفوز بالجائزة، أضافت سارينا ويغمان بالقول "الإحساس بالفخر. إنه يجسد كل ما ينطوي عليه الفريق. فبدون تضافر جهود الجميع في الفريق، لا يمكن تحقيق أي شيء. وهذا هو رونق الرياضات الجماعية؛ فعندما تمتلك الكثير من المواهب وتوحد جهود الجميع، ويكون تركيز الكل منصباً على هدف واحد، يمكنك تحقيق الكثير. أعتقد أن هذا ما يجعلني في قمة السعادة الآن؛ أن أرى اللاعبات وأفراد الجهاز الفني يقدمون أفضل ما لديهم ويحققون الفوز."

وبعد أن كان مهندس الموسم الحافل بالإنجازات لنادي باريس سان جيرمان، حصد لويس إنريكي جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب للرجال لعام 2025.

كما فازت هانا هامبتون بلقب جائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة مرمى بفضل تألقها بالدفاع عن عرين تشيلسي، وهو ما ساعد الفريق على نيل ثلاثية الكأس والدوري المحلي ودوري البطلات الأوروبي، كما اضطلعت بدور محوري في حملة المنتخب الإنجليزي في كأس الأمم الأوروبية للسيدات، إذ أبهرت عشاق المستديرة الساحرة في تصديها لركلات الترجيح في مباراتين، ومنهما النهائي أمام إسبانيا.

وقالت هامبتون بعد استلامها الجائزة "شكراً جزيلاً لكل من صوّتوا. أنا ممتنة لكم كثيراً. هذا يعني لي الشيء الكثير. شكراً لسارينا ويغمان وسونيا بومباستور على ثقتهما بي هذا العام. لقد حققنا الكثير من الإنجازات مع النادي والمنتخب، وما زال أمامنا الكثير لنحققه مستقبلاً."

وأضافت "الشكر موصول كذلك للجماهير، سواءًا في النادي أو المنتخب، حيث تصلنا أصداء هتافاتكم الحماسية في كل مباراة، وهذا ما يدفعنا لتحقيق الفوز من أجلكم. شكراً جزيلاً لكم."

أما جائزة The Best من FIFA لأفضل حارس مرمى، فكانت من نصيب الإيطالي جيانلويجي دوناروما الذي انضمّ في وقت سابق من العام الحالي إلى صفوف مانشستر سيتي، وأظهر علوّ كعبه مع ناديه السابق باريس سان جيرمان بالدفاع عن عرينه في موسم حافِل بالإنجازات.

وقال العملاق الإيطالي بهذه المناسبة "شكراً لكم جميعاً. إنه لشرف عظيم أن أحصل على هذه الجائزة. أنا سعيد جداً. أتمنى أن أستمر على نفس المنوال وأن أقدم المزيد. شكراً لكم جميعاً مرة أخرى. إنه لشرف رائع حقاً. شكراً جزيلاً."

أما أفضل هدف في فئتي كرة القدم للرجال وللسيدات، فتم تحديدهما بموجب تصويت تقاسمه الجمهور ولجنة من أساطير FIFA، إذ حصدت ليزبيت أوفالي جائزة مارتا من FIFA، التي تُمنح للسنة الثانية، تكريماً لهدفها الأكروباتي لصالح نادي تيغريس في دوري السيدات المكسيكي، بينما نال جائزة بوشكاش من FIFA سانتياغو مونيل مدافع نادي إنديبيندنتي لهدفه الهوائي المذهل في منافسات الدوري الأرجنتيني الممتاز.

أما جائزة FIFA للمشجعين، التي يتم تحديد الفائزين بها بموجب تصويت مستخدمي موقع FIFA.com، وقد شهدت هذا العام مشارَكة قياسية بلغت 2.7 ملايين صوت، وكانت من نصيب مشجعي نادي زاخو الرياضي في العراق الذين شاركوا في مشهد مؤثر جداً قبيل مباراة الدوري أمام نادي الحدود في مايو/أيار 2025 حيث ألقوا من المدرجات بالآلاف من الدمى للتبرّع بها للأطفال المرضى.

وبموجب قرار من لجنة خبراء، حصل أندرياس هارلاس-نوكينغ، طبيب نادي يان ريغنسبورغ الألماني، على جائزة FIFA للعب النظيف، عندما توجّه بسرعة إلى المدرجات لإجراء إنعاش قلبي لأحد أفراد الجمهور وإنقاذ حياته خلال مباراة مع نادي ماغدبورغ في دوري الدرجة الثانية الألماني.

ومجدداً، شاركت الجماهير في التصويت لاختيار تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعباً في العالم وكذلك تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعبة في العالم من أصل قائمة من 77 لاعباً مرشّحاً ولاعبة مرشّحة، علماً بأن الأصوات وُزِّعت بالتساوي بين الجمهور ولجنة خبراء.

وتُعتبر بونماتي واحدة من ستة نجمات من نادي برشلونة في تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعباً في العالم، مقارنة بديمبيلي الذي انضمّ لأربعة من زملائه في صفوف باريس سان جيرمان ضمن تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعباً في العالم.

تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعبة في العالم: هانا هامبتون (تشيلسي/إنجلترا)، إيريني باريديس (برشلونة/إسبانيا)، لوسي برونز (تشيلسي/إنجلترا)، أونا باتلي (برشلونة/إسبانيا)، ليا ويليامسون (آرسنال/إنجلترا)، أيتانا بونماتي (برشلونة/إسبانيا)، كلوديا بينا (برشلونة/إسبانيا)، باتري غيخارو (برشلونة/إسبانيا)، أليسيا روسو (آرسنال/إنجلترا)، أليكسيا بوتياس (برشلونة/إسبانيا)، ماريونا كالدينتي (آرسنال/إسبانيا).

تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعباً في العالم: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان [انتقل لاحقاً لمانشستر سيتي]/إيطاليا)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان/المغرب)، ويليان باتشو (باريس سان جيرمان/الإكوادور)، فيرجيل فان ديك (ليفربول/هولندا)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان/البرتغال)، جود بيلينغهام (ريال مدريد/إنجلترا)، بيدري (برشلونة/إسبانيا)، فيتينيا (باريس سان جيرمان/البرتغال)، كول بالمر (تشيلسي/إنجلترا)، لامين يامال (برشلونة/إسبانيا)، عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان/فرنسا)

يُمكن الاطلاع أدناه على قائمة مفصلة بنتائج التصويت، والعدد الإجمالي للنقاط التي حصل/ت عليها كل مرشَّح/ة، وأصوات قادة ومدربي ومدربات المنتخبات الوطنية، وممثلي وسائل الإعلام (تظهر تفاصيل التصويت بالنقر على اسم كل جائزة من الجوائز أدناه):

تعرَّفوا هنا على عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشَّح ومرشَّحة:

جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة - أيتانا بونماتي

جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب - عثمان ديمبيلي

جائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة مرمى - هانا هامبتون

جائزة The Best من FIFA لأفضل حارس مرمى - جيانلويجي دوناروما

جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب للسيدات - سارينا ويغمان