بعد مشاركة قياسية في التصفيات، أفضل منتخبات كرة القدم الإلكترونية تحجز مقاعدها في نسخة 2025 من نهائيات FIFAe

شهدت تصفيات نسخة هذا العام مشاركة قياسية من 94 دولة، حيث كان الصراع محتدماً على بطاقات التأهل إلى الحدث العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض

في الفترة الممتدة بين 10 و19 ديسمبر/كانون الأول، تستضيف العاصمة السعودية الرياض عُشاق كرة القدم الإلكترونية ومختلف الجهات الفاعلة في هذا القطاع، وذلك بمناسبة إجراء منافسات كأس العالم FIFAe™ بمشاركة أفضل المنتخبات الوطنية في ألعاب Rocket League وeFootball™ عبر أجهزة التحكم وeFootball™ عبر الأجهزة المحمولة

من المقرر أن تُجرى قرعة نهائيات FIFAe في 12 نوفمبر/تشرين الثاني

شهدت تصفيات نسخة 2025 من نهائيات FIFAe مشاركة قياسية بلغت 94 منتخباً وطنياً، مما يجعلها واحدة من أكبر المسابقات على مستوى العالم في مجال الألعاب الإلكترونية القائمة على أساس التنافس بين الدول. ومع انتهاء المراحل التأهيلية، ستتَّجه الأنظار إلى منشأة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالعاصمة الرياض، التي تستضيف خلال الفترة الممتدة بين 10 و19 ديسمبر/كانون الأول نسخة 2025 من نهائيات FIFAe. هذا وتُقام منافسات الحدث الأبرز في المنافسات الدولية لكرة القدم الإلكترونية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الملتزم بشراكة طويلة الأمد مع الهيئة الناظمة ذات الصلة، علماً أن نسخة العام الماضي حققت نجاحاً باهراً غير مسبوق في تاريخ المسابقة، التي شهدت معدلات مشاهدة قياسية في نسخة 2024. 1

وستشهد بطولة كأس العالم FIFAe™ ثلاث منافسات: Rocket League (15 إلى 19 من ديسمبر/كانون الأول)، وeFootball™ عبر وحدات التحكم (10 إلى 13 من ديسمبر/كانون الأول)، وeFootball™ عبر الأجهزة المحمولة (10 إلى 13 من ديسمبر/كانون الأول)، حيث ستتربع دولة واحدة على العرش العالمي في كل تخصص. هذا ويمكن لعشاق اللُعبة الإلكترونية مشاهدة المنافسات مباشرة عبر موقع FIFA.GG وقناة FIFAe وقنوات البث المشترك على Twitch ومنصات أخرى.

يُذكر أن ملايين اللاعبين من 94 دولة شاركوا في التصفيات حتى الآن، ولم يتبق في السباق على اللقب العالمي سوى 28 دولة.

ذلك أن نسخة 2025 من نهائيات FIFAe تحمل في طياتها العديد من القصص المثيرة: ففي منافسات Rocket League، ستكون السعودية - الدولة المضيفة وحاملة اللقب - في مواجهة دول قوية من مختلف أنحاء العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، وصيفة نسخة العام الماضي.

فبعد منافسة شرسة في مختلف المراحل التأهيلية، التي شهدت مشاركة أكثر من 16 مليون لاعب، تعود إندونيسيا إلى منافسات eFootball™ عبر أجهزة التحكم واضعة نصب عينيها الدفاع عن اللقب الذي أحرزته العام الماضي عن جدارة واستحقاق، وهو نفس الطموح الذي يحدو ماليزيا الراغبة في الاحتفاظ بلقب eFootball™ عبر الأجهزة المحمولة، وإن كانت تُدرك أن المنافسة ستكون محتدمة أمام دول مثل الهند والبرازيل واليابان.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة نهائيات FIFAe بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني في تمام الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (غرينتش +3)، حيث ستُحدِّد معالم مباريات مرحلة المجموعات وسترسم مسار المنتخبات المشارِكة، حيث ستُبث مراسمها عبر قنوات FIFAe في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك Twitch وYouTube و FIFA.GG.

يُذكر أن نهائيات FIFAe ستنطلق يوم 10 ديسمبر/كانون الأول في منشأة مذهلة تم تصميمها خصيصاً لتوفير أعلى معايير المنافسة وفقاً لطراز عالمي من المستوى العالي، فضلاً عن إتاحة تجربة مشاهدة فريدة للمشجعين، سواء أولئك الحاضرين في قلب الحدث أو أولئك الذين يتابعون المنافسات من منازلهم. هذا وستُطرح تذاكر اليوم الأخير من مسابقات eFootball™ لعامة الجمهور في 13 ديسمبر/كانون الأول، على أن تُطرح تذاكر مرحلة خروج المغلوب في لعبة Rocket League يومي 17 و 19 ديسمبر/كانون الأول.

وبالتزامن مع تلك المنافسات، ستقام النسخة الافتتاحية لقِمة كرة القدم الإلكترونية بين 17 و19 ديسمبر/كانون الأول، إذ من المقرر أن تحضرها مختلف الجهات الفاعلة في القطاع، من اتحادات وطنية أعضاء وناشرين ومبتكرين وغيرهم، وذلك لرسم معالم مستقبل الألعاب الإلكترونية المنضوية تحت مظلة كرة القدم والدفع بعجلة نمو هذه المنظومة الرياضية الآخذة في التوسع بوتيرة متسارعة، علماً أنه بإمكان ممثلي مختلف الجهات الفاعلة في القطاع تقديم طلباتهم لحضور هذه الفعالية الحصرية الموجّهة للمدعوين فقط، وذلك من خلال الاتصال بعنوان البريد الإلكتروني FIFAe@fifa.org.

المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس العالم FIFAe على لعبة ™eFootball عبر وحدات التحكم:

البرازيل

تشيلي

إندونيسيا

إيطاليا

اليابان

الأردن

المكسيك

المغرب

بولندا

المملكة العربية السعودية (تأهلت تلقائياً بصفتها الدولة المستضيفة)

تايلاند

تركيا

المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس العالم FIFAe على لعبة ™eFootball عبر الأجهزة المحمولة:

البحرين

البرازيل

كولومبيا

مصر

اليونان

الهند

اليابان

ماليزيا

المغرب

المملكة العربية السعودية (تأهلت تلقائياً بصفتها الدولة المستضيفة)

تايلاند

تركيا

المنتخبات المتأهلة لمسابقة Rocket League ضمن بطولة كأس العالم FIFAe™:

أستراليا

بلجيكا

البرازيل

تشيلي

إنجلترا

فرنسا

ألمانيا

إيطاليا

ماليزيا

المغرب

هولندا

النرويج

عُمان

المملكة العربية السعودية (تأهلت تلقائياً بصفتها الدولة المستضيفة)

جنوب أفريقيا

الولايات المتحدة الأمريكية