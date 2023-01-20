تذاكر كأس العالم للأندية FIFA المغرب ٢٠٢٢™ مطروحة للبيع الآن

سيحظى عشاق الساحرة المستديرة بفرصة نادرة للاستمتاع بأقوى مباريات كرة القدم العالمية على صعيد منافسات الأندية، حيث طُرحت اليوم تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA المغرب ٢٠٢٢™. وستقام المسابقة في الفترة الممتدة بين 1 و11 فبراير/شباط بمدينتي الرباط وطنجة، حيث ستُتَوَّج بتربع البطل على عرش أندية العالم. وتتوزع أسعار التذاكر على ثلاث فئات: ابتداءً من 50 درهماً مغربياً فقط (5 دولارات أمريكية) للمباريات الثلاث الأولى، بما في ذلك مواجهة الوداد مع الهلال السعودي بتاريخ 4 فبراير/شباط؛ وابتداءً من 100 درهم مغربي (10 دولارات أمريكية) للدور نصف النهائي، الذي سيشهد دخول ريال مدريد وفلامينغو غمار المنافسة؛ ثم 200 درهم مغربي (20 دولاراً أمريكياً) للنهائي المقرَّر في الرباط. وقد تم إطلاق عملية بيع تذاكر البطولة، التي يمكن شراؤها أيضاً عبر الإنترنت على موقع FIFA.com/tickets، وذلك على أساس الأولوية لمن سبق، حيث ستكون مطروحة للبيع طوال مدة البطولة حسب توفرها، علماً أن تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة ستكون متوفرة عند الطلب. للاطلاع على مزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة المتجر الإلكتروني. وللتعرف على كل المعلومات المتعلقة بالبطولة، يمكنكم زيارة FIFA+.