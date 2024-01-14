ريشمين تشودري وتييري هنري يقودان فريق تقديم جوائز ™The Best FIFA Football Awards

مذيع بريطاني رفيع المستوى سيقدم الحفل إلى جانب أسطورة فرنسا وأرسنال

تكريم إنجازات اللاعبين والمدربين وشخصيات كرة القدم البارزة في لندن يوم 15 يناير

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سيقدم المذيع والمقدم الرياضي البريطاني البارز ريشمين تشودري والفائز بكأس العالم لكرة القدم تييري هنري حفل توزيع جوائز The Best Football Awards™في لندن يوم الاثنين 15 يناير 2024.

سيتم تكريم اللاعبين والمدربين وغيرهم من شخصيات كرة القدم الذين تركوا بصمتهم على اللعبة الجميلة منذ النسخة الأخيرة من جوائز The Best Football Awards™ في لندن، حيث يعود إليها حفل توزيع الجوائز للمرة الثالثة.

إنها أيضًا ثلاثية من نوع ما لتشودري، الذي يقدم الحدث للمرة الثالثة بعد عرض الحفل عبر الإنترنت في 2020 و2021. مذيع رياضي بريطاني متعدد اللغات ومضيف أحداث ذات خبرة، قام تشودري بتقديم العديد من برامج كرة القدم، بما في ذلك كأس العالم للسيدات FIFA2023™ مع بي بي سي سبورت وكأس العالم FIFA قطر٢٠٢٢ ™مع قنوات بي إن سبورتس.

لا يحتاج هنري إلى الكثير من التعريف بعد مسيرة حافلة بالألقاب فاز خلالها بكأس العالم FIFA مع منتخب فرنسا عام 1998، وكأس القارات FIFA عام 2003، وكأس العالم للأندية FIFA 2009 أثناء وجوده في نادي برشلونة.

ومع ذلك، فقد بنى سمعته كواحد من أفضل المهاجمين الذين لعبوا اللعبة على الإطلاق مع نادي آرسنال الذي يتخذ من لندن مقراً له، وتم اختياره ضمن تشكيلة FIFA FIFPRO World XI في عامها الثاني في عام 2006. منذ اعتزاله كلاعب، أصبح هنري ناقدًا محترمًا - يعمل باللغتين الإنجليزية والفرنسية - وهو مدرب مطلوب. وهو حاليًا مدرب منتخب فرنسا تحت 21 عامًا.

وسيحظى المقدمون الرئيسيون بمساعدة من قبل دودا بافاو، الذي سيكون موقعه في القاعة مع الحضور، وهو المتخصص في الإعلام السمعي البصري ومتعدد اللغات الذي عمل في كأس العالم FIFA 2022، وكأس العالم للأندية FIFA 2022™، ومؤخراً في كأس العالم للسيدات 2023 FIFA.

يمكنكم مشاهدة البث المباشر الرسمي لجوائز The Best Football Awards™ مجانًا على FIFA+ حول العالم بدءًا من الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش يوم 15 يناير 2024، مع توفر التعليق باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

تتوفر قناة FIFA+ FAST (التلفزيون المدعوم بإعلانات مجانية) على أجهزة التلفزيون الذكية باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والإيطالية. يمكنكم مشاهدة قناة FIFA+ في الأسواق التالية:

Samsung TV Plus: أستراليا، النمسا، البرازيل، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إيطاليا، كوريا، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.

LG Channels: الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، كولومبيا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، المكسيك، هولندا، النرويج، بيرو، البرتغال، إسبانيا، السويد , سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.

Rakuten: أندورا، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، جزر فارو، فنلندا (+ جزر آلاند)، فرنسا، ألمانيا، جرينلاند، أيرلندا، إيطاليا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، موناكو، هولندا، النرويج، بولندا، سان مارينو، إسبانيا، السويد، سويسرا. , المملكة المتحدة (+ جبل طارق + جزر القنال الإنجليزي + جزيرة مان)، مدينة الفاتيكان.

VIDAA (Hisense): الأرجنتين، أستراليا، النمسا، البرازيل، كندا، تشيلي، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، ألمانيا، غواتيمالا، هندوراس، المكسيك، هولندا، نيكاراغوا، بنما، باراجواي، بيرو، سويسرا، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة، أوروغواي، فنزويلا.

The Roku Channel: كندا والولايات المتحدة.