سحب استضافة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™ من بيرو

سحب FIFA من بيرو حق استضافة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™، وتأسّف عن هذا القرار الذي اتّخذه بعد مناقشات مكثفة مع الاتحاد البيروفي لكرة القدم. ولا يزال من المقرر إقامة البطولة في الفترة الممتدة بين 10 نوفمبر/تشرين الثاني و2 ديسمبر/كانون الأول 2023، في انتظار أن يُعيّن مكتب مجلس FIFA مضيفاً جديداً للبطولة. وجاء هذه القرار بعد فشل الدولة المضيفة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة، ورغم علاقة العمل الإيجابية جداً بين FIFA والاتحاد البيروفي لكرة القدم، فقد تبيّن أنه لا يوجد وقت كاف لتأمين الاستثمار المطلوب وإنهاء العمل اللازم بالتنسيق مع حكومة بيرو قبل موعد انطلاق البطولة. وإذ يود FIFA أن يُعرب عن شكره لاتحاد بيرو لكرة القدم على كل الجهود التي بذلها، فإنه يعد بأنه سيبقى منفتحًا على تنظيم مسابقة في بيرو في المستقبل.