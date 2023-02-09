إندونيسيا تحتفل بالعد التنازلي لتبقي 100 يوم على انطلاق كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™

أقيمت فعالية مميزة اليوم بملعب جيلورا بونغ كارنو الشهير في جاكرتا احتفالاً بتبقي 100 يوم على انطلاق كأس العالم تحت 20 سنة FIFA إندونيسيا 2023™. وشهد هذا الحدث الخاص حضور التميمة الرسمية للبطولة، وحيد القرن باكويا، والمنتخب الإندونيسي تحت 20 سنة، إلى جانب رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، محمد إرياوان، ووزير الرياضة والشباب في البلاد، زين الدين أمالي، الذي يترأس أيضاً فريق العمل المعني بتنسيق مهام الدولة المضيفة وتسليم المشاريع. وفي ختام هذه الفعالية الفريدة، التي بُثت مباشرة على منصات اللجنة المنظمة المحلية في وسائل التواصل الاجتماعي، نفذ كل من رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم ووزير الرياضة والشباب ركلة جزاء رمزية أمام حارس مرمى منتخب إندونيسيا تحت 20 سنة دافا فاسيا سوكاويجايا، لينطلق بذلك العد التنازلي لموعد افتتاح البطولة على بُعد 100 يوم من ضربة البداية. خلال كأس العالم تحت 20 سنة FIFA إندونيسيا 2023™، سيكتشف عشاق الساحرة المستديرة نجوم المستقبل في بطولة سبق أن قدمت للعالم بعضاً من ألمع الأسماء في تاريخ اللعبة، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وسيرخيو أغويرو وبول بوغبا وإيرلينغ هالاند. وستكون الأعين شاخصة في نسخة هذا العام على لاعبي منتخب البلد المضيف ونجوم منتخبي إنجلترا وفرنسا، اللذين سبق لهما التتويج باللقب، علماً أن البطولة ستشهد مشاركة 24 دولة في الإجمال، وستقام في الفترة الممتدة بين 20 مايو/أيار و11 يونيو/حزيران بملاعب موزعة على مختلف أنحاء إندونيسيا. وقد ضمنت 12 دولة مشاركتها في النهائيات، بينما تتواصل التصفيات في اتحادات أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا. للاطلاع على جميع المنتخبات المؤهلة، يُرجى النقر هنا. مع تزايد حدة الإثارة والترقب في إندونيسيا المقبلة على استضافة أول بطولة دولية كبرى لكرة القدم، يمكن للجماهير والعائلات التسجيل هنا لتلقي آخر المستجدات المتعلقة بتذاكر البطولة وحزم المباريات. وبينما أسرت تميمة المسابقة والملصق الرسمي للحدث قلوب الإندونيسيين من مختلف الأعمار، سارع أكثر من 100 ألف شخص إلى التسجيل في البرنامج التطوعي للبطولة في غضون عشرة أيام من إطلاقه. وفي هذا الصدد، قال خايمي يارزا، مدير البطولات بالاتحاد الدولي لكرة القدم: "إن FIFA متحمس للغاية حيال تنظيم كأس العالم تحت 20 سنة في إندونيسيا، هذه الدولة المعروفة بشغفها بكرة القدم". من جهته، قال رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، محمد إرياوان: "لقد كان الحفل المقام هنا اليوم مناسبة مواتية لتذكير الناس بأن نجوم المستقبل في سماء كرة القدم العالمية سيحلون بدولة إندونيسيا في غضون 100 يوم فقط. نقترب أكثر فأكثر من موعد انطلاق البطولة التي ستوفر للجمهور فرصة رائعة لاكتشاف بعض أروع المواهب الشابة في كرة القدم قبل أن تصبح أسماء مألوفة في سماء اللعبة". يمكنكم متابعة كل الأخبار وآخر المستجدات المتعلقة بالبطولة على صفحة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA إندونيسيا 2023™.