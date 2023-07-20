الحادث في أوكلاند/تاماكي ماكاوراو في أوتياروا نيوزيلندا

يتقدم FIFA بأحر التعازي إلى عائلات وأصدقاء الضحايا الذين فقدوا حياتهم جرّاء الحادث الذي وقع هذا الصباح في أوكلاند/تاماكي ماكاوراو في أوتياروا نيوزيلندا، كما نوجّه دعواتنا وصلواتنا إلى المتضررين من هذا الحادث الفظيع. بعد الحادث مباشرة، تواصل رئيس FIFA السيد جياني إنفانتينو والأمين العام لـFIFA السيدة فاطمة سامورا مع السلطات في أوتياروا نيوزيلندا. كما بقي FIFA على تواصل مستمر مع المنتخبات المشاركة التي تأثرت بفعل هذا الحادث. وقد تبلّغ FIFA أنّ هذا الحادث منفصل، ولا علاقة له بعمليات كرة القدم، وستقام المباراة الافتتاحية الليلة في ملعب إيدن بارك كما هو مخطط لها. وستُؤكّد مواعيد افتتاح مهرجان المشجعين FIFA في وسط مدينةتاماكيماكاوراو في الوقت الملائم. بالإضافة إلى ذلك، يتمّ تقديم الدعم إلى جميع المنتخبات القريبة من الحادث، منعاً لتأثرهم بما حصل.