FIFA يُقرر سحب استضافة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2023™ من إندونيسيا

قرّر FIFA بعد اجتماع اليوم بين رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم (PSSI) إيريك ثوهير وبسبب الظروف الحالية، سحب استضافة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA من إندونيسيا. وسيتم الإعلان عن البلد المستضيف الجديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء تاريخ البطولة حالياً دون تغيير. وقد يتم أيضًا تقرير العقوبات المحتملة ضد الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في مرحلة لاحقة. يود FIFA التأكيد أنه على الرغم من هذا القرار، فإنه لا يزال ملتزماً بمساعدة الاتحاد الإندونيسي، بالتعاون الوثيق وبدعم من حكومة الرئيس ويدودو، في عملية انتقال كرة القدم الإندونيسية بعد المأساة التي حدثت في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وسيتواجد أعضاء من فريق FIFA في إندونيسيا خلال الأشهر المقبلة حيث سيقدّمون المساعدة المطلوبة للإتحاد الإندونيسي بقيادة الرئيس ثوهير. وسيتم تحديد موعد اجتماع جديد بين رئيس FIFA ورئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم لإجراء مزيد من المناقشات قريباً.