FIFA.com
بيان إعلامي

الإتحاد الدولي لكرة القدم

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الخميس 09 فبراير 2023, 11:30
المنظمة

مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية FIFA ستقام في طنجة

ستلعب مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية FIFA 2022™ بين الأهلي وفلامنغو على ملعب طنجة الذي يتسع لـ 65 ألف متفرج في تمام الساعة 16.30 يوم السبت 11 فبراير. قرر البلد المضيف نقل المباراة من العاصمة المغربية الرباط للحفاظ على ملعب ملعب الأمير مولاي عبد الله للمباراة النهائية بين ريال مدريد والهلال عند الساعة 20.00 في نفس اليوم، ولضمان الجودة الرياضية للمباراتين المتبقيتين للاعبين. والمتفرجين. سيتم إبلاغ المشجعين الذين اشتروا التذاكر المزدوجة قريبًا. سيتم تنظيم ترتيبات سفر خاصة من قبل ONCF، مشغل السكك الحديدية الوطني المغربي، لتمكين أولئك الذين يرغبون في مشاهدة مباراة تحديد المركز الثالث في طنجة من القيام بذلك. سيتمكن حاملو التذاكر من استبدال تذاكرهم الحالية بتذاكر جديدة لمباراة المركز الثالث، أو لديهم خيار التقدم بطلب لاسترداد التذاكر الحالية. جدول المباريات المحدث متاح هنا. يمكن العثور على جدول المباريات المحدث هنا.

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