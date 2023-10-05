نتائج قرعة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA الإمارات 2024™

اتَّضحت معالم المجموعات الأربع التي ستتنافس ضمنها المنتخبات الستة عشر في الطريق إلى اللقب

جرت عملية سحب القرعة بمكتبة محمد بن راشد في دبي بالإمارات العربية المتحدة

ستُقام النسخة 12 من كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 25 فبراير/شباط 2024

شهدت دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم إجراء مراسم قرعة النسخة 12 من بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA، والتي أفرزت مواجهات مثيرة في مختلف المجموعات الأربع. حيث ستشهد كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA الإمارات 2024™ موقعة كلاسيكية بين اثنين من عمالقة هذه اللعبة، بعدما وضعت القرعة منتخبي البرازيل والبرتغال معاً في المجموعة الرابعة، علماً أن المجموعة الثانية لن تقل عنها حدة وندية في ظل التنافس الكبير المتوقع بين منتخبات الأرجنتين وأسبانيا وتاهيتي وجمهورية إيران الإسلامية. أما الدولة المضيفة فقد حلَّت ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من مصر - التي تخوض غمار النهائيات للمرة الأولى - وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات السنغال وبيلاروسيا واليابان والوافد الجديد كولومبيا. وستكون الجماهير على موعد مع لقاء ناري بين منتخب البرتغال، بطل نسختي 2015 و2019، ونظيره البرازيل صاحب الرقم القياسي برصيد خمسة ألقاب عالمية. من جهتها، سيُحاول كل من المكسيك وعمان قلب التوقعات وخطف بطاقة العبور إلى مرحلة خروج المغلوب.

يُذكر أن المنتخب الإيراني احتل المركز الثالث في آخر ظهور له على الساحة العالمية، التي يعود إليها متربعاً على العرش القاري بعد فوزه الساحق على اليابان (6-0) في نهائي بطولة كأس آسيا للكرة الشاطئية التي أقيمت في مارس/آذار الماضي. أما منتخب تاهيتي، فقد حلَّ وصيفاً لبطل العالم مرتين، في حين أحرزت أسبانيا الميدالية الفضية في مناسبة واحدة.

وجرت مراسم القرعة بمكتبة محمد بن راشد في دبي، حيث انطلقت برسالة خاصة وجَّهها رئيس FIFA جياني إنفانتينو عبر الفيديو، بينما أشرف على عملية سحب القرعة خايمي يارزا ، مدير البطولات لدى FIFA، وكسرا هاغيغي ، مدير المسابقات الأولمبية وأحداث كرة الصالات والكرة الشاطئية لدى FIFA، فيما كان الحفل من تقديم إيمان الأميري ومحمود الحوسني. وشارك في سحب القرعة سعد بخيت، اللاعب الإماراتي الدولي السابق وقائد منتخب الإمارات للكرة الشاطئية سابقاً، إلى جانب كريستيان كاريمبيو، الفائز بكأس العالم FIFA مع منتخب فرنسا في نسخة 1998. ورحَّب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية ورئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للكرة الشاطئية، بالوفود الحاضرة في دبي، مشيداً بجمالية الحفل وروعته. وقال في معرض حديثه "أود أن أعرب عن شكري وامتناني لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي، كما لا يفوتني أن أعرب عن تقديري لسمو الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد العربية المتحدة لكرة القدم، لما يقدّمه من دعم للجنة المنظمة المحلية وللتعاون القائم بين FIFA والاتحاد الإماراتي ومجلس دبي الرياضي، متمنياً لجميع الدول الـ 16 المشاركة حظاً موفقاً في هذه البطولة."

قرعة كأس العالم للكرة الشاطئية الإمارات 2024 FIFA™ | خطاب رئيس FIFA 02:24

وتعليقاً على ما آلت إليه القرعة، قال محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم والرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA "لقد كانت مراسم قرعة اليوم حدثاً ناجحاً بامتياز، حيث أفرزت بالفعل مواجهات مثيرة ورائعة في المجموعات الأربع، وإذ تفخر دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة هذا الحدث الكروي العالمي المرموق، فإننا ملتزمون بتوفير كل ما يلزم لجعل هذه النسخة من البطولة حدثاً لا يُنسى، داخل الملعب وخارجه. ولذا فإننا نتطلع للترحيب بأسرة الكرة الشاطئية العالمية في دبي شهر فبراير/شباط المقبل." وبدوره، علَّق خايمي يارزا على نتائج القرعة، حيث قال مدير البطولات لدى FIFA "تغمرنا السعادة اليوم ونحن نخطو خطوة عملاقة أخرى في الطريق إلى تنظيم هذه البطولة المذهلة، حيث اكتشفت جميع الدول الـ16 المشاركة الطريق الذي ينبغي سلوكه لاعتلاء العرش العالمي. ذلك أن بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA تُعتبر دائماً ضمن المسابقات الأكثر متعة وإثارة والأسرع نسقاً وإيقاعاً من بين البطولات التي ننظمها - حيث تشهد كل مباراة من مبارياتها كمّاً هائلاً من الأهداف يفوق المتوسط التهديفي لكل نوع من أنواع كرة القدم الأخرى. ومن هذا المنطلق، أود أن أشجّع الجميع على اكتشاف خبايا هذه اللعبة في فبراير/شباط المقبل، سواء من خلال الحضور هنا في دبي لمشاهدة المباريات من قلب الحدث أو من خلال متابعة البطولة من المنزل كمشجعين. المتعة مضمونة... كونوا في الموعد!"

نتائج القرعة

المجموعة الأولى: الإمارات العربية المتحدة، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا المجموعة الثانية: أسبانيا، إيران، تاهيتي، الأرجنتين المجموعة الثالثة: السنغال، بيلاروسيا، كولومبيا، اليابان المجموعة الرابعة: البرازيل، عمان، البرتغال، المكسيك