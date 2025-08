FIFA ومنظمة الصحة العالمية توسعان نطاق تعاونهما

ومنذ عام 2020، تعاونت المنظمتان في حملات ومبادرات رقمية مختلفة تناولتا من خلالها مجموعة من القضايا المتعلقة بالصحة. وتتضمّن هذه المبادرات الصحة العقلية (#ReachOut)، والعنف المنزلي (#SafeHome)، وتقدير عمل المهنيين الصحيين خلال جائحة كوفيد-19 (#HumanitysHeroes)، والوصول العادل إلى التطعيماتواللقاحات والتشخيص والأكسجين والأدوات الأخرى المنقذة للحياة (#ACTogether) ومبادرة "Pass the message to kick out coronavirus campaign"، التي دعا فيها مجموعة من أساطير FIFA الناس في جميع أنحاء العالم لاتخاذ خمس خطوات لوقف انتشار المرض. وقد حظيت العديد من هذه المبادرات بدعم نشط من مؤسسات أخرى مثل الاتحاد الأفريقي ورابطة دول جنوب شرق آسيا والمفوضية الأوروبية، والتي ساعدت جميعها في نشر رسالة التوعية هذه إلى الجمهور العالمي.