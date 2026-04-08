FIFA يكشف عن مسار برنامج احتفالات كندا والشركاء الرسميين لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™

من خلال 38 محطة في 34 مجتمعًا، ستمتد فعاليات برنامج "كندا تحتفل" في العديد من المناطق والمدن

تقع محطات البرنامج على مسافة أقل من ساعتين بالسيارة لما يزيد عن 75% من سكان كندا

تتكاتف جهود شركاء FIFA التجاريين والشريك الإعلامي للمساعدة في إقامة فعاليات "كندا تحتفل" في جميع أنحاء البلاد

كشف FIFA اليوم عن مسار برنامج "كندا تحتفل" الخاص ببطولة كأس العالم 2026 FIFA™، والذي يعد الأول من نوعه، ويهدف لتوحيد المجتمعات في جميع أنحاء الدولة المستضيفة، ونقل الطاقة والفخر والشغف المرتبط بأكبر حدث رياضي في العالم إلى ما هو أبعد من مدينتي تورونتو وفانكوفر المضيفتين.

وسيعمل البرنامج على جمع عشاق كرة القدم من خلال مناطق مشجعين لمتابعة المباريات مباشرة، وفعاليات كروية متنوعة، وبرامج ثقافية وعروض موسيقية وتجارب طعام، بالإضافة إلى لحظات تجسد الفخر الوطني. ومن المقرر استمرار فعاليات البرنامج تزامنًا مع البطولة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، ويتضمن محطات قبلها في الأول والخامس من يونيو/حزيران، إلى جانب محطات للمشجعين لجولة كأس العالم FIFA™ برعاية Coca-Cola. وبدعم من حكومة كندا والبلديات وشركاء آخرين، يمتد برنامج "كندا تحتفل"، يغطي المسار جميع المقاطعات الكندية وإقليمًا واحدًا، حيث يشمل 38 محطة موزعة على 34 مجتمعًا محليًا، من وايت هورس وهاليفاكس إلى كاملوبس وشلالات نياجرا. وتتميز هذه المواقع بكونها تقع على بعد أقل من ساعتين بالسيارة لأكثر من 75% من سكان كندا.

وتضافرت جهود شركاء FIFA التجاريين؛ وهم وCoca-Cola وKia وMichelob Ultra وHisense وMcDonalds وThe Home Depot، بالإضافة إلى الشريك الإعلامي Bell Media، لدعم برنامج احتفالات كندا من خلال خلق تجارب هادفة ومتاحة للجماهير والعائلات في جميع أنحاء البلاد. يعتبر برنامج "كندا تحتفل" في جوهره تجربة جماهيرية بامتياز، إذ ينطلق من الإيمان بأن المشجعين والمجتمعات المحلية هم أساس بطولة كأس العالم FIFA™؛ ويهدف إلى توفير مساحات ترحيبية تتيح للناس الالتقاء والاحتفال والتواصل عبر لغة كرة القدم. وسيتم الكشف عن تفاصيل البرامج الخاصة بكل محطة في الوقت المناسب.

“وقال فيتوريو مونتالياني، نائب رئيس FIFA ورئيس اتحاد الكونكاكاف: "بصفتي كنديًا، يحمل الأمر في طياته معنىً بالغ الأهمية بالنسبة لي بأن ننقل أجواء كأس العالم FIFA 2026 إلى المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، ونضمن أن يكون كل مقيم في كندا جزءًا من هذه اللحظة التاريخية. نفخر بالعمل جنباً إلى جنب مع هؤلاء الشركاء المتحمسين لتقديم تجارب تعكس فخرًا وحبًا مشتركًا لكرة القدم، في جميع أنحاء كندا." وأضاف: "إلى جانب استضافة المباريات في تورنتو وفانكوفر، ستخلق بطولة كأس العالم FIFA هذه إرثًا لكرة القدم في هذا البلد، مما يلهم الجيل القادم ويساهم في نمو اللعبة لسنوات قادمة. نحن نتطلع إلى زيارة جميع المجتمعات الـ 34 كجزء من هذا الاحتفال العالمي".

هذا وصرح معالي آدم فان كوفيردن، وزير الدولة لشؤون الرياضة والممثل الشخصي لكندا لدى FIFA، قائلاً: "هذا الصيف، سينقل حدث "كندا تحتفل" طاقة كأس العالم FIFA 2026 وحماسه إلى مختلف المجتمعات في جميع أنحاء البلاد. فللرياضة قوة فريدة على توحيد الشعوب، وستساعد هذه الجولة الكنديين على الشعور بأنهم جزء من هذه اللحظة التاريخية". وأضاف: "تفتخر حكومة كندا بدعم هذه المبادرة بالشراكة مع اتحاد صناعة السياحة الكندي، حتى يتسنى للكنديين الاحتفال بالرياضة وتشجيع المنتخب الكندي؛ وهو ما من شأنه تعزيز ترابط مجتمعاتنا ومشاركة فخر استضافة العالم بأسره."

وفي الفترة من 9أبريل/نيسان وحتى 26 مايو/آيار، سيتم عرض برنامج "كندا تحتفل" كجزء من جولة كأس العالم FIFA™ برعاية Coca-Cola، مما يوفر تجارب معززة للمشجعين وفرصة لرؤية كأس العالم FIFA الأصلية في سبع مدن كندية وهي: فانكوفر، وكالغاري، ووينيبيغ، ومنتريال، وهاليفاكس، وأوتاوا، وتورونتو. يمكن الاطلاع على التواريخ والتفاصيل على الرابط التالي: Cokeurl.com/trophy.

وستكون بطولة كأس العالم FIFA 2026 أكبر حدث رياضي على الإطلاق، حيث تستضيفها كندا إلى جانب المكسيك والولايات المتحدة عبر 16 مدينة مضيفة، وبمشاركة 48 منتخباً وإقامة 104 مباراة تستعرض سحر لعبة كرة القدم العالمية في أمريكا الشمالية. وستُقام البطولة في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، ولن تقتصر على توحيد القارة بأكملها فحسب، بل ستجمع العالم بأسره، حيث سيتابع الإثارة المشجعون من شتى بقاع الأرض ومن الملاعب. للحصول على أحدث المعلومات حول البطولة، يُرجى زيارة صفحة كأس العالم FIFA 2026 على FIFA.com.

محطات برنامج "كندا تحتفل" للمجتمعات المحلية

الساحل الشرقي

1 يونيو/حزيران – ماونت بيرل، نيوفاوندلاند

11 و12 يونيو/حزيران – هاليفاكس، نوفا سكوشا

15 يونيو/حزيران – شارلوت تاون، برينس إدوارد إيلاند

18 يونيو/حزيران – مونكتون، نيو برونزويك

21 يونيو/حزيران – مدينة كيبيك، كيبيك

27 يونيو/حزيران – كينغستون، أونتاريو

1 يوليو/تموز – ميسيسوجا، أونتاريو

4 يوليو/تموز – لندن، أونتاريو

7 يوليو/تموز – ميسيسوجا أوف ذا كريديت فيرست نيشن

9 يوليو/تموز – برلنغتون، أونتاريو

11يوليو/تموز – منطقة واترلو، أونتاريو

15 يوليو/تموز – ويندسور، أونتاريو

18 + 19 يوليو/تموز – شلالات نياجرا، أونتاريو

الساحل الغربي

5يونيو/حزيران – وايت هورس، يوكون

11 + 12 يونيو/حزيران – فورت سانت جون، كولومبيا البريطانية

18 يونيو/حزيران – كاملوپس، كولومبيا البريطانية

20 يونيو/حزيران – سالمون آرم، كولومبيا البريطانية

22 يونيو/حزيران – ريفيلستوك، كولومبيا البريطانية

24 يونيو/حزيران – نيلسون، كولومبيا البريطانية

27 يونيو/حزيران – كرانبروك، كولومبيا البريطانية

1 يوليو/تموز – إدمونتون، ألبرتا

4يوليو/تموز – ساسكاتون، ساسكاتشوان

7 يوليو/تموز – كينورا، أونتاريو

11 يوليو/تموز – نورث باي، أونتاريو

15 يوليو/تموز – فون، أونتاريو

18 + 19 يوليو/تموز – برامبتون، أونتاريو

آن كانغ، وزيرة السياحة والفنون والثقافة والرياضة في حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية