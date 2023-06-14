فاطمة سامورا تترك منصب الأمينة العامة لـ FIFA

ستترك فاطمة سامورا منصب الأمينة العامة لـ FIFA عند نهاية العام الجاري، وذلك بعد سبع سنوات كاملة لعبت خلالها دوراً محورياً في تغيير FIFA واستعادة مصداقيته، مع كسر العديد من الحواجز. وبهذه المناسبة، قالت الأمينة العامة فاطمة سامورا: "كان الانضمام إلى FIFA أفضل قرار في حياتي، فأنا فخورة أشد الفخر بقيادة هذا الفريق الذي يتميز بتنوعه. أود أن أشكر أولاً جياني إنفانتينو على منحي هذا المنصب المتميز للغاية. لقد وضع فيّ ثقته وقدم لي دعماً لا يوصف وكان متفهماً إلى حد بعيد، وأنا مسرورة للغاية بالعمل جنباً إلى جنب مع شخص أضفى كل هذا التحول والتغيير على FIFA، إلى درجة أصبحت معه اليوم هيئة أفضل تنظيماً وإدارة وأكثر انفتاحاً وموثوقية وشفافية، ولذا فإنني سأترك FIFA وأنا أشعر بكامل الفخر والرضا والارتياح". وأضافت: "كنت أرغب في أن يكون أعضاء مجلس FIFA أول من أُبلغهم بخبر [رحيلي] الذي كنت أنوي إعلانه الأسبوع المقبل، لكنني أُدرك حجم القيل والقال الذي راج حول منصبي بشكل متزايد خلال الأشهر الأخيرة. أما الآن، فإن تركيزي مُنصَبٌّ بالكامل على الجوانب التحضيرية والتنظيمية المتعلقة ببطولة كأس العالم للسيدات القادمة في أستراليا ونيوزيلندا، كما أتطلع إلى قضاء الأشهر الستة المقبلة في العمل على تحقيق الأهداف الأحد عشر التي أعلنها الرئيس إنفانتينو خلال مؤتمر FIFA في كيغالي في مارس/آذار الماضي. واعتباراً من العام المقبل، أتطلع إلى قضاء مزيد من الوقت مع عائلتي. إنني أعشق كرة القدم منذ أن كنت في الثامنة من عمري، وأشعر بالفخر والاعتزاز لكل ما عشته في هذه المغامرة". من جهته، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "لقد كان من دواعي شرفي أن أعمل مع سيدة رائدة في لعبة كرة القدم، إذ أدركتُ أنها ستكون قيمة رائعة لـ FIFA منذ أن التقيتها أول مرة، حيث أظهَرَت قدرة كبيرة على الإلهام من خلال شغفها وحماسها لقيادة التغيير. فقد كانت فاطمة أول سيدة وأول أفريقية يتم تعيينها لتولي هذا المنصب المهم بـ FIFA. وإذ نحترم قرارها، فإنني أود أن أتقدم لها بجزيل الشكر والامتنان على ما أظهرته من تفانٍ والتزام إزاء كرة القدم، وهي التي ستواصل العمل معنا في سبيل تطوير اللعبة وتعزيز قيمها الاجتماعية".