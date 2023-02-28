أليكسيا بوتياس وليونيل ميسي يتوجان بجائزة The Best لعام 2022 في حفل توزيع الجوائز في باريس

حصل بطل الأرجنتين ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في كرة القدم للرجال بعد فوزه التاريخي بكأس العالم FIFA

فازت لاعبة خط الوسط الإسبانية في نادي برشلونة للسيدات أليكسيا بوتياس بجائزة أفضل لاعبة في كرة القدم للسيدات

حصل كل من ماري إيربس وإميليانو مارتينيز وسارينا ويجمان وليونيل سكالوني ومارسين أوليكسي على جوائز The Best

توّجت ألكسيا بوتياس وليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعبة ولاعب في العام الماضي في حفل توزيع جوائز The Best FIFA Football Awards 2022™ الذي أقيم في باريس يوم الإثنين 27 فبراير/شباط والذي كرّم أيضاً الأداء المتميز لمدربين وحراس مرمى وغيرهم في كرة القدم للرجال والسيدات.

الفائزون بجوائز The Best من FIFA لعام 2022:

أفضل لاعبة : أليكسيا بوتياس (أسبانيا / برشلونة للسيدات)

أفضل لاعب : ليونيل ميسي (الأرجنتين / باريس سان جيرمان)

أفضل حارسة مرمى : ماري إيربس (إنجلترا / مانشستر يونايتد)

أفضل حارس مرمى : إميليانو مارتينيز (الأرجنتين / أستون فيلا)

أفضل مدربة : سارينا ويجمان (المنتخب الإنجليزي للسيدات)

أفضل مدرب : ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين للرجال)

جائزة بوشكاش FIFA : مارسين أوليكسي (بولندا / وارتا بوزنان)

جائزة FIFA للعب النظيف : لوكا لوشوشفيلي (جورجيا / فولفسبيرغر / كريمونيسي)

جائزة FIFA للمشجعين: جماهير الأرجنتين

The Best FIFA Football Awards™ 2022 Previous 01 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 02 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 03 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 04 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 05 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 06 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 07 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 08 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 09 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 10 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 11 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 12 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 13 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 14 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 15 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 16 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 17 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 18 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 19 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 20 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 21 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 22 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 23 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show 24 / 24 The Best FIFA Football Awards 2022 - Show Next

فاز أسطورة كرة القدم والأيقونة العالمية ليونيل ميسي بجائزة The Best للرجال بعد أن ألهم مهاجم نادي باريس سان جيرمان الأرجنتين لتحقيق فوز تاريخي بكأس العالم FIFA ٢٠٢٢™ في ديسمبر/كانون الأول. وتم تكريم لاعبة خط الوسط الإسبانية في فريق برشلونة للسيدات أليكسيا بوتياس بجائزة The Best للسيدات للسنة الثانية على التوالي بعد عام ناجح شهد فوز ناديها بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي. وفازت ماري إيربس بجائزة The Best كأفضل حارسة مرمى للسيدات بعد عام رفعت خلاله كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2022 مع فريق "اللبؤات". وحصل الأرجنتيني إميليانو مارتينيز على جائزة The Best كأفضل حارس مرمى للرجال بعد أدائه المذهل طوال مشوار منتخب بلاده في بطولة كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™. وفازت مدربة المنتخب الإنجليزي سارينا ويجمان بجائزة The Best كأفضل مدربة بعد أن قادت إنكلترا إلى المجد الأوروبي وثاني لقب لها على التوالي في كأس الأمم الأوروبية، في حين أضاف مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني جائزة The Best لأفضل مدرب إلى خزانة الكؤوس الخاصة به، ليكون إلى جانب كأس العالم FIFA.

كما كرّم حفل جوائز The Best من FIFA الهدف المتميز لهذا العام، حيث فاز مارسين أوليكسي بجائزة بوشكاشFIFA عن هدفه المقصي الرائع. وحصل اللاعب الجورجي لوكا لوشوشفيلي على جائزةFIFA للعب النظيف تقديرا لرد فعله المثالي أثناء لعبه مع وولفسبيرجر عندما فقد أحد اللاعبين وعيه على أرض الملعب واندفع لوكا لمساعدته. وبالإضافة إلى ذلك، تم تكريم الجماهير الأرجنتينية لدعمها للمنتخب الوطني خلال كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™، حيث سافر جمهور غفير من المشجعين إلى قطر ورحّب الملايين بأبطالهم الفائزين في بوينوس آيرس وفي جميع أنحاء البلاد. وتم تحديد الفائزين بجوائز The Best من FIFA لأفضل لاعب/لاعبة وأفضل حارس مرمى/حارسة مرمى وأفضل مدرب/مدربة من خلال عملية تصويت شاركت فيها أربع مجموعات على قدم المساواة: المشجعون، وممثلو وسائل إعلام مختارة، وقادة ومدربو المنتخبات الوطنية من جميع أنحاء العالم. تفاصيل نتائج التصويت، بما في ذلك إجمالي نقاط كل مرشح، متوفرة هنا.

وتجدون أدناه روابط للقوائم الكاملة لكيفية تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية من جميع أنحاء العالم:

لمعرفة المزيد حول كيفية اختيار الفائزين لجوائز هذا العام ومعايير الأهلية، قواعد التخصيص توضّح كامل العملية لكل جائزة.

The Best FIFA Football Awards™ 2022 / ليونيل سكالوني 00:20

The Best FIFA Football Awards™ 2022 / سارينا ويجمان 00:22

The Best FIFA Football Awards™ 2022 / ليونيل ميسي 00:42

The Best FIFA Football Awards™ 2022 / ماري إيربس 00:18

The Best FIFA Football Awards™ 2022 / أليكسيا بوتياس 00:23