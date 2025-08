أليكسيا بوتياس وليونيل ميسي يتوجان بجائزة The Best لعام 2022 في حفل توزيع الجوائز في باريس

فاز أسطورة كرة القدم والأيقونة العالمية ليونيل ميسي بجائزة The Best للرجال بعد أن ألهم مهاجم نادي باريس سان جيرمان الأرجنتين لتحقيق فوز تاريخي بكأس العالم FIFA ٢٠٢٢™ في ديسمبر/كانون الأول. وتم تكريم لاعبة خط الوسط الإسبانية في فريق برشلونة للسيدات أليكسيا بوتياس بجائزة The Best للسيدات للسنة الثانية على التوالي بعد عام ناجح شهد فوز ناديها بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي. وفازت ماري إيربس بجائزة The Best كأفضل حارسة مرمى للسيدات بعد عام رفعت خلاله كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2022 مع فريق "اللبؤات". وحصل الأرجنتيني إميليانو مارتينيز على جائزة The Best كأفضل حارس مرمى للرجال بعد أدائه المذهل طوال مشوار منتخب بلاده في بطولة كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™. وفازت مدربة المنتخب الإنجليزي سارينا ويجمان بجائزة The Best كأفضل مدربة بعد أن قادت إنكلترا إلى المجد الأوروبي وثاني لقب لها على التوالي في كأس الأمم الأوروبية، في حين أضاف مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني جائزة The Best لأفضل مدرب إلى خزانة الكؤوس الخاصة به، ليكون إلى جانب كأس العالم FIFA.