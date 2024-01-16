أيتانا بونماتي وليونيل ميسي يعتليان منصة التتويج في حفل توزيع جوائز The Best من FIFA في لندن

احتفظ ليونيل ميسي بلقبه متوجاً بجائزة أفضل لاعب

فازت أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة

شهد الحفل أيضاً تتويج كل من ماري إيربس وإيدرسون وسارينا ويجمان وبيب جوارديولا وجيليرمي مادروجا ومارتا

شهد حفل توزيع جوائز The Best من FIFA لعام 2023، الذي أقيم في لندن يوم الاثنين 15 يناير/كانون الثاني، تتويج كل من أيتانا بونماتي بجائزة لاعبة وليونيل ميسي كأفضل لاعب، كما تم تكريم مدربين وحراس مرمى وغيرهم في فئتي الرجال والسيدات.

المتوجّون بجوائز The Best من FIFA لعام 2023 هم:

• جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة: أيتانا بونماتي (إسبانيا / برشلونة) • جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب: ليونيل ميسي (الأرجنتين / باريس سان جيرمان/إنتر ميامي) • جائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة مرمى: ماري إيربس (إنجلترا / مانشستر يونايتد) • جائزة The Best من FIFA لأفضل حارس: إيدرسون (البرازيل / مانشستر سيتي) • جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب للسيدات: سارينا ويجمان (منتخب هولندا / إنجلترا للسيدات) • جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب للرجال: بيب جوارديولا (إسبانيا / مانشستر سيتي) • جائزة FIFA بوشكاش لأجمل هدف: جيليرمي مادروجا (البرازيل / بوتافوجو البرازيلي) • جائزة FIFA الخاصة: مارتا • جائزة FIFA للعب النظيف: منتخب البرازيل للرجال • جائزة FIFA للمشجعين: هيوغو دانيال "توتو" إينيجيز

جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب

توّج ليونيل ميسي بجائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب لعام 2023، محتفظاً باللقب الذي فاز به في 2022. تصدّر ميسي تصويتاً تنافسياً محتدماً بشكل لا يصدق شارك فيه مدربو وقادة المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى صحفيين متخصصين ومشجعين من جميع أنحاء العالم.

فبعد أن تساوى النجم الأرجنتيني المتوّج بكأس العالم 2022 مع مهاجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينج هالاند في عدد النقاط برصيد 48 نقطة، تم كسر التعادل بينهما باستخدام عدد ترشيحات المركز الأول عدد ترشيحات المركز الأول التي حصل عليها كل منهما في تصويت قادة تصويت وفقاً لقواعد التخصيص (المادة 12). وقد احتل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة

حصدت آيتانا بونماتي جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة لأول مرة. استحقت لاعبة الوسط عن جدارة هذه الجائزة المرموقة بعد أن نجحت في عام 2023 في قيادة إسبانيا إلى لقبها العالمي الأول، والحصول على جائزة كرة adidas الذهبية، كما قادت برشلونة للتتويج بثلاثية محلية وأوروبية.

وبعد تصدرها عملية التصويت (برصيد 52 نقطة) التي اتبعت نفس بروتوكول جائزة الرجال ولكن بتصويت مدربي وقادة منتخبات السيدات، خلفت بونماتي زميلتها في الفريق، أليكسيا بوتياس المتوجة بالجائزة في 2022، لتتفوق على منافستيها ليندا كايسيدو (40 نقطة) وجينيفر هيرموسو (36 نقطة).

جائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة مرمى

توّجت ماري إيربس بجائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة مرمى للعام الثاني على التوالي، لتصبح أول من يتوّج باللقب مرتين في تاريخ الجائزة. تألقت إيربس مرة أخرى في فوز منتخب بانجلترا بلقب فيناليسيما إلى جانب تأهله لأول مرة إلى نهائي كأس العالم للسيدات FIFA. مهدت تصديات إيربس الرائعة وتألقها في ركلات الترجيح الطريق لهذين الإنجازين، وقد توجت إيربس بجائزة القفاز الذهبي من adidas في كأس العالم، كما توجت بلقب أفضل حارسة مرمى في الدوري الإنجليزي، بعد أن حافظت على نظافة شباكها في 14 مباراة من أصل 22 مباراة فقط مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي.

جائزة The Best من FIFA لأفضل حارس مرمى

فاز إيدرسون بجائزة The Best من FIFA لأفضل حارس مرمى لعام 2023. توّج الحارس البالغ من العمر 30 عاماً بالجائزة بعد موسم رائع ساهم فيه في حملة مانشستر سيتي المذهلة التي شهدت فوز الفريق الإنجليزي بالثلاثية. اعتلى إيدرسون صدارة التصويت برصيد 23 نقطة، متفوّقاً على منافسيه على الجائزة تيبو كورتوا (20 نقطة) وياسين بونو (16 نقطة).

جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب للسيدات

توّجت سارينا ويجمان بجائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب للسيدات لعام 2023. خاضت مدربة إنجلترا عاماً مذهلاً قادت فيه منتخب اللبؤات الثلاث إلى نهائي كأس العالم للسيدات FIFA إلى جانب التتويج بلقب كأس أرنولد كلارك ولقب كأس فيناليسيما. تفوّقت ويجمان على إيما هايز وجوناتان جيرالديز في حفل توزيع جوائز The Best من FIFA يوم الاثنين حيث حصدت 28 نقطة في مقابل 18 نقطة لهايز و14 نقطة لجيرالديز.

جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب للرجال

حصد بيب جوارديولا جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب للرجال لعام 2023 بعد أن قاد فترة نجاح لا تصدّق لمانشستر سيتي. فقد توّج المدرب الإسباني مع النادي الإنجليزي بثلاثية تاريخية في موسم 2022-2023 وهي لقب الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

كما توّجت كتيبة جوارديولا بلقبين آخرين في عام 2023 وهما كأس السوبر الأوروبي قبل أن يختتم العام بنهاية مثالية بالتتويج بكأس العالم للأندية FIFA.

تصدّر جوارديولا التصويت برصيد 28 نقطة، متفوقاً على الثنائي الإيطالي لوتشيانو سباليتي (18 نقطة) وسيموني إنزاجي (11 نقطة).

جائزة FIFA بوشكاش

كما شهد حفل جوائز The Best من FIFA لهذا العام الاحتفاء بأفضل هدف في العام حيث توج بجائزة جائزة FIFA بوشكاش لعام 2023 لاعب الوسط البرازيلي جيليرمي مادروجا بفضل ركلته المقصية المذهلة. اعتلى الهدف الأكروباتي لنجم بوتافوجو الصدارة متفوقاً على هدف مذهل سجله نونو سانتوس لاعب سبورتنج لشبونة بطريقة رابونا، وهدف من تسديدة صاروخية بعيدة المدى للاعب برايتون الصاعد خوليو إنسيسو. تحتفي الجائزة بالهدف الأفضل في مسابقات الرجال والسيدات خلال فترة الاستحقاق التي امتدت من 19 ديسمبر/كانون الأول حتى 20 أغسطس/آب 2023، وقد سميت الجائزة باسم أسطورة كرة القدم المجري فيرينك بوشكاش تكريماً لمسيرته المذهلة.

جائزة FIFA الخاصة

تم تكريم مارتا بجائزة FIFA الخاصة تقديراً لمسيرتها المهنية اللامعة. حققّت مارتا رقماً مذهلاً بلغ 115 هدفاً في 175 مباراة مع منتخب البرازيل وألهمت الملايين، ونقلت شغفها بكرة القدم في مسيرة شهدت تألقها في البرازيل والسويد والولايات المتحدة. واعتباراً من عام 2025، سيقدّم FIFA جائزة جديدة لتكريم إنجازاتها الأسطورية حيث سيحصل أفضل هدف يتم تسجيله في كرة القدم للسيدات على "جائزة مارتا".

جائزة FIFA للمشجعين

حصل هوغو دانيال "توتو" إنيغيز على جائزة FIFA للمشجعين لعام 2023، بعد أن انتشر مقطع لمشجع كولون دي سانتا يظهر فيه وهو يُطعم ابنه خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني جمعت كولون وباراكاس سنترال في مايو/آيار 2023. أظهر المشهد المثير للمشاعر رغبة الأب في بناء علاقة بين ابنه البالغ من العمر شهرين وناديه المفضل في أقرب سن ممكنة، لتسطّر اللقطة صفحة في التاريخ.

جائزة FIFA للعب النظيف

تُوج المنتخب البرازيلي للرجال بجائزة FIFA للعب النظيف بفضل موقفه القوي المناهض للعنصرية. ففي مباراة ودية ضد غينيا في يونيو 2023، لم يرتدي السليساو قميصه الأصفر التقليدي بل ظهر بطقم أسود خلال الشوط الأول من المباراة تضامناً مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي تعرض لإساءة عنصرية مقززة أثناء مشاركته مع فريقه ريال مدريد.

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أسدَل حفل توزيع جوائز The Best من FIFA لعام 2023 الستار على عملية شاملة وديمقراطية أدارها FIFA لتكريم أفضل لاعبي ومدربي وحراس كرة القدم إلى جانب فئات المشجعين وأفضل هدف واللعب النظيف.

تعرّف أكثر عن فترات استحقاق الجوائز، وكيف تم التوصل للقوائم المختصرة، ومن شارك في لجان الخبراء، ومن كان مؤهلاً للتصويت، وكيف تم حساب الأصوات: