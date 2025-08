أيتانا بونماتي وليونيل ميسي يعتليان منصة التتويج في حفل توزيع جوائز The Best من FIFA في لندن

المتوجّون بجوائز The Best من FIFA لعام 2023 هم:

• جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة: أيتانا بونماتي (إسبانيا / برشلونة) • جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب: ليونيل ميسي (الأرجنتين / باريس سان جيرمان/إنتر ميامي) • جائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة مرمى: ماري إيربس (إنجلترا / مانشستر يونايتد) • جائزة The Best من FIFA لأفضل حارس: إيدرسون (البرازيل / مانشستر سيتي) • جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب للسيدات: سارينا ويجمان (منتخب هولندا / إنجلترا للسيدات) • جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب للرجال: بيب جوارديولا (إسبانيا / مانشستر سيتي) • جائزة FIFA بوشكاش لأجمل هدف: جيليرمي مادروجا (البرازيل / بوتافوجو البرازيلي) • جائزة FIFA الخاصة: مارتا • جائزة FIFA للعب النظيف: منتخب البرازيل للرجال • جائزة FIFA للمشجعين: هيوغو دانيال "توتو" إينيجيز