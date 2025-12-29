FIFA ومجلس دبي الرياضي يُوقّعان اتفاقية شراكة لإطلاق جوائز سنوية جديدة تُكرِّم أفضل الأسماء المتألقة في عالم كرة القدم

توقيع مذكرة تفاهم بين FIFA ومجلس دبي الرياضي خلال القمة العالمية للرياضة

سيكون الحفل السنوي بمثابة الحدث الرسمي الوحيد الذي تُمنح فيه جوائز عالمية تُكرِّم أفضل الأسماء المتألقة في عالم كرة القدم داخل الملعب وخارجه

سيشهد عام 2026 إقامة النسخة الأولى من حفل الجوائز الجديدة

بحضور سُمُوّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلن كل من رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورئيس مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي سُمُوّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن إطلاق حفل جوائز كروية عالمية جديدة تستضيفها دبي بشكل سنوي.

وابتداءً من عام 2026، سيُصبح هذا الحدث بمثابة الحفل الرسمي الوحيد الذي يمنح من خلاله FIFA جوائز تُكرِّم أفضل الأسماء المتألقة في عالم كرة القدم، حيث سيستقطب أبرز الشخصيات المؤثرة في اللعبة من أرجاء المعمورة، محتفياً بأفضل اللاعبين واللاعبات والفِرق والمنتخبات، وبإنجازات اللعبة الجميلة في السنة السابقة.

وقد تم الإعلان عن هذه الفعالية الجديدة خلال القمة العالمية للرياضة المُقامة في دبي، والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين FIFA ومجلس دبي الرياضي في خطوة تؤكّد الشراكة الجديدة بين الطرفين.

وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "يسرّنا الإعلان عن تضافر جهودنا في دبي، هذه المدينة التي تعيش كرة القدم وتنبض بروحها، وذلك في إطار سعينا لبرمجة هذه الفعالية العالمية، ولن يكون هذا مجرَّد حفل لتسليم الجوائز، بل سيكون أسلوباً مبتكَراً للاحتفاء بكرة القدم وتكريمها وتتويج أصحاب وصاحبات أفضل أداء داخل الملعب وخارجه."

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي سُمُوّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم "تربط مجلس دبي الرياضي شراكة متينة مع FIFA، الشراكة التي أسفرت عن العديد من المبادرات التي أعلن عنها جياني إنفانتينو من دبي مؤخراً، والتي لها أثر بالغ على المشهد الكروي العالمي."

وأضاف سُمُوّه "يسُرّنا الإعلان عن هذه الاتفاقية الجديدة، التي تؤكد استمرار التعاون بيننا، وتعكس مكانة دبي المرموقة على خريطة كرة القدم العالمية، بقدر ما تُبرز دور دبي في تطوير اللعبة على الصعيد العالمي، وإرساء أُسس مستقبلٍ أكثر إشراقاً للرياضة الأبرز والأكثر شعبية في العالم، وذلك من خلال إطلاق مبادراتٍ رائدة، وتكريم شخصياتٍ مُميَّزة، واستضافة فعاليات كبرى."

وتابع "إن دبي ملتزمة بدعم تطوير منظومة الرياضة العالمية عموماً، وكرة القدم خصوصاً، إذ تمتلك جميع المقوّمات اللازمة للنجاح في أداء هذا الدور على الوجه الأكمل، بما يضمن ترك بصمة إماراتية بارزة في الرياضة العالمية."