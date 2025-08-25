ارتفاع مستوى الإثارة قبل 100 يوم على انطلاق كأس العرب قطر 2025 FIFA™

مئة يوم تماماً تفصلنا على انطلاق كأس العرب قطر 2025 FIFA™ التي تُعتبر أكبر بطولة كروية في العالم العربي وتجمع أبرز منتخبات المنطقة التي ستتنافس على اعتلاء منصة التتويج بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول. وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها قطر البطولة المرموقة، إذ سبق لها تنظيم نسخة عام 2021، والتي كانت الأولى تحت مظلة FIFA. وقد حقّقت البطولة نجاحاً منقطع النظير، إذ حصلت الجماهير على أكثر من 600 ألف تذكرة، بينما تابع منافساتها 272 مليون متفرج عبر التغطية التلفزيونية حول العالم. وقد جرت تلك النسخة في إطار الاستعدادات لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، وحققت إقبالاً هائلاً، وشعبية كبيرة في أوساط جماهير المنطقة وخارجها على حدّ سواء. وكان رئيس FIFA جياني إنفانتينو قد صرّح قبيل إجراء قرعة البطولة في شهر مايو/أيار: "حقَّقت كأس العالم ٢٠٢٢ FIFA نجاحاً باهراً، حيث كانت أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم FIFA على الإطلاق، وهي التي أقيمت بعد اثني عشر شهراً من حدث تاريخي آخر في قطر: أول نسخة على الإطلاق في تاريخ كأس العرب FIFA. أنا أعلم أن قطر سوف ترقى مرة أخرى إلى مستوى التحدي المتمثل في تنظيم مثل هذه النسخ المثيرة من بطولات FIFA. إذ يمتاز هذا البلد بحفاوة استثنائية ومَرافق فريدة، حيث سيحظى كل منتخب بأفضل الظروف للتحضير." سيُشارك في سباق التربّع على عرش العرب الكروي 23 منتخباً، 12 منها منضوية تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بما فيها قطر المستضيفة، و11 منتسبة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وقد حصلت تسعة منتخبات على بطاقة تأهل مباشر، بينما سيتنافس 14 على المراكز السبعة المتبقية في مرحلة المجموعات من خلال سلسلة مباريات تأهيلية تجري في قطر يومي 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني.