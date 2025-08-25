ارتفاع مستوى الإثارة قبل 100 يوم على انطلاق كأس العرب قطر 2025 FIFA™

تنطلق كأس العرب قطر 2025 FIFA™ بعد حوالي ثلاثة أشهر
حصلت جماهير نسخة 2021 على أكثر من 600 ألف تذكرة، بينما تابع منافساتها 272 مليون متفرج عبر التلفزيون
جياني إنفانتينو: "تمتاز قطر بحفاوة استثنائية ومَرافق فريدة"
مئة يوم تماماً تفصلنا على انطلاق كأس العرب قطر 2025 FIFA™ التي تُعتبر أكبر بطولة كروية في العالم العربي وتجمع أبرز منتخبات المنطقة التي ستتنافس على اعتلاء منصة التتويج بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول. وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها قطر البطولة المرموقة، إذ سبق لها تنظيم نسخة عام 2021، والتي كانت الأولى تحت مظلة FIFA. وقد حقّقت البطولة نجاحاً منقطع النظير، إذ حصلت الجماهير على أكثر من 600 ألف تذكرة، بينما تابع منافساتها 272 مليون متفرج عبر التغطية التلفزيونية حول العالم. وقد جرت تلك النسخة في إطار الاستعدادات لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، وحققت إقبالاً هائلاً، وشعبية كبيرة في أوساط جماهير المنطقة وخارجها على حدّ سواء. وكان رئيس FIFA جياني إنفانتينو قد صرّح قبيل إجراء قرعة البطولة في شهر مايو/أيار: "حقَّقت كأس العالم ٢٠٢٢ FIFA نجاحاً باهراً، حيث كانت أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم FIFA على الإطلاق، وهي التي أقيمت بعد اثني عشر شهراً من حدث تاريخي آخر في قطر: أول نسخة على الإطلاق في تاريخ كأس العرب FIFA. أنا أعلم أن قطر سوف ترقى مرة أخرى إلى مستوى التحدي المتمثل في تنظيم مثل هذه النسخ المثيرة من بطولات FIFA. إذ يمتاز هذا البلد بحفاوة استثنائية ومَرافق فريدة، حيث سيحظى كل منتخب بأفضل الظروف للتحضير." سيُشارك في سباق التربّع على عرش العرب الكروي 23 منتخباً، 12 منها منضوية تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بما فيها قطر المستضيفة، و11 منتسبة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وقد حصلت تسعة منتخبات على بطاقة تأهل مباشر، بينما سيتنافس 14 على المراكز السبعة المتبقية في مرحلة المجموعات من خلال سلسلة مباريات تأهيلية تجري في قطر يومي 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتتعدى أهمية كأس العرب FIFA™ بالنسبة لمهاجم المنتخب الجزائري بغداد بونجاح الجانب الكروي. ففي حوار له مع اللجنة المنظمة المحلية، قال اللاعب الذي يبلغ من العمر 33 عاماً، وكان ضمن تشكيلة محاربي الصحراء التي اعتلت منصة تتويج البطولة عام 2021: "للبطولة دور مهم في إبراز الثقافة العربية والإسلامية للعالم. إنها احتفال بهويتنا، وفرصة لإظهار شغفنا باللعبة الجميلة على مثل هذا المستوى العالمي." يُذكر أن المنتخبات الـ 16 التي ستتأهل لدور المجموعات، ستتنافس في أربع مجموعات من أربعة منتخبات، بحيث ينتقل صاحبا المركزين الأول والثاني لأدوار خروج المغلوب. بينما ستقام المباراة النهائية على استاد لوسيل الرائع بتاريخ 18 من ديسمبر/كانون الأول الموافق لليوم الوطني لقطر، وهو يوم عطلة رسمية في البلاد.
وتجري مباريات كأس العرب FIFA™ في ستة ملاعب سبق لها استضافة منافسات كأس العالم FIFA قطر٢٠٢٢™، ويمكن الوصول إلى جميعها بكل سلاسة باستخدام شبكة النقل العامة، بالإضافة إلى أنها مجهَّزة بمَرافق خالية من العوائق للجمهور من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقبل أربع سنوات، كان كأس البطولة من نصيب الجزائر بفضل الفوز بنتيجة 2-0 على تونس أمام 60456 متفرّجاً على استاد البيت الشهير حول العالم.
وعن ذلك الإنجاز، قال بونجاح الذي سيلعب في أرض يألفها كونه يدافع عن قميص نادي الشمال في دوري نجوم قطر: "الفوز بكأس العرب كان إنجازاً كبيراً بالنسبة لنا، وخصوصاً لكوننا حققنا الفوز في قطر على ملاعب كأس العالم. أشعر بالامتنان بأني كنتُ عنصراً في الفريق الذي رفع الكأس الغالية. الاحتفال مع المنتخب والجماهير بعد الفوز كان أمراً سريالياً." وتُعتبر كأس العرب قطر 2025 FIFA™ الأولى من سلسلة بطولات ستستضيفها قطر قبل نهاية العام، ومن بينها كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™ التي تجري بين 3 و27 نوفمبر/تشرين الثاني.