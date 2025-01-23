فتح باب تقديم الطلبات للانضمام إلى برنامج التطوع في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™

ستستفيد عملية تنظيم هذه النسخة الافتتاحية من دعم ما يناهز 9 آلاف متطوع ومتطوعة من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية والمقيمين فيها بصفة قانونية

أمامكم فرصة فريدة لتكونوا جزءاً من التاريخ، حيث من المقرر أن تقام مسابقة FIFA الجديدة في 11 مدينة موزعة على مختلف أنحاء الدولة المضيفة

يمكن تقديم الطلبات عبر الموقع التالي: FIFA.com/volunteers

أصبح بإمكان مواطني ومواطنات الولايات المتحدة الأمريكية أو الأشخاص المقيمين الدائمين فيها بصفة قانونية تقديم طلبات التسجيل في برنامج التطوع الخاص ببطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ التي من المقرر إقامتها خلال الفترة الممتدة بين السبت 14 يونيو/حزيران والأحد 13 يوليو/تموز 2025 بمشاركة 32 فريقاً في 12 ملعباً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وبينما ستكون أفضل أندية العالم منهمكة في التنافس على الجائزة المرموقة لهذه المسابقة التي تُقام بنظام موسع جديد لأول مرة في تاريخ كرة قدم الأندية، ستستفيد عملية تنظيم هذه النسخة الافتتاحية من دعم ما يناهز 9 آلاف متطوع ومتطوعة من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية والمقيمين فيها بصفة قانونية.

وفي هذا السياق، يبحث FIFA عن أشخاص يحدوهم الشغف والحماس للمساعدة في جعل بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 تجربة لا تنسى بالنسبة للمشاركين والمشجعين القادمين من مشارق الأرض ومغاربها، إذ من المقرر أن يكون المتطوعون في قلب الحدث، حيث سيساهمون في إبراز خبايا وميزات المدن المضيفة لكل الضيوف الوافدين عليها.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "ستستضيف الولايات المتحدة الأندية الـ 32 الأفضل في العالم وجماهيرها، وسيكون متطوعونا الرائعون في مقدمة الوجوه المبتسمة التي سترحب بهم، مع إضفاء أجواء بهيجة من شأنها أن تجعل فعاليات FIFA مميزة للغاية، إذ ستكون هذه فرصة لتمثيل مُدنهم المضيفة أحسن تمثيل ومشاركة ثقافتهم الفريدة مع العالم".

وأضاف: "نتطلع إلى انخراط المجتمعات المحلية في عملية تنظيم كأس العالم للأندية 2025 FIFA بمختلف المدن الـ 11 المضيفة المذهلة، وذلك من خلال برنامج التطوع، إذ سنحرص معاً على أن يحظى المشجعون القادمون من جميع أنحاء العالم بأوقات فريدة وأن يعشوا أفضل ذكريات حياتهم، بينما نشهد بطولة تشكل علامة فارقة في تاريخ اللعبة بقدر ما تضفي دلالات عالمية جديدة على كرة قدم الأندية".

ما الذي يعنيه الانضمام إلى برنامج FIFA للتطوع؟ يُعتبَر المتطوعون والمتطوعات بمثابة الوجوه البشوشة المنتشرة على الميدان، وهم يمثلون FIFA والمدن المضيفة بكل حماس وشغف وفخر واعتزاز، حيث يلعبون دوراً رئيسياً في الملاعب ومواقع التدريب والفنادق وغيرها من المواقع ذات الصلة بالبطولة.

لكي يكون الأشخاص الراغبون في الانضمام إلى برنامج التطوع مؤهلين للتقدم بطلبات التسجيل، يجب أن يكونوا:

قد بلغوا سن 18 عاماً بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2025؛

من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية أو من المقيمين فيها بصفة قانونية؛

لديهم دراية جيدة باللغة الإنجليزية (إتقان لغات أخرى يُعتبر ميزة)؛

متوافرين طوال مدة البطولة، بما في ذلك الدورات التدريبية المقررة قبل موعد انطلاقها؛

شغوفين بكرة القدم والعمل الجماعي ويتصرفون بودية ويتحلون بروح المبادرة.

قد يكون لبعض الأدوار متطلبات محددة على مستوى المهارة أو الخبرة، وسنوافيكم بتفاصيلها أثناء عملية تقديم الطلب.

نوصي الراغبين في الانضمام إلى برنامج التطوع بالإسراع في تقديم طلباتهم، حيث سيتم إغلاق باب التسجيل بمجرد استلام عدد كاف من الطلبات.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول كيفية تقديم الطلبات، يُرجى النقر هنا.