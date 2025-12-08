صندوق FIFA Global Citizen للتعليم يحتفل بالقرعة النهائية لكأس العالم 2026 FIFA™ويدعو للعمل بقوة من أجل دعم التعليم العالمي

شارك أعضاء المجلس الاستشاري للصندوق أفكاره الملهمة مع الجمهور العالمي

يهدف الصندوق إلى توفير تعليم عالي الجودة وتطوير كرة القدم لفائدة 100 ألف طفل حول العالم

يؤكد الاحتفال على الدعم المتزايد مع تقدم المبادرة نحو هدفها المتمثل في جمع 100 مليون دولار أمريكي

كان ظهور صندوق FIFA Global Citizen للتعليم قوياً في حفل القرعة النهائية لكأس العالم 2026 FIFA™ يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول، بعث خلالها أعضاء المجلس الاستشاري للصندوق رسائل مؤثرة تعزز القوة التحويلية للتعليم والتأثير الذي تهدف المبادرة إلى تحقيقه لفائدة الأطفال في جميع أنحاء العالم.

وفي رسالة خاصة عبر الفيديو، دعا رئيس FIFA جياني إنفانتينو، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنظمة Global Citizen هيو إيفانز، والممثل الأسترالي هيو جاكمان، والمغنية وكاتبة الأغاني الكولومبية شاكيرا، وأسطورة FIFA كاكا، والرئيس المشارك لبنك Bank of America جيم دي ماري، الجمهور العالمي إلى التفكير في كيف يساهم الوصول إلى التعليم الجيد - جنباً إلى جنب مع متعة اللعبة - في إحداث تغيير هادف ودائم.

وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "بمناسبة كأس العالم للأندية 2025 FIFA، تبّرعنا بدولار واحد عن كل تذكرة تم بيعها لصندوق FIFA Global Citizen للتعليم. وسنفعل الشيء نفسه في كأس العالم 2026 FIFA، وسنطلب من جميع المشاركين في البطولة المساهمة أيضاً. حيث سيذهب نصف الـ100 مليون دولار أمريكي أو أكثر الذي سيكون جزءًا من هذا الصندوق مباشرة إلى برنامج Football for Schools من FIFA. يمنح هذا المشروع الرائع الأطفال في 211 اتحاد عضو في FIFA حول العالم - وهو عدد أكبر من عدد البلدان الممثلة في الأمم المتحدة - الفرصة للحصول على التعليم باستخدام كرة القدم كمدرسة للحياة، واستخدام قيم كرة القدم من أجل نموهم وتعليمهم."

وأضاف المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـGlobal Citizen هيو إيفانز "إن 250 مليون طفل لا يحصلون على التعليم الأساسي. كما أن استخدام FIFA هذه المنصة للتأكد من حصول أكثر من 100 ألف طفل على تعليم جيد أمر مؤثر جداً. لقد وضعنا هدفاً طموحاً يتمثّل في جمع 100 مليون دولار أمريكي من أجل التعليم الجيد، وقد جمعنا بالفعل أكثر من 30 مليون دولار أمريكي. يعمل أعضاء مجلسنا الاستشاري مثل آبل (ذا ويكند) وهيو جاكمان وشاكيرا وإيفانكا ترامب وسيرينا ويليامز، لتنفيذ مهمة مشتركة هدفها التأكد أن الجميع يملكون فرصة الوصول إلى التعليم الجيد."

تم إطلاق صندوق FIFA Global Citizen للتعليم في وقت سابق من هذا العام بهدف جمع 100 مليون دولار أمريكي بحلول نهائي كأس العالم 2026 FIFA™، حيث سيُقدّم برنامج Global Citizen أول عرض خلال استراحة بين شوطي مباريات البطولة على الإطلاق. سيعمل الصندوق على توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الجيد وتطوير كرة القدم للأطفال في أكثر من 200 مجتمع حول العالم من خلال برامج التعليم الشعبي.

وقال كاكا أسطورة FIFA، الذي فاز بكأس العالم 2002 FIFA في كوريا الجنوبية واليابان "إن تعاون منظمتين كبيرتين مثل FIFA وGlobal Citizen، يجذب الانتباه ويضفي المصداقية والسلطة على مشروع مهم، كانت كرة القدم مهمة جداً في تعليمي ولعبت دوراً كبيراً في حياتي. إن هذه منصة رائعة تسمح للأطفال والشباب بأن يحلموا."