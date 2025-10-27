FIFA ومنظمة Global Citizen يعلنان عن إنشاء مجلس استشاري لصندوق التعليم FIFA Global Citizen

يهدف صندوق التعليم FIFA Global Citizen، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام ، إلى جمع 100 مليون دولار أميركي لتوسيع إمكانية حصول الأطفال على فرص التعليم وتمكينهم من ممارسة كرة القدم في مختلف أنحاء العالم

يشمل المجلس الاستشاري غير الائتماني قادة من قطاعات الرياضة والترفيه والأعمال الخيرية

في أعقاب المبادرة التي تم تنفيذها خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ ، سيتم التبرع بدولار واحد لصندوق التعليم عن كل تذكرة يتم بيعها من تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™

تم فتح باب تقديم الطلبات للمنظمات الراغبة في الحصول على منح لبرامج كرة القدم والبرامج المعنية بالتعليم على صعيد البراعم في المجتمعات المحلية

أعلن FIFA ومنظمة Global Citizen اليوم عن إنشاء المجلس الاستشاري لصندوق التعليم FIFA Global Citizen، وذلك في خطوة تمثل محطة رئيسية في مهمة هذه المبادرة الرامية إلى جمع 100 مليون دولار أميركي لتوسيع إمكانية حصول الأطفال على فرص التعليم وتمكينهم من ممارسة كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.

ويشمل المجلس الاستشاري غير الائتماني قادة من قطاعات الرياضة والترفيه والأعمال الخيرية، حيث يتولى قيادته رئيس FIFA جياني إنفانتينو والمؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمنظمة Global Citizen هيو إيفانز، ويضم المجلس ضمن أعضائه الممثل الأسترالي هيو جاكمان، ورائدة الأعمال الأميركية إيفانكا ترامب، والمغنية وكاتبة الأغاني الكندية ذا ويكند، والمغنية وكاتبة الأغاني الكولومبية شاكيرا، وأسطورة التنس الأميركية سيرينا ويليامز، وأسطورة كرة القدم البرازيلية كاكا، والرئيس المشارك لبنك أمريكا جيم ديماري، علماً أن المجلس التمثيلي سيعمل على تقديم التوجيه الاستراتيجي لتمكين الصندوق من الانتشار والتأثير على أوسع نطاق ممكن.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "كرة القدم تُوحِّد العالم، وها نحن اليوم نُسخِّر هذه الوحدة لإحداث تأثير دائم خارج المستطيل الأخضر. فبالتعاون مع Global Citizen، نحن فخورون بإطلاق المجلس الاستشاري لصندوق التعليم FIFA Global Citizen، إذ نُرحِّب بهذه المجموعة الاستثنائية من القادة وبالمساهمات التي من شأنها أن تشكل أُسساً متينة لتحقيق هدفنا المتمثل في جمع 100 مليون دولار أمريكي لتمكين الأطفال من فرص التعليم وممارسة كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، حيث نعمل على تحويل اللعبة العالمية إلى قوة تتيح الفُرص وتبعث الأمل وتخلق فُرص التعلم للملايين من الأطفال".

يُذكر أن صندوق التعليم FIFA Global Citizen أُطلق في وقت سابق من هذا العام، وسيعمل على توسيع نطاق استفادة الأطفال من تعليم جيد وسُبل التطوير عبر كرة القدم في شتى أرجاء العالم، إذ سيُخصَّص نصف الأموال التي سيتم جمعها لدعم برامج التعليم على مستوى فئة البراعم في أكثر من 200 دولة، على أن يُخصَّص النصف الآخر لبرنامج FIFA Football for Schools، الجاري تنفيذه بالشراكة مع اليونسكو، باعتباره برنامجاً يُعزِّز المهارات العملية ويساهم في النهوض بالتعليم وتنمية المجتمع من خلال كرة القدم.

وقد تم فتح باب تقديم الطلبات للحصول على منح لتنفيذ برامج كرة القدم والبرامج المعنية بالتعليم على صعيد البراعم في المجتمعات المحلية، حيث سيُخصَّص صندوق التعليم FIFA Global Citizen منحاً تصل إلى 250 دولار أمريكي للمنظمات التي تعمل في هذا المجال، على أن يتم الإعلان عن الدفعة الأولى من المنح في مطلع عام 2026، علماً أن استمارة تقديم الطلبات متاحة على الموقع globalcitizen.org/education-fund-apply.

وفي هذا الصدد، علّق هيو إيفانز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنظمة Global Citizen: "التعليم ليس عملاً خيرياً، بل إنه أعظم استثمار يمكن أن نقوم به لإنهاء الفقر المدقع في عصرنا الحالي، ولهذا السبب، وبالشراكة مع FIFA، أطلقنا صندوق التعليم FIFA Global Citizen؛ وبالاستعانة بمجلسنا الاستشاري الذي سيشرف بشكل مستقل على عملية التوزيع، سنعمل على ضمان تحقيق أقصى قدر ممكن من التأثير على مستوى العالم. ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع المانحين المؤسِّسين والشركاء وأوائل المساهمين في هذا المشروع، وعبر حملة مهرجان Global Citizen، تمكنَّا حتى الآن من جمع أكثر من 30 مليون دولار، وهو ما سيساعد في ضمان حصول المزيد من الأطفال المحرومين من الخدمات على الكتب والفصول الدراسية والمهارات التي يحتاجون إليها لكسر حلقة الفقر".

من جهتها، أضافت المغنية وكاتبة الأغاني الكولومبية شاكيرا: "إنه لمن دواعي سروري الانضمام إلى المجلس الاستشاري لصندوق التعليم FIFA Global Citizen، للتركيز على قضية التعليم، التي كرست حياتي لأجلها. فمع FIFA على المستوى الدولي، ومع مؤسستِي Pies Descalzos في كولومبيا، حيث بَنَت 20 مدرسة حتى الآن، سنعمل على مبادرات تهدف إلى جمع التبرعات لتوسيع البرامج التي تضمن حصول أطفالنا على فرص التعليم الجيِّد وتحقيق النجاح الأكاديمي على المدى الطويل".

وفي إطار توسيع صندوق التعليم FIFA Global Citizen، قدَّمت الجهات المانحة المؤسِّسة مساهمات ضخمة بالفعل، ومن بين هذه الجهات بنك أمريكا، الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، والذي سيكون أيضاً المصرف المرجعي للصندوق، الذي يُتوقَّع أن يتلقى مساهمات إضافية من المؤسسات الخيرية والشركات والأفراد في الأشهر التي تسبق نهائي كأس العالم FIFA™ المقرَّر في يوليو/تموز 2026.المتبرعين المؤسِّسين لصندوق التعليم FIFA Global Citizen ومصرفه المرجعي، وهو ما من شأنه أن يُعزِّز دور بنك أمريكا باعتباره الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™. فالرياضة توحِّد الناس، وتُقرِّب بين

وفي هذا الإطار، قال جيم ديماري، الرئيس المشارك لبنك أمريكا: "بنك أمريكا فخور ومتعطش لأن يصبح أحد الأطفال والمجتمعات والأمم، حيث يُعتبر FIFA وGlobal Citizen شريكين رائعين في استغلال هذه القوة أمام ما يواجه التحديات والفرص العالمية التي ينطوي عليها التعلُّم".

فخلال مهرجان Global Citizen الذي أقيم الشهر الماضي في سنترال بارك بمدينة نيويورك، تم الإعلان عن حصول الصندوق على 30 مليون دولار أميركي عبر مساهمات من الجهات المانحة المؤسِّسة ومن خلال العائدات الناتجة عن مختلف الأحداث الترفيهية والرياضية العالمية، بما في ذلك بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي كلها موارد مالية تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق تغيير حقيقي طويل الأجل في توفير التعليم والفرص للأطفال في مختلف أنحاء العالم.

وفي أعقاب المبادرة التي تم تنفيذها خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، سيتم مرة أخرى التبرع بدولار واحد لصندوق التعليم عن كل تذكرة يتم بيعها من تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™، مما يضمن مساهمة كل مشجع بشكل مباشر في دفع عجلة التعليم على الصعيد العالمي.

وبهذه المناسبة، قال أسطورة كرة القدم البرازيلية كاكا: "لقد وقفتُ بنفسي على القوة التي تزخر بها كرة القدم في خلق الفرص للأطفال في شتى أرجاء العالم، إذ من المهم للغاية أن نستمر في تعزيز هذه الجهود. فبعدما شاركتُ في برنامج FIFA لكرة القدم للمدارس منذ إنشائه، ووقفتُ شاهداً على مدى قوته على أرض الواقع، ها أنا الآن أتطلع بشوق لرؤية الإمكانات التي ينطوي عليها الجمع بين كرة القدم والتعليم، إذ يُمكن أن يشكل صندوق التعليم FIFA Global Citizen مفتاحاً لتعزيز الدور الذي تلعبه رياضتنا في مساعدة الأطفال على أن ينموا ليصبحوا أشخاصًا أفضل في المستقبل".