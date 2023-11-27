FIFA ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية يُطلقان برنامج FIFA Arena في المكسيك لإتاحة فرص مستدامة عبر كرة القدم

سيتم إنشاء ثمانية ملاعب مصغرة ضمن برنامج FIFA Arena في مختلف أنحاء المكسيك بحلول نهاية عام 2026

تهدف المبادرة إلى توسيع نطاق الاستفادة من فرص ممارسة كرة القدم والتعليم والإدماج الاجتماعي للأطفال والشباب والعائلات

تندرج المبادرة ضمن برنامج أوسع يشمل أكثر من 100 موقع مجتمَعي لتعزيز التماسك الاجتماعي والإدماج بين الجنسين والوقاية من العنف

أطلق FIFA ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية برنامج FIFA Arena في المكسيك، في مبادرة بارزة ستشهد إنشاء ثمانية ملاعب كرة قدم مجتمعية مصغرة في مجتمعات حضرية وريفية بمختلف أنحاء البلاد بحلول نهاية عام 2026، وذلك بتعاون وثيق مع الاتحاد المكسيكي لكرة القدم.

وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "تملك كرة القدم قدرة فريدة على التقريب بين الناس، وبثّ الأمل، وخلق الفرص. ومن خلال برنامج FIFA Arena، وبالتعاون مع مجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية والاتحاد المكسيكي لكرة القدم وشركاء محليين، نستثمر في المجتمعات ونضمن أن يترك الإرث الإيجابي لكرة القدم أثراً ملموساً في الأماكن التي هي في أمسّ الحاجة إلى ذلك. فمن خلال الاستثمار في الأطفال والشباب والعائلات، نُنشئ مساحات آمنة وشاملة حيث يمكن للأجيال القادمة أن تلعب وتتعلّم وتُحقّق إمكاناتها."

صُممت هذه المبادرة لتسخير قوة كرة القدم كأداة لتحقيق الخير الاجتماعي، إذ تجمع بين بنية تحتية رياضية عالية الجودة وبرامج مجتمعية تُركّز على التعليم وتطوير المهارات والإدماج الاجتماعي والوقاية من العنف. وسيُوفّر برنامج FIFA Arena مساحات آمنة ويسهل الوصول إليها، حيث يمكن للأطفال والشباب والعائلات أن يجتمعوا للعب والتعلم والازدهار.

وسيُولي البرنامج اهتماماً خاصاً بزيادة فرص المشاركة للفتيات والشابات، مع دعم نتائج اجتماعية وتعليمية أوسع من خلال كرة القدم، إذ ستبقى الملاعب المصغرة أصولاً عامة، وستُستخدم كمراكز للأنشطة الرياضية المدرسية وكرة قدم البراعم والبطولات المحلية والمبادرات المجتمعية.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار التزام FIFA بضمان امتداد الأثر الإيجابي للأحداث الكروية الكبرى في مرحلة الإرث. فمن خلال برنامج FIFA Arena، ستستفيد المجتمعات من استثمارات مستدامة تعزز الروابط الاجتماعية، وتدعم الإدماج، وتخلق فرصاً للأجيال القادمة.