برنامج FIFA لتوزيع الأرباح على الأندية يكافئ عدداً قياسياً من الأندية

للمرة الأولى، سيكافئ البرنامج بشكل مباشر جميع الأندية التي تُسرِّح لاعبيها للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 FIFA ™

تخصيص ما مجموعه 355 مليون دولار لفائدة كرة قدم الأندية، وهو مبلغ غير مسبوق في تاريخ البرنامج، وذلك بزيادة تناهز 70% مقارنة بالنسخة السابقة

يندرج برنامج FIFA لتوزيع الأرباح على الأندية ضمن مذكرة التفاهم التي تم تجديدها بين FIFA ورابطة الأندية الأوروبية

من المُزمع أن يزداد عدد الأندية المستفيدة من بطولة كأس العالم FIFA™، حيث يستعد FIFA لتنفيذ نسخة مُنقّحة من برنامج FIFA لتخصيص الأرباح للأندية التي تُسرِّح لاعبيها لنسخة 2026 من الحدث الكروي الأبرز على صعيد كرة قدم الرجال.

فبحسب ما تنص عليه مضامين مذكرة التفاهم المبرمة بين FIFA ورابطة الأندية الأوروبية، والتي تم تمديدها في مارس/آذار 2023، سيُخصَّص ما مجموعه 355 مليون دولار لفائدة الأندية التي تُسرِّح لاعبيها لمنافسات كأس العالم 2026 FIFA™.

فللمرة الأولى منذ إنشائه، تم تعديل المبادئ المُعتمدة في توزيع الأرباح بما يتيح الحصول على حصة من صندوق التضامن لكل نادٍ يشارك لاعبوه بشكل مباشر في المنافسات المندرجة ضمن بطولة كأس العالم 2026 FIFA™ (أي في التصفيات و/أو في النهائيات)، علماً أن هذا النهج الجديد يعني أن أي نادٍ يُسرِّح لاعباً من لاعبيه للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 FIFA™ سيحصل اعتباراً من الآن على تعويض مباشر عن ذلك التسريح، بصرف النظر عن خوض اللاعب لاحقاً غمار نهائيات البطولة أم لا، إذ تشكل هذه المقاربة الجديدة خطوة إضافية في الطريق نحو تعزيز مستوى التضامن الرامي إلى إيجاد نهج أكثر عدلاً وشمولاً في إعادة توزيع الموارد على مختلف الجهات المعنية داخل منظومة كرة قدم الأندية على الصعيد العالمي.

وعن هذا قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "تقطع النسخة المُنقّحة من برنامج FIFA لتوزيع الأرباح على الأندية الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA 2026 خطوة إضافية في التقديم المالي للمساهمة الكبيرة التي تقدمها الكثير من الأندية ولاعبوها حول العالم في تنظيم التصفيات ونهائيات البطولة".

وأردف: "سيتم توزيع مبلغ قياسي يبلغ 355 مليون دولار على الأندية مقابل تسريح لاعبيها، وهو ما يؤكد على التعاون الوثيق بين رابطة الأندية الأوروبية والأندية حول العالم، بينما نتطلّع (لانطلاق) نسخة استثنائية وأوسع تمثيلاً عالمياً من بطولة كأس العالم FIFA العام المقبل".

من جهته، قال رئيس رابطة الأندية الأوروبية ناصر الخليفي: "يسرّ رابطة الأندية الأوروبية التعاون مع FIFA على دعم تطوير هذا البرنامج المبتكَر الجديد من FIFA لتوزيع الأرباح على الأندية، والذي سيضمن مكافأة عدد أكبر من الأندية حول العالم على تسريح اللاعبين، وهو ما يُسلِّط الضوء على دعم مذكرة التفاهم بين الرابطة وFIFAفي التطوير المستمر للعبة العالمية".

وأضاف قائلاً: "تضطلع الأندية بدور محوري في النجاح الذي تحققه منتخبات كرة القدم، ومثل هذه المبادرة تُكرِّم كل جانب من ذلك، بدءاً من التأهيل في بداية المسيرة الكروية، وصولاً إلى تسريح اللاعبين للمباريات الهامة. نتطلّع إلى استمرار التعاون الوثيق مع FIFA، ومجتمع كرة القدم العالمي، في سبيل الدفع قُدماً بعجلة تطوير كرة القدم الدولية.

هذا وسيتم لاحقاً نشر مزيد من التفاصيل حول نموذج توزيع الأرباح على الأندية، بما في

ذلك عملية التسجيل الخاصة بالأندية الراغبة في تقديم طلباتها.