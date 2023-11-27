FIFA يكشف تفاصيل نسخة تاريخية من برنامج توزيع الأرباح على الأندية الخاص بكأس العالم 2026 FIFA™

إدراج تصفيات كأس العالم FIFA™ ضمن البرنامج للمرة الأولى على الإطلاق

مع توقّع حصول عدد أكبر بكثير من الأندية على التمويل مقارنة بالنسخ السابقة، ستُحدث كأس العالم 2026 FIFA™ أثراً مالياً غير مسبوق على مستوى الأندية حول العالم

الإعلان عن تفاصيل نموذج التوزيع، مع تخصيص صندوق قياسي بقيمة 355 مليون دولار أمريكي يُقسَّم إلى حصتين رئيسيتين

كشف FIFA مزيداً من التفاصيل بشأن المبادئ الجديدة لتخصيص عائدات برنامج FIFA لتوزيع الأرباح على الأندية الخاص ببطولة كأس العالم 2026 FIFA™، والذي سيُقدّم مكافآت غير مسبوقة للأندية في مختلف الاتحادات القارية، وفق نموذج أكثر شمولاً وإنصافاً؛ فللمرة الأولى، سيكافئ مباشرةً الأندية التي سرَّحت لاعبيها للمشاركة في مباريات تصفيات كأس العالم FIFA.

وأكد مجلس FIFA أن الصندوق سيُقسَّم إلى حصتين منفصلتين، كما اتُّفق عليه في إطار مذكرة التفاهم المُجدَّدة بين FIFA ورابطة أندية كرة القدم الأوروبية، حيث تبلغ قيمته الحالية 355 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 70% مقارنة بنسخة 2022.

وقد خُصص ما مجموعه 100 مليون دولار أمريكي للأندية التي سرَّحت لاعبيها للمُشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 FIFA™، على أن يُحدَّد نصيب كل نادٍ وفقاً لعدد لاعبيه وعدد المباريات التي شاركوا فيها. فمع إقامة 905 مباريات في التصفيات، من المتوقع أن تبلغ الاستفادة نحو 2360 دولاراً أمريكياً لكل لاعب عن كل مباراة.

وسيتم توزيع مبلغ إضافي قدره 250 مليون دولار أمريكي على الأندية التي يشارك لاعبوها في النهائيات، المقرّر إقامتها من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026. وستُحتسب المدفوعات على أساس عدد اللاعبين وعدد المباريات، مع مراعاة إدراج كل لاعب في قائمة المنتخب ذي الصلة ومدة مشاركته في البطولة، إذ من المتوقّع أن يبلغ الحد الأدنى للعائد نحو 5000 دولار أمريكي لكل لاعب عن كل يوم، على أن يتم تأكيد الأرقام النهائية بعد انتهاء البطولة.

أما المبلغ المتبقي البالغ 5 ملايين دولار أمريكي، والمحتفظ به كاحتياطي، فسيُخصص، بعد خصم التكاليف الإدارية المرتبطة بتنفيذ البرنامج، لما يعود بالنفع على كرة قدم الأندية في شتى أنحاء العالم، وذلك بناءًا على اتفاق بين FIFA ورابطة أندية كرة القدم الأوروبية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "تساهم آلاف الأندية حول العالم يومياً في تطوير لاعبين يحلمون بتمثيل بلدانهم في كأس العالم FIFA. ومن خلال برنامج توزيع الأرباح على الأندية الخاص بكأس العالم 2026 FIFA™، وبفضل إدراج جميع مباريات التصفيات لأول مرة، سيكون عدد الأندية المستفيدة من المنافع المالية التي تولدها بطولة كأس العالم FIFA أكبر من أي وقت مضى، وذلك تقديراً لمساهمتها القيَِّمة في نجاح كرة القدم الدولية. ومن خلال نحو 1000 مباراة بين التصفيات والبطولة النهائية، سيُعيد هذا البرنامج 355 مليون دولار أمريكي إلى كرة قدم الأندية، بزيادة تبلغ 70% مقارنة بالنسخة الماضية. وهذا أحد المكاسب الأخرى للنسخة الموسعة من كأس العالم FIFA، إذ يوفر مزيداً من الدعم في مختلف مستويات منظومة كرة قدم الأندية التي تُسرِّح جميع اللاعبين الذين يتنافسون للتألق على الساحة العالمية. وأشكر مجلس FIFA ورابطة أندية كرة القدم الأوروبية على دعمهما في تحويل هذا البرنامج التاريخي إلى واقع ملموس يعود بالفائدة على هذا الكم الهائل من اللاعبين وأنديتهم في شتى أنحاء العالم."

من جهته، قال ناصر الخليفي، رئيس رابطة أندية كرة القدم الأوروبية "يُعد برنامج توزيع الأرباح على الأندية جزءاً أساسياً من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين رابطة أندية كرة القدم الأوروبية وFIFA، وسيعود بالنفع على مئات الأندية الأوروبية والدولية على اختلاف أحجامها. ويسعدني كثيراً أن يشمل الدعم المالي، ولأول مرة، مباريات تصفيات كأس العالم FIFA أيضاً، بما يضمن استفادة عدد غير مسبوق من الأندية من تسريح لاعبيها. ويؤكد هذا الاتفاق قوة الشراكة بين الأندية والمنتخبات الوطنية، في وقت تعمل رابطة أندية كرة القدم الأوروبية من أجل المصالح الجماعية لجميع أعضائنا وكذلك غير الأعضاء ضمن منظومة كرة القدم الممتدة على نطاق واسع. وتؤدي الأندية دوراً أساسياً في نجاح كرة القدم الدولية من خلال تطوير اللاعبين وتوظيفهم وتسريحهم، بينما تواصل كرة قدم المنتخبات دعم النمو العالمي لكرة القدم للأندية وتعزيز حضورها."

يُذكر أن أهلية الأندية تُحدَّد بناءًا على تسجيل اللاعب وقت تسريحه، مع أحكام واضحة خاصة بالبطولة النهائية تغطي اللاعبين البدلاء والانتقالات التي تتم أثناء البطولة، بما يضمن الإنصاف والوضوح.