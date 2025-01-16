انطلاق بيع تذاكر مباريات مرحلة خروج المغلوب والمباراة النهائية لكأس العالم للأندية FIFA

تنطلق مرحلة البيع يوم الخميس 16 يناير/كانون الثاني عند العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي في أمريكا (الرابعة بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا)

يمكن لأفراد الجمهور استكمال عملية الشراء فوراً بحسب قاعدة الأفضلية للأسبق

إنفانتينو: "أولئك الذين سيشترون التذاكر، سيكونون جزءاً من التاريخ"

ينتظر الجماهير من كافة أرجاء العالم مرحلة جديدة لبيع تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ بما فيها تذاكر مرحلة خروج المغلوب والمباراة النهائية، وذلك بدءاً من يوم الخميس 16 يناير/كانون الثاني عند العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي في أمريكا (الرابعة بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا)، وعبر موقع FIFA.com/tickets.

تصادف هذه الفرصة السانحة لحجز المقاعد والمشاركة في البطولة الدولية الرائدة مع انطلاق جولة كأس بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، التي ستفتح المجال أمام المشجعين لرؤية الجائزة عن قرب في ملعب ميتلايف في نيويورك يوم الأحد 13 يوليو/تموز 2025.

ويبدأ سعر تذاكر الفئة 4 لمرحلة خروج المغلوب 50 دولاراً أمريكياً (من دون احتساب الضرائب والرسوم)، وتختلف الأسعار من مباراة لأخرى. هذا ويمكن لأفراد الجمهور استكمال عملية الشراء فوراً بحسب قاعدة الأفضلية للأسبق، وننصحهم بالمبادرة بشراء التذاكر بأسرع وقت نظراً للإقبال الكبير عليها.

وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "يجب أن تصبح الجماهير جزءاً من هذه البطولة، لأنه، وبعد أكثر من قرن من الزمن على كرة قدم الأندية، ها نحن على موعد مع أول بطولة عالمية بحق من كأس العالم للأندية حيث التأهل فيها يكون بناءً على الجدارة والاستحقاق. وأولئك الذين سيشترون التذاكر، سيكونون جزءاً من التاريخ، إن صحّ القول."

صحيحٌ أن أكثر أندية العالم نجاحاً في العالم خاضت سابقاً مباريات في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تشهد تنافس نخبة أندية العالم للحصول على ألقاب فعلية على التراب الأمريكي ضمن نمط بطولة فعلية، وليس التنافس على أي كأس، بل على الكأس الأغلى في عالم كرة قدم الأندية".

التذاكر المخصصة لجماهير الأندية

خصّص FIFA مجموعة من التذاكر لجماهير الأندية المشاركة في كلّ مباراة، وهذه التذاكر معروضة حالياً للبيع. تكون هذه التذاكر صالحة حتّى المباراة النهائية، بحيث يتمّ التأكيد على صلاحيتها ما أن يتأهل الفريق المعني إلى المباراة التالية. هذا وتتوافر تذاكر جماهير الأندية بفئات أسعار خاصة، بدءاً من 36 دولاراً أمريكياً (من دون احتساب الضرائب والرسوم).

للمزيد من التفاصيل حول طريقة الوصول إلى تلك التذاكر، يُرجى من المشجعين زيارة موقع FIFA.com/tickets والاطلاع على المعلومات التي تقدّمها أنديتهم.

معلومات إضافية

نُنوّه كذلك إلى أن أفراد الجمهور هم المسؤولون حصراً عن إجراء تدابير السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات اللازمة. وبحسب قواعد FIFA، يمكن لكل عميل شراء ما يصل إلى ست تذاكر للمباراة الواحدة، وتذاكر لحد أقصى يبلغ سبع مباريات. يمكن الدفع باستخدام كافة بطاقات الدفع الائتمانية المتعارف عليها. كما تتوافر تذاكر لذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة.

ونظراً للإقبال الكبير المتوقع على شراء التذاكر، نودّ تذكير الجماهير بأن موقع FIFA.com/tickets هو المنصة الرسمية والمفضلة لشراء تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA. وسيتم قريباً طرح حزم الضيافة للبيع، ويمكن للجماهير تسجيل اهتمامها عبر الرابط التالي FIFA.com/hospitality.

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 مجموع 32 نادياً من أفضل الأندية في العالم ومن قارات العالم الست، وستستضيف ميامي المباراة الافتتاحية يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025. وتتضمن البطولة 63 مباراة موزعة على 12 ملعباً في كلّ أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ ذروتها في المباراة النهائية يوم الأحد 13 يوليو/تموز 2025 بتتويج النادي البطل في ملعب ميتلايف في نيويورك، نيو جيرسي.