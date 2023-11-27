FIFA
الجمعة 08 مايو 2026, 14:30
مجلس FIFA

إحاطة من مكتب مجلس FIFA بخصوص لوائح بطولة كأس العالم 2026 FIFA™

إثر التشاور مع الاتحادات القارية، اتّخذ مكتب مجلس FIFA قراراً بالإجماع بتعديل المادة 10 (الفقرة 2) من لوائح بطولة كأس العالم 2026 FIFA™ على الشكل التالي:

"لا تنتقل إلى المنافسات النهائية البطاقات الصفراء الفردية والإيقاف المفروض لمباراة واحدة أو مباراتين اثنتين نتيجة إنذارات في مباريات مختلفة من المنافسات التمهيدية، أو البطاقة الحمراء غير المباشرة أو البطاقة الحمراء المباشرة نتيجة التسبُّب بحرمان الفريق المنافِس من هدف أو فرصة واضحة لتسجيل هدف، أو نتيجة اللعب العنيف. وأي عقوبات مفروضة نتيجة بطاقة حمراء في مباريات خلال المنافسات التمهيدية تنتقل إلى المنافسات النهائية".

وقد تم اتخاذ هذا القرار لضمان تنافُس الاتحادات الوطنية الأعضاء بأقوى تشكيلة ممكنة في أهم بطولة لكرة قدم الرجال، وفي الوقت نفسه المحافظة على التوازن بين عوامل النزاهة والانضباط وجودة الأداء والمساواة والجاذبية العالمية للبطولة.

وخلال اجتماعه الذي عُقد في مدينة فانكوفر بتاريخ 28 أبريل/نيسان، صادق مجلس FIFA على تعديل آخر يتناول لوائح بطولة كأس العالم 2026 FIFA™، ويقضي بإلغاء البطاقات الصفراء الفردية المسجلة في النهائيات عقب مرحلة المجموعات، ومجدداً، بعد مرحلة ربع النهائي.

VANCOUVER, CANADA - APRIL 28: The 36th FIFA Council meeting on April 28, 2026 in Vancouver, Canada. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images)
