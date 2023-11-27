إحاطة من مكتب مجلس FIFA بخصوص لوائح بطولة كأس العالم 2026 FIFA™

إثر التشاور مع الاتحادات القارية، اتّخذ مكتب مجلس FIFA قراراً بالإجماع بتعديل المادة 10 (الفقرة 2) من لوائح بطولة كأس العالم 2026 FIFA™ على الشكل التالي:

"لا تنتقل إلى المنافسات النهائية البطاقات الصفراء الفردية والإيقاف المفروض لمباراة واحدة أو مباراتين اثنتين نتيجة إنذارات في مباريات مختلفة من المنافسات التمهيدية، أو البطاقة الحمراء غير المباشرة أو البطاقة الحمراء المباشرة نتيجة التسبُّب بحرمان الفريق المنافِس من هدف أو فرصة واضحة لتسجيل هدف، أو نتيجة اللعب العنيف. وأي عقوبات مفروضة نتيجة بطاقة حمراء في مباريات خلال المنافسات التمهيدية تنتقل إلى المنافسات النهائية".

وقد تم اتخاذ هذا القرار لضمان تنافُس الاتحادات الوطنية الأعضاء بأقوى تشكيلة ممكنة في أهم بطولة لكرة قدم الرجال، وفي الوقت نفسه المحافظة على التوازن بين عوامل النزاهة والانضباط وجودة الأداء والمساواة والجاذبية العالمية للبطولة.