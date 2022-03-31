كونغرس FIFA الثاني والسبعين، الدوحة

قال الرئيس جياني إنفانتينو في خطابه خلال فعاليات كونغرس FIFA الثاني والسبعين أن برنامج FIFA للمضي قدما (FIFA Forward 3.0) سيشهد زيادة تقدر بنسبة 25%. وورد في خطابه الذي ألقاه قبل مصادقة الكونغرس على الميزانية التفصيلية لعام 2023: "سيشهد صندوق برنامج FIFA للمضي قدما (FIFA Forward 3.0) زيادة تقدر بنسبة 25%، أي سيحصل كل اتحاد عضو الآن على حوالي 8 ملايين دولار أمريكي في فترة أربع سنوات، وهذا ما يفوق بسبعة أضعاف ما كان عليه الوضع قبل سنة 2016، السنة التي استلمت فيها رئاسة FIFA، وستُوضع هذه الأموال في مكانها المناسب، أي في مشاريع التضامن، ومشاريع تطوير كرة القدم، إذ سنحوّل 2.2 مليار دولار أمريكي مباشرة للبرامج التنموية للاتحادات الأعضاء ". اجتمع كونغرس FIFA عشية القرعة النهائية لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ حضوريا لأول مرة منذ ثلاث سنوات، والتحقت بعض الاتحادات الأعضاء بالمؤتمر افتراضيا بسبب القيود المفروضة في ظل وباء كوفيد 19، وقد تطلّع 210 اتحادا عضوا للبطولة المقبلة، والأولى من نوعها في الوطن العربي.

وطالب جياني إنفانتينو قادة العالم في كلمته أمام اتحادات أعضاء FIFA بالمبادرة إلى الحوار من أجل إنهاء الصراعات والحروب، وقال في إشارة منه للنزاعات المستمرة في العالم: "إننا نعيش في عالم عدواني ومشتت، لكنني أؤمن يقينا بقدرة كرة القدم على الجمع بين الناس وتجاوز الحدود الثقافية – كما قال نيلسون مانديلا: إن الرياضة تستطيع أن تغير العالم – وكرة القدم هي رياضة العالم. صحيح أنه من السذاجة أن نعتقد بأن كرة القدم تستطيع أن تحل مشاكل العالم، لكن مما لا شك فيه أنه يمكن لكرة القدم أن تلعب دورا ولو صغيرا في إرساء السلام وإعادة بناء العلاقات بعد انتهاء هذا الصراع الرهيب، وكل نزاعات العالم التي نأمل أن تنتهي في القريب العاجل - وسنكون هناك في طليعة المبادرين للإصلاح". وأضاف: "أناشد كل ذي قوة في هذا العالم وكل شخصية سياسية مهمة؛ من فضلكم، أرجوكم، أوقفوا الصراعات والحروب. من فضلك، من أجل أطفالنا، من أجل مستقبلنا، نرجو منكم المشاركة في الحوار حتى مع أسوأ أعدائكم. أرجوكم تجمعوا ولا تفرقوا، وستكون كرة القدم حاضرة لتساعد في العمل الجماعي من أجل السلام، لأنه ينبغي علينا أن نتعلم مرة ثانية كيف نعيش معًا وماذا يعني العيش معا". كما أكد رئيس FIFA التزام الاتحاد بتطوير كرة القدم وزيادة القدرة التنافسية العالمية والسعي المستمر للقضاء على كل أشكال التمييز في كرة القدم، وتطرق سيادته والعديد من المندوبين إلى بطولة كأس العالم المقبلة في قطر وعن إرثها التاريخي والأثر الإيجابي الذي يمكن أن تخلفه. وتضمّن جدول أعمال الكونغرس خطابا من رئيس وزراء دولة قطر، معالي السيد خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس. وفي سياق تقرير FIFA السنوي 2021، صادق الكونغرس على البيانات المالية الموحدة وتقارير FIFA المالية لسنة 2021، كما صوّت بالموافقة على تعديل المادة التاسعة من لوائح FIFA، واختتم الرئيس إنفانتينو الكونغرس بإعرابه عن نيته للترشح مرة أخرى في انتخابات رئاسة FIFA سنة 2023.