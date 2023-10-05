يوم القطن العالمي: FIFA يُسلّط "أنظار العالم" على منتجي القطن الأفارقة

وقّع FIFA مذكرة تفاهم مع منظمة التجارة العالمية قبل عام

التركيز على تحسين وصول مجموعة البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن لسلسلة القيمة للملابس الرياضية لكرة القدم

سيتم إجراء الدراسة الأساسية من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

يتمتّع اليوم العالمي للقطن، الذي يتم الاحتفال به هذا العام في 4 أكتوبر/تشرين الأول، بأهمية خاصة بالنسبة لـFIFA حيث يُواصل العمل مع منظمة التجارة العالمية لاستكشاف كيف يُمكن لكرة القدم أن تساعد صغار المنتجين، والعديد منهم من النساء، في مجموعة البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن في أفريقيا. وكان FIFA قد وقّع العام الماضي على مذكّرة تفاهم مع منظمة التجارة العالمية تهدف إلى بحث أفضل السبل لاستغلال الجاذبية العالمية لكرة القدم في تعزيز الإدماج الاقتصادي.

يتم إنتاج النسبة الأكبر من القطن في العالم في مجموعة البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن التي تضم بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي، بالإضافة إلى كوت ديفوار العضو المراقب. ويُعد القطن المنتج في هذه البلدان من بين القطن الأكثر استدامة في العالم، حيث يتم قطفه يدوياً، وريّه بمياه الأمطار، ويتم تسميده عضوياً إلى حد كبير. ومع ذلك، يتم تصدير معظم القطن كمواد خام بدلاً من سلع نهائية. وإذا أمكن تغيير ذلك ليعني اكتمال دورة النقل من الحقل إلى النسيج في مجموعة البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن، فإنها ستحصل على حصة أكبر من إيرادات سوق ملابس كرة القدم، والتي من المتوقّع أن تقفز من 82.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، إلى 114.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.

وقالت سيلين زيغول، مديرة خدمات العلاقات والتعاون مع الاتحادات الأعضاء لدى FIFA، للوفود المشاركة في احتفال يوم القطن العالمي 2023 في فيينا، النمسا "من خلال الجمع بين القطن وكرة القدم معاً، نهدف إلى استخدام رؤية وتأثير اللعبة الجميلة لتعزيز وصول مجموعة البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن إلى سلسلة القيمة العالمية للملابس الرياضية." وأضافت "نوّد أن نسلّط أنظار العالم على منطقة غرب ووسط أفريقيا. نود أيضاً أن نساهم مع شركائنا المختلفين في تطوير سلسلة قيمة الملابس الرياضية لكرة القدم بشكل مستدام، ثم المساعدة في مشاركة الفوائد الاقتصادية لكرة القدم في مجموعة البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن. وأخيراً، الأمر كله يتعلّق بالناس. نود أن نحدث تأثيراً إيجابياً على التنمية الاجتماعية، لا سيما بالنسبة للسيدات والشباب، الأشخاص الذين يشكلّون قلب سلسلة القيمة من الحقل إلى النسيج."