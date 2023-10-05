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الخميس 05 أكتوبر 2023, 13:30
المنظمة

يوم القطن العالمي: FIFA يُسلّط "أنظار العالم" على منتجي القطن الأفارقة

  • وقّع FIFA مذكرة تفاهم مع منظمة التجارة العالمية قبل عام

  • التركيز على تحسين وصول مجموعة البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن لسلسلة القيمة للملابس الرياضية لكرة القدم

  • سيتم إجراء الدراسة الأساسية من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

يتمتّع اليوم العالمي للقطن، الذي يتم الاحتفال به هذا العام في 4 أكتوبر/تشرين الأول، بأهمية خاصة بالنسبة لـFIFA حيث يُواصل العمل مع منظمة التجارة العالمية لاستكشاف كيف يُمكن لكرة القدم أن تساعد صغار المنتجين، والعديد منهم من النساء، في مجموعة البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن في أفريقيا. وكان FIFA قد وقّع العام الماضي على مذكّرة تفاهم مع منظمة التجارة العالمية تهدف إلى بحث أفضل السبل لاستغلال الجاذبية العالمية لكرة القدم في تعزيز الإدماج الاقتصادي.

GENEVA, SWITZERLAND- SEPTEMBER 27: FIFA President Gianni Infantino and World Trade Organization (WTO) Director-General Ngozi Okonjo-Iweala sign a Memorandum of Understanding (MoU) aside the during the World Trade Organization (WTO) Public Forum'22 on September 27, 2022 in Geneva, Switzerland. (Photo by Von Siebenthal Loris/WTO)
الرئيس
تعاون بين FIFA ومنظمة التجارة العالمية لتعزيز الإدماج الاقتصادي

يتم إنتاج النسبة الأكبر من القطن في العالم في مجموعة البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن التي تضم بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي، بالإضافة إلى كوت ديفوار العضو المراقب. ويُعد القطن المنتج في هذه البلدان من بين القطن الأكثر استدامة في العالم، حيث يتم قطفه يدوياً، وريّه بمياه الأمطار، ويتم تسميده عضوياً إلى حد كبير. ومع ذلك، يتم تصدير معظم القطن كمواد خام بدلاً من سلع نهائية. وإذا أمكن تغيير ذلك ليعني اكتمال دورة النقل من الحقل إلى النسيج في مجموعة البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن، فإنها ستحصل على حصة أكبر من إيرادات سوق ملابس كرة القدم، والتي من المتوقّع أن تقفز من 82.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، إلى 114.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.

Delegates at the World Cotton Day 2023 celebrations in Vienna, Austria.

وقالت سيلين زيغول، مديرة خدمات العلاقات والتعاون مع الاتحادات الأعضاء لدى FIFA، للوفود المشاركة في احتفال يوم القطن العالمي 2023 في فيينا، النمسا "من خلال الجمع بين القطن وكرة القدم معاً، نهدف إلى استخدام رؤية وتأثير اللعبة الجميلة لتعزيز وصول مجموعة البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن إلى سلسلة القيمة العالمية للملابس الرياضية." وأضافت "نوّد أن نسلّط أنظار العالم على منطقة غرب ووسط أفريقيا. نود أيضاً أن نساهم مع شركائنا المختلفين في تطوير سلسلة قيمة الملابس الرياضية لكرة القدم بشكل مستدام، ثم المساعدة في مشاركة الفوائد الاقتصادية لكرة القدم في مجموعة البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن. وأخيراً، الأمر كله يتعلّق بالناس. نود أن نحدث تأثيراً إيجابياً على التنمية الاجتماعية، لا سيما بالنسبة للسيدات والشباب، الأشخاص الذين يشكلّون قلب سلسلة القيمة من الحقل إلى النسيج."

Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, WTO Director-General speaks at World Cotton Day 2023

وقالت الدكتورة نجوزي أوكونجو-إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، في الكلمة الافتتاحية للحدث "اسمحوا لي أيضاً أن أتقدم بشكر خاص إلى FIFA لمساهمته والتزامه بهذا العمل، وأتطلع إلى المضي قدماً في هذا العمل بشكل مشترك لدعم مجموعة البلدان الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن." وكان رئيس FIFA جياني إنفانتينو قد أجرى في سبتمبر/أيلول مناقشة مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية جيرد مولر، الذي استضافت منظمته الحدث في فيينا. وستبدأ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية قريباً دراسة أساسية ستقترح أفضل السبل للمضي قدماً في هذا المشروع.

Delegates including Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, the WTO’s Director-General and United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) Director General Gerd Müller at World Cpotton Day 2023 celebrations

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 19: FIFA President Gianni Infantino meets with Director General of the United Nations Industrial Development Organization Gerd Müller in New York, United States of America on September 19, 2023. (Photo by Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
FIFA ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يعقدان اجتماعاً لبحث فرص التعاون

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