القادة الفنيون يركزون على تحقيق التميز كجزء من دبلوم FIFA في اليابان

حضر 25 مشاركًا ورشة العمل الثانية من أصل أربع ورش عمل شخصية

دبلوم القيادة الفنية FIFA عبارة عن دورة مدتها 18 شهرًا تتضمن أيضًا التعلم عبر الإنترنت

قامت المجموعة بزيارة الاتحاد الياباني لكرة القدم، واكتسبت أيضًا معلومات من شركة سيارات متعددة الجنسيات

كان تحقيق التميز هو محور تركيز 25 مشاركاً حضروا الجزء الثاني من دبلوم القيادة الفنية الجديد الذي ينظمه FIFA والذي أقيم في تشيبا باليابان في الفترة من 4 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول. استكشف القادة الفنيون من الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية من جميع أنحاء العالم مبدأ "كايزن"، وهو المبدأ الياباني للتحسين المستمر، خلال ورشة العمل التي استمرت ستة أيام والتي تضمنت زيارات دراسية إلى تويوتا، وإسطبلات تدريب السومو، والاتحاد الياباني لكرة القدم.

خلال الرحلة إلى الاتحاد العضو المضيف، استمتعت مجموعة دبلوم القيادة الفنية بجلسة أسئلة وأجوبة مع كابتن المنتخب الياباني السابق للرجال والأمين العام الحالي للاتحاد الياباني لكرة القدم، تسونياسو مياموتو، بالإضافة إلى مناقشة مع أفضل بطلة كأس العالم للسيدات FIFA عام 2011 وصاحبة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، هوماري ساوا. كما غطى المشاركون تحقيق التميز في مجالات تحديد المواهب والتوظيف، وتعليم المدربين، والمنتخبات الوطنية، وضمان الجودة، ومن بينهم الكرواتية ستيبي بليتيكوسا، وجاكلين شيبانجا من الاتحاد الناميبي لكرة القدم، وليلي باي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وقال جيمي هوشن، رئيس قسم القيادة الفنية لدى FIFA: "لقد أثبتت اليابان أنها المكان المثالي للجزء الثاني من دبلوم القيادة الفنية والتركيز على تحقيق التميز".

“أتاحت الثقافة والتقاليد اليابانية الفريدة بالإضافة إلى التركيز على التخطيط طويل المدى وإدارة الجودة الشاملة لجميع المشاركين النظر إلى شكل التميز في سياق مختلف. والأهم من ذلك، كان هناك الكثير من التخطيط والدراسة فيما يتعلق بنقل هذه الدروس مرة أخرى إلى اتحاداتهم الخاصة. وقال ليسون زولو، المدير الفني لاتحاد زامبيا لكرة القدم: "اعتقدت أن العلاقة بين تويوتا والأداء العالي في كرة القدم كانت واضحة للغاية". "تويوتا معرضة للخطر وتريد أن تتعلم من أجل تلبية احتياجات عملائها. لديهم الرغبة في تحقيق الأهداف التي حددوها. هناك الكثير الذي يمكن للمديرين الفنيين تعلمه من هذه المؤسسات عالية الأداء. وفي معرض تعليقه على هذا الأسبوع، أكد شيبانجا من ناميبيا على أهمية قيام المديرين الفنيين بتطوير علاقات إيجابية من أجل إدارة مشاريع فعالة. وقالت: "لقد كان الجزء الثاني من الدبلوم فرصة عظيمة للمديرين الفنيين والقادة لمعرفة المزيد حول كيفية بناء العلاقات حقًا، لأنني أعتقد أن هذا هو المكان الذي يبدأ فيه النجاح حقًا". وأضاف شيبانغا: "بعد بناء العلاقات، عليك أن تنظر بعد ذلك في كيفية التخطيط والتنفيذ وإحداث تأثير من خلال الفرص التي أتيحت لك".

مؤهلات معترف بها عالميًا للقادة الفنيين

تم إطلاق دبلوم القيادة الفنية الجديد من FIFA، والذي يهدف إلى أن يصبح "المؤهل المعترف به عالميًا" للقادة الفنيين العاملين في اللعبة، في ريو دي جانيرو في شهر مايو. قال هوشن: "عندما أطلقنا دبلوم القيادة الفنية FIFA في وقت سابق من عام 2023، ذكرنا أن الهدف هو أن تصبح الدورة مؤهلاً معترفًا به عالميًا للقادة الفنيين وتساعد في إنتاج خريجين يتمتعون بأعلى مستويات الجودة لقيادة كرة القدم في جميع أنحاء العالم". "وبعد أن رأينا جودة العمل الذي تم عرضه هذا الأسبوع في اليابان وثراء المناقشات والنقاشات، فإننا نعتقد حقًا أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف."

When we launched the Diploma, the aim was to become 'the' globally recognised qualification for Technical Leaders.” Jamie Houchen FIFA Head of Technical Leadership

تعمل الدورة التي تبلغ مدتها 18 شهرًا على إعداد القادة الفنيين لمواجهة التحديات والفرص المتميزة التي يواجهونها في هذا الدور وتغطي خمسة مجالات أساسية:

القيادة الفنية الأداء عالي تعليم المدرب كرة القدم للهواة الإدارة

وستجتمع المجموعة مرة أخرى خلال حدثين آخرين وجهاً لوجه في عام 2024، ومن المقرر أن يعقد الحدث التالي في هولندا في مايو.

تلقى جميع المشاركين الـ 25 المذكورين أدناه دعوة شخصية للانضمام إلى البرنامج: