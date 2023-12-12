برنامج Football for Schools يدخل حقبة جديدة في هونغ كونغ

تم إطلاق مبادرة Football for Schools في هونغ كونغ في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر

وشارك في هذا الحدث التاريخي 50 معلمًا و24 مدرسة و500 طالب

تشمل الميزات الجديدة مسابقة بين المدارس وأحكامًا لتشجيع دمج التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة

إن النمو والاختراق العالمي لبرنامج FIFA Football for Schools هو قصة نجاح لا شك فيها. وبحلول نهاية عام 2022، كان 32 اتحادًا عضوًا في FIFA قد اشترك في البرنامج الذي يهدف إلى جعل كرة القدم في متناول الأطفال من خلال دمج أنشطة كرة القدم في النظام التعليمي. وبعد مرور اثني عشر شهرًا، ومع اقتراب نهاية عام 2023، انضمت ما يقرب من 110 جمعيات أعضاء إلى الحركة مع أكثر من 23 مليون شاب مستفيد من البرنامج. ومع اقترابه من عامه الثالث منذ إطلاقه، سيدخل البرنامج حقبة جديدة. في أول عامين، تلقى المعلمون تدريبًا نظريًا في أول 48 ساعة من الدورة، قبل وضع ما تعلموه موضع التنفيذ في اليوم الثالث: "يوم الإطلاق" تقليديًا. وبعد ذلك، عاد المعلمون إلى مناطقهم لتنفيذ البرنامج. البرنامج، ليصبحوا سفراء حقيقيين لـ "كرة القدم للمدارس".

يسعدني أن يتضمن هذا الحدث عناصر رئيسية جديدة في استراتيجية Football for Schools. التركيز على دمج أكبر للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وزيادة عدد الفتيات. فاطمة سيديبي مديرة FIFA Football for Schools

من الآن فصاعدًا، ولضمان أن يكون للبرنامج تأثير أكبر سواء على المستوى الميداني أو من حيث التنوع، سينظم F4S أيضًا مسابقة بين المدارس، بالإضافة إلى تدابير لتشجيع دمج أطفال المدارس ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. وقد تبلور هذا المفهوم الجديد عند الإطلاق في هونغ كونغ في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر. وقالت مديرة Football for Schools فاطمة سيديبي: "إن إطلاق F4S في هونغ كونغ هو تتويج لجهد مخلص وملتزم من جانب اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم وFIFA للمساهمة في تعليم وتنمية وتمكين الأطفال الصغار في جميع أنحاء البلاد". "يسعدني أن أقول إن حدث F4S يتضمن لأول مرة عناصر رئيسية جديدة لمفهوم واستراتيجية كرة القدم للمدارس لزيادة الشمولية، مع التركيز على زيادة دمج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، فضلاً عن زيادة عدد الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. مشاركة الفتيات، وإدخال مسابقة للمدارس" تابع سيديبي. "لقد ارتقى هذا الحدث بالفعل إلى مستوى توقعاتنا بفضل دعم زميلنا من مكتب FIFA الإقليمي في كوالالمبور، تشين جون، والمستشار الفني الإقليمي لـ FIFA مايك وونغ. لقد جعل مناجرة F4S نيكو نهوفاناساك وألبرتو جياكوميني قلوب الأطفال في الملعب تنبض بشكل أسرع خلال المهرجان من خلال عملهم، وأود بشكل خاص أن أشكر اتحاد هونج كونج لكرة القدم (HKFA) على التزامهم أيضًا".

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وللتحضير لهذا الحدث، تم تنظيم ورشة عمل لبناء القدرات يومي 28 و29 أكتوبر 2023 بمشاركة أكثر من 60 معلمًا للتربية البدنية و50 طفلاً. وفي يوم الإطلاق في 8 ديسمبر/كانون الأول، شارك عدد مماثل من المعلمين، ولكن عدد الشباب المشاركين كان عشرة أضعاف، وذلك بفضل التعاون مع منظمة هونغ تشي غير الحكومية، وهي منظمة تساعد الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية. وقال إريك فوك، رئيس اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم: "كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، وكانت رؤيتنا دائمًا هي الترويج لهذه الرياضة على المستوى الشعبي حتى يتمكن المشاركون من جميع الأعمار والخلفيات من الاستمتاع بهذه الرياضة". "يسعدنا أن نكون جزءًا من F4S الذي سيجعل كرة القدم في متناول الفتيان والفتيات في هونغ كونغ من خلال دمج أنشطة كرة القدم في النظام التعليمي. نحن ممتنون جدًا لدعم FIFA لجعل كل هذا ممكنًا".

أقيمت البطولة في مركز تدريب HKF Jockey Club Hong Kong بمشاركة أربع وعشرين مدرسة أقيمت في جو احتفالي. والأهم من النتائج هو الاحترام والتضامن الذي ظهر بين الأطفال. في تجسيده الجديد، سيمنح برنامج F4S الفرصة لجميع الأطفال للعب، بينما يساعد في تحديد الأطفال الموهوبين للانتقال إلى مسار تطوير لاعبي النخبة. ومع التنوع المتزايد باستمرار في قلب البرنامج أيضًا، يمكننا أن نضمن أن الأحداث في عام 2024 ستوفر تجربة أكثر ثراءً لجميع المشاركين.