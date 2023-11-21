تقام بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™ في إندونيسيا في الفترة من 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر

يدعم هذا الحدث فريق يضم حوالي 850 متطوعًا

لقد كانت هذه البطولة بمثابة حلم للمتطوعين فيديا بايابو وصامويل ديفيد

منذ المباراة النهائية الأولى في عام 1985، كانت بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA مصدراً دائماً للأحلام التي تتحقق، خاصة بالنسبة للاعبين الـ 349 الذين رفعوا الكأس على مدار 38 عاماً الماضية، بما في ذلك رونالدينيو وفيل فودين وفيكتور أوسيمين. لا يقتصر مفهوم تحقيق الأحلام على اللاعبين فقط، حيث يحقق العديد من المتطوعين أيضًا أهداف حياتهم في هذه البطولة، مثل فيديا بايابو وصامويل ديفيد . يعد وجود فريق تطوعي قوي أمرًا ضروريًا لضمان سير كل حدث بسلاسة. يوجد في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023™ فريق يضم حوالي 850 متطوعًا يدعمون 18 مجالًا وظيفيًا في أربع مدن مستضيفة، ويساهمون جميعًا في نجاحها.

كأس العالم تحت 17 سنة FIFA تحقق أحلام المتطوعين الإندونيسيين 03:33

تقول فيديا: "عندما أخبرني أخي أن البرازيل ستستضيف كأس العالم، بحثت عن معلومات حول كوني متطوعة على الإنترنت، وتابعت خطوة بخطوة حتى دعوني لإجراء مقابلة". "عندما أخبروني بقبولي، امتلأت عيناي بالدموع لأنه كان حلمي. أنا أبكي دائمًا عندما أتحدث عن هذه اللحظة لأنه عندما تم قبولي، احتضنني والداي بشدة وقالوا لي: حلمك سوف يتحقق”. جميع المتطوعين هم مقيمون إندونيسيون أتوا من كل ركن من أركان البلاد، والعديد منهم أخذوا إجازة من وظائفهم أو دراستهم الجامعية للمشاركة. بالنسبة لفيديا، أصبح حلمها الأول حقيقة عندما كانت جزءًا من القوى العاملة التطوعية في البرازيل 2014، وبذلك أصبحت أول إندونيسية تتطوع في إحدى بطولات FIFA. بعد أن وقعت في حب كرة القدم والمنتخب البرازيلي بعد مشاهدة نهائي فرنسا 98 مع والديها عندما كانت في السابعة من عمرها، حرصت فيديا على الاستفادة الكاملة عندما استضافت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية نسخة 2014.

ومن خلال دورها كمتطوعة في مجال النقل في البرازيل، تمكنت فيديا من التعاون مع متطوعين من جميع أنحاء العالم وتم تعيينها كضابط اتصال لعائلة سيرجيو أجويرو. وباعتبارها أول متطوعة معروفة من إندونيسيا، فقد حظيت بالكثير من الاهتمام في وطنها. "قبل وصولي إلى البرازيل، لم أكن أعلم أنني المتطوعة الأولى والوحيدة من إندونيسيا، ولكن عندما علمت بذلك وعدت نفسي بأن أشارك قصتي. كتبت مقالاً ودعتني وسائل الإعلام الإندونيسية لمشاركة قصتي. واليوم، يتطوع العديد من الإندونيسيين في بطولات FIFA وأنا فخورة حقاً برؤية هذا العدد الكبير من الإندونيسيين الذين يتطوعون في هذا الحدث. بعد أن ألهمت فيديا العديد من مواطنيها، تمكنت من تحقيق حلم آخر: التطوع في بطولة في وطنها كمتطوعة في إدارة المنافسة.

“أشعر بأنني مميزة للغاية في كأس العالم تحت 17 سنة في إندونيسيا لأنني متطوعة في الحدث المفضل لدي في بلدي، وأشعر بالتحدي لكي أكون نموذجًا يحتذى به للمتطوعين الآخرين الذين تم اختيارهم للمشاركة في إحدى فعاليات FIFA للمرة الأولى." عندما فتحت فيديا آفاقًا جديدة للإندونيسيين وروت قصتها، فتحت الباب أمام الكثيرين ليتبعوا خطاها. وكان أحد هؤلاء الأشخاص هو متطوع مركز الاعتماد، صامويل ديفيد. بعد أن ألهمه صامويل للتطوع في إحدى فعاليات FIFA بعد رؤية قصة عن أحد الإندونيسيين في روسيا 2018، جعل صامويل هدفه أن يتم اختياره للمشاركة في إحدى بطولات FIFA. لكن الأمر لم يكن سهلاً: لم ينجح صامويل في التقدم بطلب للحصول على كأس العالم للسيدات FIFA في عامي 2019 و2023، ووصل إلى مرحلة المقابلة لقطر 2022™، لكن لم يُعرض عليه أي دور.

اعتقد صامويل أخيرًا أن فرصته قد أتيحت له عندما مُنحت إندونيسيا حقوق استضافة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA في عام 2021، لكن البطولة تأخرت بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) ثم انتقلت في النهاية إلى الأرجنتين. وقال صامويل: "عندما علمت لأول مرة بإلغاء بطولة تحت 20 سنة، حطم قلبي حقاً لأن حلمي في أن أكون متطوعاً لدى FIFA قد تحطم." ولحسن الحظ، حصلت إندونيسيا قريبًا على حقوق استضافة نسخة 2023 من كأس العالم تحت 17 عامًا. "عندما تلقيت عرضًا للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة، بكيت لأن هذا ما كنت أحلم به: أن أكون متطوعًا لدى FIFA. كانت والدتي متحمسة مثلي تمامًا: لقد بكينا من قلوبنا حقًا.

بسبب والدتي أنا هنا. لقد نقلت لي حبها لكرة القدم في سن مبكرة. لقد دعمت دائمًا طلباتي التطوعية في FIFA ودعت من أجل نجاحي. صامويل ديفيد