إنفانتينو يؤكّد بعد نهائي أول نسخة للدوري الأفريقي لكرة القدم "كرة القدم الأفريقية فازت اليوم"

صرّح إنفانتينو بأن النسخة الأولى للمسابقة القارية تمثل دفعة للعبة العالمية

حضر رئيس FIFA إياب نهائي البطولة الذي شهد تتويج ماميلودي صنداونز باللقب

أجرى إنفانتينو مباحثات معنية بتطوير كرة القدم في جنوب أفريقيا مع رئيس البلاد سيريل رامافوزا

صرّح جياني إنفاتينو رئيس FIFA إن إطلاق الدوري الأفريقي لكرة القدم قدّم مساهمة إيجابية لكرة القدم العالمية بعد أن شهد تتويج عملاق جنوب أفريقيا ماميلودي صنداونز بطلاً للنسخة الأولى للبطولة بفوزه على الوداد المغربي في المباراة النهائية.

بعد أن حضر المباراة الافتتاحية للمسابقة في تنزانيا الشهر الماضي، تواجد إنفانتينو في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا حيث شاهد فوز صنداونز بنتيجة 2-0 ليعوض تأخره 2-1 في مباراة الذهاب أمام منافسه المغربي القوي ويصبح أول فريق يتوج بلقب الدوري الأفريقي لكرة القدم.

من جهته قال إنفانتينو من على أرض الملعب وسط الاحتفالات بعد نهاية المباراة: "يا له من جو لا يصدق هنا في بريتوريا. أول نهائي على الإطلاق للدوري الأفريقي. فاز ماميلودي صنداونز باللقب ونهنئهم على ذلك. تهانينا أيضا لنادي الوداد المغربي، الذي خاض مباراة رائعة".

"وأضاف إنفانتينو: "مباراة رائعة، أجواء رائعة، هذا الجمهور بطل بالفعل. فازت كرة القدم الأفريقية اليوم. هذا يوم عظيم لأفريقيا، ويوم عظيم لكرة القدم، ويوم عظيم للعالم كله".

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحضر نهائي الدوري الأفريقي 02:47

يمثل الدوري الأفريقي أحدث ثمرات الشراكة بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF وFIFA الذي بدوره قدم الدعم لـ CAF في إطلاق المسابقة. وشارك في النسخة الأولى للبطولة ثمانية من أشهر وأنجح الفرق في القارة السمراء وهي الوداد، وصنداونز، ومازيمبي (الكونغو الديمقراطية)، والترجي الرياضي (تونس)، وإنييمبا (نيجيريا)، وبتر أتليتكو (أنجولا)، وسيمبا (تنزانيا)، والأهلي (مصر) – وانطلقت البطولة بمواجهات بنظام الذهاب والعودة من دور الثمانية.

ومن المقرر أن تتوسع المسابقة لتضم 24 فريقا في عام 2024، وقد أدخلت البطولة لتسليط الضوء على جودة اللعبة في القارة السمراء الأمر الذي يحفز الاستثمار الأجنبي والمحلي في كرة القدم الأفريقية بالإضافة إلى جذب أنظار المشجعين في جميع أنحاء العالم من خلال مواجهات تجمع أكبر الأندية الأفريقية.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام في وقت سابق من اليوم، قال إنفانتينو: "البطولة توفر [المزيد] من الفرص للأندية الأفريقية لخوض على أعلى مستوى، وخوض مباريات أكثر تنافسية وحماسية، إلى جانب القدرة على تحقيق المزيد من العوائد المادية، وجذب المزيد من الاهتمام، وهذا ما يفعله الدوري الأفريقي، وما فعله، وسيفعل المزيد مستقبلاً".

ومنذ تعيين إنفانتينو رئيساً لـ FIFA في عام 2016، شهد برنامج Forward زيادة بلغت سبعة أضعاف في الأموال المخصصة للاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً. ويستطيع كل اتحاد أن يتقدم بطلب إلى برنامج Forward للمساعدة في تغطية تكاليف مشاريع تطوير كرة القدم في بلده، ليحصل على ما قد يصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي على مدار دورة السنوات الأربع المقبلة من البرنامج وهي Forward 3.0.

كان مستقبل اللعبة في جنوب إفريقيا من بين الموضوعات التي تناولها السيد إنفانتينو، الذي حضر ديربي سويتو الذي أقيم يوم السبت وجمع بين أورلاندو بايرتس وكايزر تشيفز في أول يومين له في البلاد حيث التقى هو ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي برئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في المقر الرسمي لرئيس البلاد في تشوان، ووزير الرياضة والفنون والثقافة، زيزي كودا.

وصرّح رئيس FIFA، الذي أهدى الرئيس رامافوزا إحدى الكرات الرسمية لنهائي كأس العالم للسيدات 2023 وهي البطولة التي وصلت فيها جنوب أفريقيا إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى في تاريخها، قائلاً: "كان من دواعي سروري أن ألتقي برئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، قبل المباراة النهائية للدوري الأفريقي 2023 لمناقشة تطوير كرة القدم والفرص التي ستوفرها هذه المسابقة لمن تراودهم أحلام كروية في جنوب أفريقيا وفي القارة بأكملها".

"وأضاف: "أتوجه بالشكر للرئيس سيريل رامافوزا وكذلك رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي ووزير الرياضة والفنون والثقافة في جنوب إفريقيا زيزي كودوا على كل الدعم الذي قدمتموه حتى الآن وأتطلع إلى مواصلة عملنا في بناء عالم أكثر شمولية من خلال قوة كرة القدم."