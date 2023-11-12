رئيس FIFA يشيد بـ "التجربة المذهلة" في ديربي سويتو عشية نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم

جياني إنفانتينو يمتدح الجماهير الرائعة والأجواء في ديربي سويتو

رحلة اليومين إلى جنوب أفريقيا تُختتم بإقامة نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم يوم الأحد

رئيس FIFA يلتقي أيضاً مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي ورئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم داني جوردان ويلعب كرة القدم مع أساطير FIFA

في اليوم الأول من زيارة له تستغرق يومين إلى جنوب إفريقيا وصف رئيس FIFA جياني إنفانتينو حضوره لديربي سويتو بين فريقي أورلاندو بايرتس وكايزر تشيفز بأنه "تجربة مذهلة".

وتعتبر المباراة بين الفريقين ومقرهما في سويتو بجوهانسبرج واحدة من أكبر المنافسات الكروية في أفريقيا، وقد جرت المباراة، التي بيعت تذاكرها بالكامل، على ملعب FNB، وهو الملعب الذي اقيمت فيه المباراة النهائية لكأس العالم 2010 FIFA.

وقال رئيس FIFA بعد أن شاهد فوز أورلاندو بايرتس بالمباراة 1-0: "كان ديربي سويتو هذا الأول الذي اشاهده". "ملعب ممتلئ، وحشد لا يصدق. لقد نسيت مدى العاطفة التي يثيرها هذا الملعب، هنا وأيضاً في المدينة كلها. أعني أنني كنت أرى هذا منذ الصباح، عندما وصلت، حيث كان الجميع يتطلع إلى هذه المباراة. لذا، فهي مباراة رائعة، وأجواء رائعة، وشغف كبير، وجماهير لا تصدق".

ويمثل هذا الأسبوع، من خلال ديربي سويتو ودخول أسطورة كرة القدم الوطنية الدكتور كايزر موتاونج قائمة مشاهير جنوب أفريقيا، علامة فارقة في تاريخ اللعبة الجميلة في جنوب أفريقيا.

ويختتم هذا المشهد الكروي الجميل يوم الأحد بمباراة إياب نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم بين فريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي ونادي الوداد الرياضي المغربي، وهي المباراة التي ستسدل الستار على أول بطولة للدوري الأفريقي لكرة القدم.

وقال رئيس FIFA الذي سيحضر المباراة في بريتوريا بعد أن حضر المباراة الافتتاحية للدوري الأفريقي لكرة القدم في تنزانيا الشهر الماضي: "الدوري الأفريقي لكرة القدم حدث عظيم". "يجب أن تصبح كرة القدم أكثر عالمية مما هي عليه الآن، وكرة القدم، بالطبع، توحد العالم. ومن أجل هذا نحن هنا".

كما التقى رئيس FIFA مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي ورئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم داني جوردان لمناقشة تطور كرة القدم في جنوب أفريقيا. وشارك إنفانتينو أيضاً في مباراة كرة قدم مع أساطير FIFA ومن ضمنهم لاعبون سابقون في بطولات كأس العالم FIFA للرجال والسيدات من أمثال إيمانويل أمونيكي وبريشوس ديدي وجاييل إنجانامويت وبيربيتوا نكوشا.