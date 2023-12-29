FIFA يساعد في جعل كرة القدم في متناول الجميع في كأس العالم للأندية 2023™

أعطى FIFA الأولوية لمبادرات "قابلية الوصول" في كأس العالم للأندية السعودية FIFA 2023™

التعليق الوصفي الصوتي يسمح للأشخاص ضعاف البصر والمكفوفين بمتابعة المباراة والاستمتاع بالأجواء

تعد الغرف الحسية إحدى ميزات "قابلية الوصول" المتوفرة في مسابقات FIFA

هناك العديد من العوامل التي تجعل المشجعين يقعون في حب كرة القدم: الجو، واللون، والعاطفة، والضوضاء - ناهيك عما يحدث على أرض الملعب. لكن بالنسبة لبعض المشجعين، فإنهم غير قادرين على رؤية هذه لأجواء أو سماعها أو تجربتها، وبالنسبة للآخرين قد تكون هذه الأجواء رائعة للغاية. أدى طموح FIFA لجعل كرة القدم عالمية حقًا ومتاحة للجميع إلى عدد من التطورات في كأس العالم للأندية 2023™ التي مكنت المشجعين من ذوي الإعاقة من الاستمتاع بمسابقات FIFA.

قابلية الوصول في كأس العالم للأندية FIFA 2023 02:36

وقالت هالة أوسطى، مديرة التنوع و "قابلية الوصول" في FIFA: "كرة القدم هي شغفنا، إنها حبنا، وهي شيء نريد أن يكون العالم كله جزءًا منه ويشاركه". "لقد كانت "قابلية الوصول" سمة أساسية لـ FIFA، ونحن نعمل على التأكد من أن أحداثنا وبطولاتنا أكثر شمولاً وأكثر أمانًا وخالية من العوائق للتأكد من مشاركة الجميع وشمولهم".

إحدى المبادرات الرئيسية هي التعليق الصوتي الوصفي الذي تم تطبيقه خلال نهائيات كأس العالم FIFA الأخيرة - بما في ذلك بطولة قطر 2022™ وأستراليا ونيوزيلندا 2023™. “خدمات التعليق الوصفي الصوتي مخصصة للأشخاص ضعاف البصر والمكفوفين، وتعطي فرصة إضافية من حيث الاستماع إلى المباراة على المباشر وشرح تفاصيل ما يحدث على أرض الملعب، والألوان التي يرتديها اللاعبون، تعبيرات المشجعين. إنها تمنحهم حقًا هذه التجربة الكاملة حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالمباريات."

كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ | تعليق صوتي وصفي 03:22

إلى جانب التعليق الوصفي الصوتي، ساعد FIFA أيضًا في تسهيل الوصول من خلال المرافقة بالكراسي المتحركة، والمساعدة على الحركة، وعربات الغولف (حيثما كان ذلك متاحًا)، وزيادة نطاق مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة، والغرف الحسية. تمكِّن "تذاكر وسائل الراحة سهلة الوصول" الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة والذين لا يستخدمون الكراسي المتحركة من دخول الملاعب بشكل مريح، وتتمتع التذاكر "سهلة الوصول" بالحد الأدنى من الخطوات وتقع بالقرب من وسائل الراحة التي يمكن الوصول إليها. كان فريق FIFA التطوعي المخصص وممرات الوصول خارج الملعب جزءًا من حزمة مصممة خصيصًا لجعل تجربة يوم المباراة لا تُنسى لجميع مشجعي كرة القدم.

تم تركيب غرف حسية في كلا الملعبين - استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية واستاد الأمير عبد الله الفيصل - حتى يتمكن المشجعون الذين يعانون من مشاكل حسية من الابتعاد عن حماسة المباراة عندما يحتاجون إلى ذلك. "في بعض الأحيان، يمكن أن تصبح بيئة الملعب مربكة بعض الشيء بسبب الضوضاء والصوت والمشجعين. لذلك، فهو مكان يمكنهم الرجوع إليه، حيث يمكنهم قضاء بعض الوقت للاستراحة ثم الخروج والاستمتاع بالمباراة مرة أخرى. قالت أوسطىةقبل أن تضيف: "الغرف الحسية هي مكان يمكنهم الاسترخاء فيه والعودة للاستمتاع باللعبة الجميلة".

تتميز الغرف المزينة بالألوان بأنها عازلة للصوت وتحتوي على عناصر تخفف التوتر وتساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعالجة الحسية على الاستمتاع بالمباراة مع أسرهم المحبة لكرة القدم. تتوفر أيضًا سماعات إلغاء الضوضاء إذا لزم الأمر عند عودتهم إلى مقاعدهم في الملعب. كانت الغرف الحسية سمة من سمات بطولات FIFA السابقة بعد تقديمها في كأس العالم للأندية FIFA 2019™ في قطر. ومنذ ذلك الحين، تم نشرها في مسابقات أخرى، ولا سيما كأس العالم FIFA 2022™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2023™، لكن المساحات في جدة كانت الأولى من نوعها لكرة القدم السعودية، وبالتأكيد ليست الأخيرة. وأضافت أوسطى: "كلما أمكننا ذلك، نحاول أن نجعل منها إرثًا يبقى بعد رحيلنا، ويسعدنا أن نقول إنه كجزء من كأس العالم للأندية السعودية، ستبقى كجزء من الإرث بعد البطولة، حتى يتمكن المزيد من الناس من القدوم والاستمتاع."