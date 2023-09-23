FIFA يقدم "ملعب الوحدة Unity Pitch" كهدية لمجتمعات أوكلاند

كان لملعب الوحدة حضوراً مليئاً بالألوان في الفترة التي سبقت وأثناء بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™.

كان الملعب الملون موجودًا سابقًا في مهرجان Fan Festival بأوكلاند/تاماكي ماكوراو، وسيستفيد منه الآن مجموعتين مختلفتين من المستخدمين

تم استخدام أجزاء أخرى لإنشاء ملعب اصطناعي ثانٍ في مدرسة بيتش هافن على الشاطئ الشمالي للمدينة

ربما غادرت بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أوتياروا نيوزيلندا، لكن روح أكبر حدث رياضي نسائي يصل إلى شواطئها ستظل حية. أهدى FIFA ملعب الوحدة للمجتمع في أوكلاند/تاماكي ماكوراو، في حين تم استخدام أجزاء أخرى لإنشاء ملعب اصطناعي ثانٍ في مدرسة بيتش هافن على الشاطئ الشمالي للمدينة. كان ملعب الوحدة أحد أبرز أيقونات كأس العالم للسيدات FIFA، إذ كان يتنقل بين المدن المضيفة قبل المباراة الافتتاحية قبل أن يصبح قلب كرة القدم لمهرجان Fan Festival خلال البطولة. في وقت سابق من هذا الشهر، تم رفع ملعب Unity Pitch من معقله الأخير في The Cloud on Queen's Wharf ليتم تثبيته بشكل دائم في موقع في أوكلاند / تاماكي ماكوراو.

قام FIFA بشراء ما يكفي من العشب الاحتياطي لإجراء الإصلاحات لإنشاء ملعب ثانٍ أصغر حجماً، لذلك كان الطلاب في مدرسة بيتش هافن الابتدائية سعداء بالعثور على العشب الملون المثبت فوق ملعب قديم لكرة الشبكة. وقالت أنوشكا دالو، نائبة مدير مدرسة بيتش هيفن الابتدائية: “لم يصدق الأطفال أعينهم عندما حضروا يوم الاثنين”. "لقد كان الأمر مثيراً للغاية بالنسبة لنا وللطلاب. قال نائب المدير: "لم يكن طلابنا يستخدمون تلك المنطقة إلا نادرًا، واليوم كانت مكتظة بالأطفال الذين يمارسون جميع أنواع الألعاب الرياضية فيها". "لقد استمتع عشرة آلاف من لاعبي كرة القدم من جميع الأعمار بملعب الوحدة أثناء رحلاته حول أوتياروا بنيوزيلندا، ونحن متحمسون لأنه سيكون لديه الآن منزلين دائمين في أوكلاند/تاماكي ماكوراو ليستمتع بها الفتيات والفتيان الصغار لسنوات عديدة قادمة." تقول جين باترسون، المديرة التنفيذية للعمليات في كأس العالم للسيدات 2023 FIFA".

بدأ ملعب الوحدة رحلاته حول أوتياروا بنيوزيلندا في يناير عندما تم تركيبه في قلب أوكلاند/تاماكي ماكوراو قبل أن ينتقل إلى بحيرة هاميلتون في هاميلتون/كيريكيروا، ولوغان بارك في دنيدن/أوتيبوتي، وكوينز وارف في ويلينغتون/تي وانجانوي - آتارا، وقضى فترة قصيرة في صوت ساوندشيل في نابير/أهوريري، قبل أن يعود إلى مهرجان Fan Festival في أوكلاند/تاماكي ماكوراو. خلال تلك الفترة، نظمت المدن الخمس التي استضافت ملعب الوحدة العديد من البطولات والمباريات، حيث استخدم أكثر من 44000 لاعب سطح اللعب الاصطناعي وآلاف آخرين يشاهدونهم من الخطوط الجانبية. "لقد حققت بطولة كأس العالم للسيدات FIFA في أستراليا وأوتياروا بنيوزيلندا نجاحاً ساحقاً ولعب ملعب الوحدة دوراً مهماً في إيصال الحدث إلى المجتمع. يقول باترسون: "يسعدنا أن يكون إرث هذه البطولة مرئيًا ويمكن الوصول إليه كل يوم في مجتمعين محظوظين في أوكلاند/تاماكي ماكوراو".