FIFA يُطلق حواراً شاملاً حول المادة 17 من اللوائح الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين بعد الحُكم الصادر في قضية ديارا

سينصَبُّ التركيز بالأساس على التعديلات المحتملة للمادة 17 من اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم

سيشمل الحوار الجهات الفاعلة الرئيسية في منظومة كرة القدم من مختلف أنحاء العالم

يشرح إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس قسم FIFA المعني بالشؤون القانونية والامتثال، موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم من قضية ديارا

سيُطلق FIFA حواراً شاملاً حول نظام الانتقالات على الصعيد العالمي، حيث سيشمل الجهات الفاعلة الرئيسية في منظومة كرة القدم وسينصَبُّ التركيز بالأساس على المادة 17 من اللوائح المتعلقة بأوضاع وانتقالات اللاعبين. وتأتي هذه الخطوة على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن قضية ديارا، وهي تتماشى مع هدف FIFA الاستراتيجي المتمثّل في المضي قدماً بعملية تحسين نظام الانتقالات، والتي شهدت إحراز تقدم كبير منذ عام 2016.

فخلال الأيام المقبلة، سيدعو FIFA رسمياً الجهات الفاعلة للتعليق على المادة 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم ("تبعات إنهاء العقد دون سبب عادل")، ومن ثم اقتراح الأفكار المتعلقة بها بهدف توحيد المقترحات وتحديد السُبل الأمثل للمضي قدماً.

إميليو جارسيا سيلفيرو، كبير مسؤولي الشؤون القانونية والامتثال في FIFA، يشرح موقف FIFA بشأن قضية ديارا 04:23

وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم FIFA المعني بالشؤون القانونية والامتثال إميليو غارسيا سيلفيرو: "يتطلّع FIFA إلى مواصلة تطوير إطاره التنظيمي أكثر فأكثر، مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر وتعليقات جميع الأطراف المعنية وذات الصلة، إذ يرى FIFA في القرار الصادر بشأن قضية ديارا فرصة لمواصلة تحديث إطاره التنظيمي، والذي يُعد من بين الأهداف المعلنة لرئيس FIFA منذ عام 2016."

وأضاف: "سيشرع FIFA منذ الآن في حوار شامل مع الجهات الفاعلة الرئيسية من مختلف أنحاء العالم، على أن يحدِّد معها الاستنتاجات التي يجب استخلاصها من القرار الصادر بشأن قضية ديارا، والتغييرات الأنسب والأكثر ملاءمة التي يمكن أن تطرأ على المادة 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم."