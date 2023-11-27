مقر FIFA يحتضن قرعة بطولة كرة الصالات الأولمبية للشباب داكار 2026

تُجرى قرعتان في مقر FIFA بمدينة زيورخ السويسرية يوم الخميس 21 مايو، ضمن فعاليات أسبوع كرة القدم العالمي
تستعد السنغال لكتابة التاريخ باستضافة أفريقيا لأول حدث رياضي أولمبي لها، بمشاركة 16 فريقًا، 8 فرق نسائية و8 فرق رجالية، من جميع الاتحادات القارية الستة، يتنافسون في 32 مباراة
تنطلق منافسات السيدات في 1 نوفمبر، بينما تُختتم منافسات الرجال بالمباراة النهائية في 12 نوفمبر تُجرى القرعتان الخاصتان ببطولتي كرة الصالات الأولمبية للشباب داكار 2026 في مقر FIFA بمدينة زيورخ السويسرية يوم الخميس 21 مايو/أيار، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، وذلك ضمن احتفالات FIFA بالأسبوع العالمي لكرة القدم. ستُحدد القرعة تشكيلات دور المجموعات لكل من بطولتي السيدات والرجال، حيث تضم كل بطولة ثمانية فرق من مختلف أنحاء العالم. ستُقسّم الفرق الستة عشر المشاركة - ثمانية فرق في كل بطولة، جميعها لا تتجاوز أعمار لاعبيها 17 عامًا - إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة فرق، وذلك وفقًا لمبدأ FIFA العام الذي ينص على عدم احتواء أي مجموعة على أكثر من فريق واحد من الاتحاد القاري نفسه. تبدأ القرعة بمنافسات السيدات، تليها قرعة الرجال.
المجموعات
فيما يلي التوزيع النهائي للمقاعد في كلتا البطولتين: بطولة كرة الصالات الأولمبية للشباب للسيدات: السنغال (المضيفة)، إيران (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)، الكاميرون (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)، كوستاريكا (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم)، كولومبيا (اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم)، فيجي (اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم)، إيطاليا وأوكرانيا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم). بطولة كرة الصالات الأولمبية للشباب للرجال: السنغال (المضيف)، أفغانستان (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)، المغرب (اتحاد أفريقيا لكرة القدم)، بنما (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم)، الأرجنتين وباراغواي (اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم)، جزر سليمان (اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم)، والبرتغال (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم).
إجراءات القرعة
في ظل غياب تصنيف FIFA للشباب في كرة الصالات، سيتم توزيع الفرق على مجموعة واحدة بناءً على أحدث تصنيف عالمي لكرة الصالات للسيدات والرجال. وستُخصص الدولة المضيفة، السنغال، تلقائيًا للمركز A1 في كلتا البطولتين. وسيُخصص تلقائيًا الفريق الأعلى تصنيفًا في كل بطولة للمركز B1 - إيطاليا في بطولة السيدات والبرتغال في بطولة الرجال. بعد ذلك، ستُجرى القرعة بتوزيع الفرق المتبقية بالتناوب على المجموعتين A وB بالترتيب التالي: A2، B2، A3، B3، A4، B4.
مناسبة تاريخية للرياضة الأفريقية
ستُمثل بطولة كرة الصالات الأولمبية للشباب داكار 2026 لحظة تاريخية لكرة الصالات وللقارة الأفريقية، حيث ستصبح السنغال أول دولة أفريقية تستضيف حدثًا رياضيًا أولمبيًا. سيتنافس 160 لاعبًا في 32 مباراة بين 1 و12 نوفمبر، حيث تنطلق المنافسات في مجمع إيبا مار ديوب قبل أن تنتقل نهائيات البطولتين إلى داكار أرينا في العاصمة. وتُعد هذه البطولة النسخة الثانية من كرة الصالات الأولمبية، بعد الظهور الأول الناجح لهذه الرياضة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب بوينس آيرس 2018. تُوّج منتخب البرتغال بلقب السيدات آنذاك، بينما فاز منتخب البرازيل بلقب الرجال. وتُعزز هذه النسخة من البطولة مكانة كرة الصالات المتنامية على الساحة العالمية، مُقدمةً هذه اللعبة السريعة والمُتطلبة فنيًا لجيل جديد من اللاعبين والمشجعين في أفريقيا والعالم.
سيتم بث القرعة مباشرة على منصة FIFA+.