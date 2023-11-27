مقر FIFA يحتضن قرعة بطولة كرة الصالات الأولمبية للشباب داكار 2026

تنطلق منافسات السيدات في 1 نوفمبر، بينما تُختتم منافسات الرجال بالمباراة النهائية في 12 نوفمبر تُجرى القرعتان الخاصتان ببطولتي كرة الصالات الأولمبية للشباب داكار 2026 في مقر FIFA بمدينة زيورخ السويسرية يوم الخميس 21 مايو/أيار، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، وذلك ضمن احتفالات FIFA بالأسبوع العالمي لكرة القدم. ستُحدد القرعة تشكيلات دور المجموعات لكل من بطولتي السيدات والرجال، حيث تضم كل بطولة ثمانية فرق من مختلف أنحاء العالم. ستُقسّم الفرق الستة عشر المشاركة - ثمانية فرق في كل بطولة، جميعها لا تتجاوز أعمار لاعبيها 17 عامًا - إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة فرق، وذلك وفقًا لمبدأ FIFA العام الذي ينص على عدم احتواء أي مجموعة على أكثر من فريق واحد من الاتحاد القاري نفسه. تبدأ القرعة بمنافسات السيدات، تليها قرعة الرجال.