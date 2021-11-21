تصاعد الحماس قبل عام من النسخة الأولى من كأس العالم FIFA™ في العالم العربي والشرق الأوسط

تم الكشف عن ساعة العد التنازلي الرسمية لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، المقدّمة من شركة "هوبلو"، يوم الأحد 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في احتفالية خاصة على كورنيش الدوحة بمناسبة بقاء عام واحد لانطلاق البطولة. وقد تم الكشف عن هذه الساعة الرائعة للمشجعين في جميع أنحاء العالم الذين تابعوا البث المباشر للحدث عبر قناة FIFA على YouTube وموقع Qatar2022.qa وبدأوا العد التنازلي لمدة عام واحد بالتزامن مع 150 ضيفًا شهدوا الحدث الخاص في قطر. واستلهمت المنحنيات الأنيقة لساعة العد التنازلي من الحلقة المتصلة التي تشكّل شعار كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ومن أداة ضبط الوقت القديمة المستخدمة في الساعة الرملية، وكلاهما يعكس الطبيعة المترابطة والمتقاربة لبطولة قطر ٢٠٢٢. وقد جرى تصميم شكل الساعة بحيث يُمكن رؤيتها من جميع الزوايا وبما يعكس المناظر الخلابة لأفق مدينة الدوحة. وتجسّد الساعة ترقب المشجعين من أنحاء العالم للمهرجان الكروي، وتصاعد وتيرة الحماس قبل عام من انطلاق منافسات البطولة، وصولاً إلى المباراة الافتتاحية للبطولة على أرضية استاد البيت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وضمّت قائمة الحضور الذين شاركوا في فعالية إزاحة الستار عن ساعة العد التنازلي؛ نجم كرة القدم الفرنسي مارسيل دوساييه، صديق "هوبلو" العلامة الراعية، والذي فاز مع منتخب بلاده بكأس العالم 1998 FIFA، إلى جانب نجم المنتخب التونسي السابق ومدرب نادي السيلية القطري سامي الطرابلسي، ونجم المنتخب القطري السابق وسفير برنامج إرث قطر عادل خميس الذين اعتلوا منصّة الحدث، فيما تزّينت سماء الدوحة بعروض الطائرات المسيّرة والألعاب النارية الرقمية.

وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "لقد شاركت في تنظيم العديد من الأحداث الرياضية على مدى العقود الماضية، ولم يسبق لي أن رأيت مثل الذي يجري هنا في قطر على صعيد الاستعداد للحدث المرتقب، فكل شيء أصبح جاهزاً، واستادات البطولة أكثر من رائعة، والمشجعين على موعد مع تجربة استثنائية خلال البطولة." وأضاف "أمام جمهور كرة القدم من أنحاء العالم الفرصة خلال البطولة المرتقبة لاستكشاف قطر ومنطقة الخليج والعالم والعربي والشرق الأوسط. ستجمع بطولة قطر الناس من كل مكان، وهذا هو جوهر كرة القدم في التقريب بين الثقافات على اختلافها، وهي قيمة يفخر بها هذا الجزء من العالم، وسيُدرك الجميع ما تزخر به المنطقة من ثقافة وتراث وقيم."

وقال سعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، "نحن سعداء بإزاحة الستار عن ساعة العد التنازلي لقطر ٢٠٢٢، والاحتفال ببقاء عام واحد فقط على انطلاق البطولة العالمية المنتظرة." وأضاف "قطر تعيش هذه الأيام لحظة تاريخية باعتبارها دولة مستضيفة لكأس العالم، وتمضي قدماً على الطريق لاستضافة نسخة لا مثيل لها من كأس العالم. نفخر جميعاً بوصولنا للعام الأخير نحو استضافة مونديال ٢٠٢٢، الأول من نوعه في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، والذي سيحدث تحولاً كبيراً في استضافة بطولات كأس العالم، مع بناء إرث مستدام."

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "هوبلو" ريكاردو جوادالوبي "باعتبار شركة هوبلو ضابطة الوقت الرسمية لبطولة كأس العالم منذ نسخة 2010، نُدرك جيداً أننا نشهد مرحلة حاسمة تتزامن مع الاحتفال بعام على انطلاق صافرة أكبر عرض رياضي على وجه الأرض." وأضاف "شكّل الكشف عن ساعة البطولة وبدء العد التنازلي للعام الأخير على انطلاق كأس العالم، ملتقى لأسرة كرة القدم من هواة وعشاق هذه اللعبة الجميلة من حول العالم، للتعبير عن سعادتهم وتخليدها عبر لقطات مميزة في المرحلة الأخيرة التي تسبق الاحتفالية الكروية الضخمة." ستُقام كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول في ثمانية استادات مُبهرة في قطر وقد أٌعلن عن جاهزية جميع استادات البطولة، مع اكتمال أعمال المقاول الرئيسي المسؤول عن استاد لوسيل، بطاقة جماهيرية تبلغ 80 ألف مقعد، والذي يستضيف نهائي البطولة.