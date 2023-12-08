لندن تستضيف حفل جوائز The Best من FIFA™ في 15 يناير/كانون الثاني 2024

تُقام نسخة حفل جوائز The Best من FIFA™ 2023 في العاصمة البريطانية
حدثٌ يُكرِّم ألمع الشخصيات الكروية في عالم المستديرة الساحرة
كان ليونيل ميسي وأليكسا بوتياس من بين المكرَّمين في نسخة 2022
ستتجه أنظار عشاق المستديرة الساحرة يوم الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2024 إلى العاصمة البريطانية لندن، إحدى أبرز معاقل كرة القدم العالمية، إذ ستتقاطر إليها كوكبة من ألمع الشخصيات في عالم المستديرة الساحرة لتكريم أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات وأجمل الأهداف وجماهير المستديرة الساحرة في النسخة الثامنة من حفل جوائز The Best من FIFA™. وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يُقام فيها هذا الحدث الكروي المرموق في لندن، التي سبق لها استضافة الفعالية عامي 2017 و2018.
يُذكر أنه تم في سبتمبر/أيلول 2023 إعلان القوائم الطويلة لأسماء المرشحين والمرشحات لكافة فئات الجوائز. ومن ثم اختارت لجنة تحكيم دولية القوائم المختصرة للمرشحين والمرشحات والمكونة من ثلاثة أسماء في معظم الفئات. وتشمل هذه اللجنة أربع فئات هي: مدربو ومدربات المنتخبات الوطنية، قادة المنتخبات الوطنية لفئتي الرجال والسيدات، وصحفيون رياضيون، وجماهير صوّتت عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ FIFA، وبلغ عددها أكثر من مليون شخص من كافة أنحاء العالم.
وتم تخصيص 25% من النسبة الإجمالية للأصوات لكل فئة من الفئات الأربع أعلاه، وذلك بغض النظر عن عدد المصوّتين في كل فئة.
وسيقوم FIFA خلال الأسابيع المقبلة بإعلان القوائم القصيرة للمرشحين عن الفئات المختلفة، التي سيتم الكشف عن الفائزين والفائزات بها في الحفل الذي تستضيفه لندن، ويشمل 11 فئة:
جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة
جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب
جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة (فئة السيدات)
جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة (فئة الرجال)
جائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة
جائزة The Best من FIFA لأفضل حارس
جائزة FIFA بوشكاش لأجمل هدف
جائزة FIFA للمشجعين
جائزة FIFA للعب النظيف
التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبة في العالم FIFA FIFPRO
التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعباً في العالم FIFA FIFPRO
يمكن الاطلاع هنا على تفاصيل منح الجائزة في وثيقة قواعد الجائزة.
بادروا بزيارة الموقع الإلكتروني FIFA.com للحصول على أحدث الأخبار عن حفل جوائز The Best من FIFA. كما ندعو الجماهير للانضمام إلى النقاش العالمي بين جماهير المستديرة الساحرة عن المرشحين لفئات الجوائز باستخدام وَسْم #TheBest.