لندن تستضيف حفل جوائز The Best من FIFA™ في 15 يناير/كانون الثاني 2024

تُقام نسخة حفل جوائز The Best من FIFA™ 2023 في العاصمة البريطانية

حدثٌ يُكرِّم ألمع الشخصيات الكروية في عالم المستديرة الساحرة

كان ليونيل ميسي وأليكسا بوتياس من بين المكرَّمين في نسخة 2022

ستتجه أنظار عشاق المستديرة الساحرة يوم الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2024 إلى العاصمة البريطانية لندن، إحدى أبرز معاقل كرة القدم العالمية، إذ ستتقاطر إليها كوكبة من ألمع الشخصيات في عالم المستديرة الساحرة لتكريم أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات وأجمل الأهداف وجماهير المستديرة الساحرة في النسخة الثامنة من حفل جوائز The Best من FIFA™. وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يُقام فيها هذا الحدث الكروي المرموق في لندن، التي سبق لها استضافة الفعالية عامي 2017 و2018.

يُذكر أنه تم في سبتمبر/أيلول 2023 إعلان القوائم الطويلة لأسماء المرشحين والمرشحات لكافة فئات الجوائز. ومن ثم اختارت لجنة تحكيم دولية القوائم المختصرة للمرشحين والمرشحات والمكونة من ثلاثة أسماء في معظم الفئات. وتشمل هذه اللجنة أربع فئات هي: مدربو ومدربات المنتخبات الوطنية، قادة المنتخبات الوطنية لفئتي الرجال والسيدات، وصحفيون رياضيون، وجماهير صوّتت عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ FIFA، وبلغ عددها أكثر من مليون شخص من كافة أنحاء العالم.

وتم تخصيص 25% من النسبة الإجمالية للأصوات لكل فئة من الفئات الأربع أعلاه، وذلك بغض النظر عن عدد المصوّتين في كل فئة.

وسيقوم FIFA خلال الأسابيع المقبلة بإعلان القوائم القصيرة للمرشحين عن الفئات المختلفة، التي سيتم الكشف عن الفائزين والفائزات بها في الحفل الذي تستضيفه لندن، ويشمل 11 فئة:

جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة

جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب

جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة (فئة السيدات)

جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة (فئة الرجال)

جائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة

جائزة The Best من FIFA لأفضل حارس

جائزة FIFA بوشكاش لأجمل هدف

جائزة FIFA للمشجعين

جائزة FIFA للعب النظيف

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبة في العالم FIFA FIFPRO

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعباً في العالم FIFA FIFPRO

يمكن الاطلاع هنا على تفاصيل منح الجائزة في وثيقة قواعد الجائزة.