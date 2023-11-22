أرسين فينغر ينهي زيارة تاريخية للهند شهدت إطلاق مخطط تطوير المواهب في البلاد

التقى مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم مع كبار المسؤولين في كرة القدم الهندية وزار أكاديمية التدريب التي تم افتتاحها حديثاً في أوديشا

يُعد مخطط تطوير المواهب محوراً أساسياً ضمن استراتيجية FIFA الرامية إلى تطوير اللعبة والارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية في جميع أنحاء العالم

سيتم تنفيذ البرنامج المنطلق حديثاً في الهند بالشراكة مع اتحاد كرة القدم لعموم الهند وبدعم من خبراء FIFA

زار أرسين فينغر، مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم، دولة الهند حيث أشرف على إطلاق مخطط تطوير المواهب، وهو عبارة عن مبادرة رائدة سيشرع FIFA في تنفيذها بأكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، وذلك في خطوة مهمة ضمن جهوده الرامية إلى تطوير اللعبة والارتقاء بها في جميع أنحاء العالم.

شهدت الجولة التي استمرت أربعة أيام زيارة أكاديمية التدريب التي تم افتتاحها حديثاً في بوبانسوار بولاية أوديشا ضمن مبادرة وطنية شاملة يُراد منها تحديد وتطوير أفضل المواهب الصاعدة في البلاد. ويهدف مخطط تطوير المواهب، الذي تم إطلاقه عام 2022، إلى زيادة القدرة التنافسية في كرة القدم العالمية على صعيد المنتخبات الوطنية لفئتي الرجال والسيدات على حد سواء، حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد ممكن من البلدان للتباري والتألق على الساحة الدولية.

تركّز هذه المبادرة على الاستثمار في الأكاديميات، حيث يعتزم FIFA ضمان توفر أكاديمية واحدة للأداء العالي أو مركز واحد للتميز على الأقل في 75 اتحاداً وطنياً عضواً بحلول عام 2026، وذلك من خلال برنامج FIFA للأكاديميات، علماً أن التدريب يُعد بدوره من المحاور الأساسية التي يشملها مخطط تطوير المواهب، حيث يُقدِّم FIFA الدعم للاتحادات الأعضاء من خلال توفير المعرفة والتوجيه من خبرائه المتخصصين في تدريب المواهب.

رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA أرسين فينغر يزور الهند 03:38

وفي هذا الصدد، عيَّن FIFA مدرب المواهب سيرجي أميزكوا للعمل بدوام كامل ضمن البرنامج المنطلق حديثاً في الهند، كما عيَّن خبير الأداء العالي غيد رودي لتقديم التوجيه والإرشاد والمساهمة بخبرته في عملية التخطيط لمسار المواهب وتنفيذ الخطوات والعمليات التشغيلية المتفق عليها في هذا الإطار، إذ يأتي مخطط تطوير المواهب استكمالاً لرؤية 2047 التي أطلقها اتحاد كرة القدم لعموم الهند بالشراكة مع الدوري الهندي الممتاز والأندية والأكاديميات والاتحادات الجهوية الرائدة في البلاد.

وقال فينغر بمناسبة هذه الزيارة: "هناك العديد من الأطفال في العالم الذين لا يحصلون على الفرصة لصقل مواهبهم، ويمكننا تغيير ذلك. نريد تطوير لاعبي النخبة في البلدان التي تزخر بإمكانات تتيح لها تحقيق مزيد من التطوير، ولا شك أن الهند واحدة من هذه الدول، نظراً لما تزخر به من إمكانات هائلة على مستوى المواهب، وسنعمل جنباً إلى جنب مع اتحاد كرة القدم لعموم الهند من أجل استغلال هذه الإمكانات".

ضمّ وفد FIFA اللاعبَين الدوليَين السابقَين والمتخصصَين في الأداء العالي، فيليب سينديروس وريان نيلسون، وكانت البعثة قد بدأت الجولة الهندية من نيودلهي، حيث التقى أرسين فينغر ومرافقوه بكبار المسؤولين في اتحاد كرة القدم لعموم الهند، كما شاركوا على مدى يومين في ورشة عمل مع عدد من الخبراء المحليين المتخصِّصين في كشف المواهب، قبل التوجه إلى الأكاديمية الجديدة التي تم تدشينها في أوديشا عبر مبادرة مشتركة بين FIFA واتحاد كرة القدم لعموم الهند بهدف إعداد منتخبات وطنية تنافسية في فئتي الناشئين والشباب، علماً أن الاتحاد الهندي للعبة يعتزم العمل على تعزيز هذه المبادرة التنموية بمراكز جهوية في مختلف أنحاء البلاد بمجرد أن تباشر أكاديمية أوديشا عملها بالكامل.

رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA أرسين فينغر في زيارة إلى الهند Previous 01 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 02 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 03 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 04 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 05 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 06 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 07 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 08 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 09 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 10 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 11 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 12 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 13 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 14 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 15 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 16 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 17 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 18 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 19 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 20 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India 21 / 21 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger visits India Next

“وقال فينغر في هذا الصدد: "أودّ أن أرى نظاماً متطوراً بشكل جيد على مستوى فئات الناشئين والشباب في الهند، وأن يترتب عن ذلك إعداد لاعبين متميزين، وأن يساهم ذلك في تأهل الهند إلى كأس العالم FIFA". وتابع: "أعتقد أننا أمام فرصة سانحة لتغيير عالم كرة القدم. ولأن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، فإن دولة مثل الهند - التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة - يجب أن تكون جزءاً من هذا العالم، وهذا هو سبب تواجدنا هنا اليوم".

هذا وكانت مومباي المحطة الأخيرة في زيارة وفد FIFA، حيث التقى فينغر ومرافقوه بكبار المسؤولين الإداريين في عدد من الأندية والدوريات المحلية، إلى جانب ممثلين عن قطاع كرة القدم، إذ تم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية اتباع نهج تشاركي في جميع المجالات التي تنطوي عليها المنظومة الكروية.