FIFA ينشر نسخة 2023 من الدليل القانوني

تشمل النسخة الجديدة استعراضاً لأحدث اللوائح والتعميمات والمستندات القانونية

تتوفّر النسخة الكاملة من الدليل عبر legal.fifa.com

نشر FIFA اليوم نسخة 2023 من دليله القانوني الذي يوفّر نظرة فريدة لأحدث اللوائح والتعميمات والمستندات القانونية الصادرة عن الهيئة الحاكمة لكرة القدم في العالم، وهذا ما سيمنح دعماً كبيراً وشاملاً لمجتمع كرة القدم.

وبعد نشر دليل FIFA القانوني منذ عام 2020، تتضمن نسخة 2023 أحدث التغييرات والتعديلات التي خضعت لها الأنظمة والقوانين الحاكمة لمنظمات ومباريات كرة القدم.